Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Magyarország modell népesség magyar modell Franciaország Dél-Európa demográfia térkép Európai Unió

Az egész világ árgus szemekkel figyeli Magyarországot: térképen mutatták be, mi állhat a háttérben

2025. szeptember 08. 12:19

„Magyarország kiemelkedik a sötét képből” – állapította meg a közgazdász.

2025. szeptember 08. 12:19
null

Európa egyik legnagyobb kihívása ma a népességfogyás – állapította meg Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

A közgazdász által megosztott térkép világosan mutatja, hogy az Európai Unióban szinte mindenhol a termékenységi ráta jóval a stabil lakosságszámhoz szükséges 2,1-es szint alatt van.

Magyarország azonban kiemelkedik ebből a sötét képből.

Nálunk a termékenységi ráta az EU legjobbjai közé tartozik. Ez elsősorban annak az egyedülálló családpolitikai rendszernek köszönhető, amely 2010 után indult el, és azóta is folyamatosan bővül... Miközben Nyugat- és Dél-Európa országai kétségbeesetten keresik a megoldást a demográfiai válságra, Magyarország egy olyan modellt kínál, amelyet ma már világszerte figyelemmel kísérnek”állapította meg Sebestyén Géza.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Illusztráció (Forrás: Freepik)

***

Kapcsolódó vélemény

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

A „buta”, „iskolázatlan”, „tahó” Fidesz-szavazók miatt van minden baj – jöjjenek már a „diplomás”, „okos”, „felvilágosult” Tisza-szavazók!

Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?

 

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-4
2025. szeptember 08. 15:25
Lakatos Dzsesszika szül kettőt 20-22 évesen. Lugossy Alexandra ügyvédnő egyet, 33 évesen. Dzsesszikának 75 évesen lesz 8 dédunokája. (A valóságban inkább 10-12) Alexandrának lesz eközben 1 unokája. Kb. ezek a számok, így lehet számolgatni a következő 1100 évet. A klímaváltozás téren még rosszabbak a kilátások.
Válasz erre
1
0
zsocc44
2025. szeptember 08. 15:10
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok 2025. szeptember 08. 13:31 Egész biztosan ügyvéd, fogorvos házaspár vagytok, a gyerek meg banki felsővezető… ne kamuzz már ennyire átlátszóan, mert esetleg vannak itt olyanok, akik szintén kies teuton földön tengetik a napjaikat… csak a tisztán látás kedvéért, Orbán még csak melegített, amikor már elköltöztem Mo-ról, kb 2x jártam azóta Mo-on. De senki nem annyira hülye ott, hogy ezt az ordas kamut elhiggye! Én meg tapasztalatból hallottam ezt azt Németországról…
Válasz erre
0
2
massivement-4
2025. szeptember 08. 15:09
Magyarországon a termékenységi ráta 1.3 (KSH adat) Ebben benne van a 6-8 százaléknyi roma kisebbség népesség robbanása is. A fehér kisebbségé inkább 1.1 körül van, a jobbára fehér megyék adatai is ezt mutatják. Össze lehet vetni a standardizált születési rátát is, ami a pillanatnyi állapotot mutatja és akkor kiderül hogy a fidesz szar egy ócska mítoszgyár Magyarország demográfiai összeomlásban van, éppen a fidesz miatt is. A 72000 ezres születésszám és a születési ráta is rekord alacsony, de el fog még feleződni, sőt. A következő generáció már csak 40 ezres lesz, amiből 20 ezer lesz roma. A jövő az, hogy leszünk egy 4-5 milliós balkáni roma ország egy sivatagban. A moszkovita bunkó naftaliszagú állampárti putriból az értelmes, diplomás fiatalok nők húzni fognak, viszik a picsájukat, így a nernyikeknek több indiait kell majd betelepíteni, more. Sebestyén Gézuka hallucinációt és hazudozásait meg sose kellett komolyan venni.
Válasz erre
0
1
vamonos-4
2025. szeptember 08. 15:06
Adatok forrasa hianyzik :( A magyar fertilitasi rata 1.3, tehat a terkep hazudik, a ciganyok nelkul kb. 1 lehet vagy kevesebb. A fertilitasi rata mo-n meredeken csokken minden evben.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!