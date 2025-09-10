Így lett Muskból Tusk: Manfred Weber annyira begőzölt a Patrióták miatt, hogy még a nyelve is összegabalyodott (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az Európai Parlament szerdai, Ursula von der Leyen bizottsági elnök évértékelőjéhez kapcsolódó vitájában kemény szavakkal bírálta a politikai ellenfeleit, és beszédéből egyértelmű volt, hogy támogatni fogja az Európai Bizottságot az európai integráció további elmélyítésében.

A Néppárt elnöke azzal vádolta a patriótákat, hogy amerikai és orosz gyarmattá tették Európát.

„Nem engedhetjük, hogy Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót” – fogalmazott az integráció elmélyítése kapcsán Manfred Weber, akinek a nyelve egy ponton csúnyán összegabalyodott.