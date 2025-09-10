Ft
Manfred Weber Elon Musk Európai Unió Donald Tusk Európai Néppárt

Így lett Muskból Tusk: Manfred Weber annyira begőzölt a Patrióták miatt, hogy még a nyelve is összegabalyodott (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 12:20

Csúnya baki.

2025. szeptember 10. 12:20
null

Ahogy arról beszámoltunk, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az Európai Parlament szerdai, Ursula von der Leyen bizottsági elnök évértékelőjéhez kapcsolódó vitájában kemény szavakkal bírálta a politikai ellenfeleit, és beszédéből egyértelmű volt, hogy támogatni fogja az Európai Bizottságot az európai integráció további elmélyítésében.

A Néppárt elnöke azzal vádolta a patriótákat, hogy amerikai és orosz gyarmattá tették Európát. 

„Nem engedhetjük, hogy Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót” – fogalmazott az integráció elmélyítése kapcsán Manfred Weber, akinek a nyelve egy ponton csúnyán összegabalyodott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFP

a straight cold player
•••
2025. szeptember 10. 14:18 Szerkesztve
"A Néppárt elnöke azzal vádolta a patriótákat, hogy amerikai és orosz gyarmattá tették Európát." Tipikus. A segghülye impotens politikusok szokása, hogy miután valamit tökéletesen elszabtak, akkor elkezdik az ellenfélre fogni a ,,hibát" Mert kik voltak akik elmentek Trumphoz, hogy ha tárgyal az oroszokkal akkor az európai szempontokat is érvényesítse? Ursula, Macron, Soltz, Meloni. Most akkor az EU egy önálló szervezet, aki ha valamit akar Putyintól akkor elé áll és megbeszéli vele, vagy egy óvoda ahol a gyerekek elmennek az óvóbácsihoz, (vagy ha úgy jobban tetszik a gyarmattartóhoz) hogy tegyen rendet! Pont, hogy Orbán volt aki mindig is az EU önálló (US-tól független) külpolitikát szorgalmazott. Orbán ment el Washingtonba egy megalázó (gyarmati) vámszabályokat elfogadni? Miről beszélnek ezek a harmadosztályú ócska, semmire sem alkalmas, de agresszív politikai komisszárok?
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 10. 13:51
Beteg gyűlölködő! Tusk+Ciakorski
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. szeptember 10. 13:37
A seggfej a tagországok helyett egy unión kívüli országot képvisel. egyedül és kizárólag!
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. szeptember 10. 13:15
Kiknek kepzelik ezek magukat? Bolond Fico? Es ez a senkihazi hogy mer ilyet mondani? No, a poloska nem veletlenül az embere!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!