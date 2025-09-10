Erről sem fog beszámolni a baloldali média: követendő példává vált Orbán Viktor

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök 1,6 milliárd eurós adóreformot jelentett be a demográfiai válság kezelésére, amely a családokat helyezi előtérbe a tömeges bevándorlással szemben – írja a The European Conservative.

A cikk hangsúlyozza: Görögország Orbán Viktor magyar miniszterelnök modelljét követi,

aki a nemzetközi bírálatok ellenére sikeresen lassította Magyarország népességcsökkenését családtámogatási intézkedésekkel (pl. nők élethosszig tartó adómentessége három gyermek után). Miközben Brüsszel továbbra is a bevándorlást támogatja megoldásként, egyes konzervatív kormányok – köztük Magyarország és most már Görögország – inkább saját lakosságuk megerősítésében látják a jövőt.

Kritikusok szerint azonban kérdéses, hogy ezek az intézkedések hosszú távon hatékonyak lesznek-e vagy csupán választási ígéretek maradnak.