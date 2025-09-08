Az egész világ árgus szemekkel figyeli Magyarországot: térképen mutatták be, mi állhat a háttérben

Karnyújtásnyira vagyunk az újabb kétharmadtól: elképesztő felmérés látott napvilágot
Nagyon népszerű a kormány legújabb intézkedése.
„Magyarország kiemelkedik a sötét képből” – állapította meg a közgazdász.
Európa egyik legnagyobb kihívása ma a népességfogyás – állapította meg Facebook-oldalán Sebestyén Géza.
A közgazdász által megosztott térkép világosan mutatja, hogy az Európai Unióban szinte mindenhol a termékenységi ráta jóval a stabil lakosságszámhoz szükséges 2,1-es szint alatt van.
Magyarország azonban kiemelkedik ebből a sötét képből.
Nálunk a termékenységi ráta az EU legjobbjai közé tartozik. Ez elsősorban annak az egyedülálló családpolitikai rendszernek köszönhető, amely 2010 után indult el, és azóta is folyamatosan bővül... Miközben Nyugat- és Dél-Európa országai kétségbeesetten keresik a megoldást a demográfiai válságra, Magyarország egy olyan modellt kínál, amelyet ma már világszerte figyelemmel kísérnek” – állapította meg Sebestyén Géza.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon népszerű a kormány legújabb intézkedése.
Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Freepik)
***
Kapcsolódó vélemény
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?