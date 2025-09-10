Magyar Péter brüsszeli főnöke kimondta: „Nem létezik olyan, hogy nemzeti szuverenitás”

„Ukrajna jövője az Unióban van” – évet értékel Ursula von der Leyen (ÉLŐ)
Fő téma az orosz–ukrán háború.
Manfred Weber szerint Orbán Viktor „őrült szervezetté” alakítaná az EU-t.
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az Európai Parlament mai, Ursula von der Leyen bizottsági elnök évértékelőjéhez kapcsolódó vitájában kemény szavakkal bírálta a politikai ellenfeleit, és beszédéből egyértelmű volt, hogy támogatni fogja az Európai Bizottságot az európai integráció további elmélyítésében.
„Nem engedhetjük, hogy Orbán és a bolond Fico egy őrült szervezetté alakítsák az Európai Uniót”
– fogalmazott az integráció elmélyítése kapcsán Manfred Weber.
Görögországban is rádöbbentek a helyzet komolyságára.
A pártelnök külön üzent a nemzeti erőknek is:
A nacionalisták ebben az épületben tapsolnak az Amerika az első szlogent és Elon Musk techmilliárdos barátai. A techpénzek céljait követik. A valóság az, hogy ők nem patrióták, hanem a Szilícium-völgy és Washington, és ami még rosszabb, Moszkva gyarmatává tették Európát.”
Hozzátette: „Ezt sohasem engedhetjük! Szeretjük Európát, az európai életet, Európa pedig nem gyenge, hanem annyira erős, amilyen erőssé tesszük. Ezért kell Európának vezető szerepet vállalnia.”
Kész röhej, ami jogállamiság címszóval történik az Európai Parlamentben.
Hogy Manfred Weber mit is ért valódi patriotizmus alatt, az a következő gondolatából egyértelműen kiderül:
„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos.”
Szerinte az EU alapítói ezért hozták létre a közös piacot, a „visszavonhatatlan” európai integrációt, amit szerint most
Merznek, Macronnak, Tusknak és a többieknek kell követnie a külügyek és a védelmi politika terén”.
„Az európai integrációt előre kell léptetni, és visszavonhatatlanná kell tenni, ahogyan azt a Bizottság elnöke ma bemutatta.”
Az orosz–ukrán háború kapcsán kiemelte:
Az alaszkai találkozó bebizonyította, hogy a Putyin számára kigördített vörös szőnyeg a civilek elleni legbrutálisabb támadásokat is eredményezheti”
– utalt a konfliktus legújabb atrocitásaira és a békekísérletek további sikertelenségére Weber.
Az Európai Néppárt elnöke szerint Európa az „igazság ősze” előtt áll: a kontinens nem halogathatja tovább a nehéz döntéseket, legyen szó kereskedelemről, biztonságról vagy migrációról. Az Európai Néppárt víziója egy erősebb, cselekvőképes Európa, amely képes megvédeni saját érdekeit.
***
Fotó: JOSE JORDAN / AFP