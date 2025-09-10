Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Patrióták Európáért Robert Fico Manfred Weber Orbán Viktor Európai Néppárt EPP

Magyar Péter brüsszeli főnöke kimondta: „Nem létezik olyan, hogy nemzeti szuverenitás”

2025. szeptember 10. 11:57

Manfred Weber szerint Orbán Viktor „őrült szervezetté” alakítaná az EU-t.

2025. szeptember 10. 11:57
null
Tari Tamás

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az Európai Parlament mai, Ursula von der Leyen bizottsági elnök évértékelőjéhez kapcsolódó vitájában kemény szavakkal bírálta a politikai ellenfeleit, és beszédéből egyértelmű volt, hogy támogatni fogja az Európai Bizottságot az európai integráció további elmélyítésében.

Ezt is ajánljuk a témában

„Nem engedhetjük, hogy Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót”

– fogalmazott az integráció elmélyítése kapcsán Manfred Weber.

Ezt is ajánljuk a témában

A pártelnök külön üzent a nemzeti erőknek is:

A nacionalisták ebben az épületben tapsolnak az Amerika az első szlogent és Elon Musk techmilliárdos barátai. A techpénzek céljait követik. A valóság az, hogy ők nem patrióták, hanem a Szilícium-völgy és Washington, és ami még rosszabb, Moszkva gyarmatává tették Európát.”

Hozzátette: „Ezt sohasem engedhetjük! Szeretjük Európát, az európai életet, Európa pedig nem gyenge, hanem annyira erős, amilyen erőssé tesszük. Ezért kell Európának vezető szerepet vállalnia.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hogy Manfred Weber mit is ért valódi patriotizmus alatt, az a következő gondolatából egyértelműen kiderül:

„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos.”

Szerinte az EU alapítói ezért hozták létre a közös piacot, a „visszavonhatatlan” európai integrációt, amit szerint most

Merznek, Macronnak, Tusknak és a többieknek kell követnie a külügyek és a védelmi politika terén”.

„Az európai integrációt előre kell léptetni, és visszavonhatatlanná kell tenni, ahogyan azt a Bizottság elnöke ma bemutatta.”

Az orosz–ukrán háború kapcsán kiemelte:

Az alaszkai találkozó bebizonyította, hogy a Putyin számára kigördített vörös szőnyeg a civilek elleni legbrutálisabb támadásokat is eredményezheti”

– utalt a konfliktus legújabb atrocitásaira és a békekísérletek további sikertelenségére Weber.

Az Európai Néppárt elnöke szerint Európa az „igazság ősze” előtt áll: a kontinens nem halogathatja tovább a nehéz döntéseket, legyen szó kereskedelemről, biztonságról vagy migrációról. Az Európai Néppárt víziója egy erősebb, cselekvőképes Európa, amely képes megvédeni saját érdekeit.

***

Fotó: JOSE JORDAN / AFP

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
piramis-2
2025. szeptember 10. 15:14
„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos.” Na, Manfred! Akkor ezek szerint egyetértünk abban, hogy Ukrajnának nem lett volna szabad a NATO-hoz való csatlakozás gondolatával játszani? Vagy, hogy gondolod ez kicsi csicska?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 10. 15:06
Mr. Adolf H. It is the time go forvard ! Sieg ! Heil !
Válasz erre
3
0
survivor
2025. szeptember 10. 15:05
Orbi EGYETLEN hibája VOLT az illúzió az EUval kapcsolatban. Nem csak neki. Tíz és tíz millióknak. Na most ez MÁR nincs . Neki se,
Válasz erre
1
0
auditorium
2025. szeptember 10. 15:05
Ez karmesternek képzelí magát ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!