Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bankmonitor Otthon Start Magyarország jobboldal hitel lakosság Orbán Viktor

Karnyújtásnyira vagyunk az újabb kétharmadtól: elképesztő felmérés látott napvilágot

2025. szeptember 08. 10:09

Nagyon népszerű a kormány legújabb intézkedése.

2025. szeptember 08. 10:09
null

A Bankmonitor és a Pénzcentrum együtt végzett felmérést, amelyben a magyar lakosság hitelekhez való hozzáállásáról kérdezték meg a kitöltőket. Mint kiderült, az Otthon Starttal kapcsolatos válaszok meglehetősen beszédesek, hiszen jól mutatják, hogyan gondolkodik a magyar lakosság a programról.

A Pénzcentrum és a Bankmonitor által közösen végzett, több mint 2 000 fős (nem reprezentatív) felmérés legfontosabb eredményei a következők:

tíz jogosultból hat (60,5%) jelezte, hogy tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.

A jogosultak közel egynegyede (23,7%) már a következő három hónapban lépne, további 16,6% három és hat hónap között, míg 20,3% ennél később tervezi felvenni a hitelt. A többiek, vagyis a jogosultak 39,5%-a egyáltalán nem tervezi felvenni az Otthon Startot. A felmérésből egyértelműen kiderül, hogy az Otthon Start komoly hatással van a piacra.

Ettől függetlenül fontos kiemelni, hogy a kutatás elsősorban olyan közönség körében zajlott, amely érdeklődik a gazdasági és pénzügyi témák iránt. Az eredmények ezért elsősorban ennek a tudatosabb, érdeklődő rétegnek a véleményét mutatják meg az Otthon Start programról,

és nem tekinthetők a teljes lakosság reprezentatív képének.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2025. szeptember 08. 12:16
a "10 000 000 tisza-szavazónak" meg felhő alapú lakásvásárlást kéne biztositani.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. szeptember 08. 12:01
Nem reprezentatív. A 25 évesek adómentessége 0 forintba kerül, az egész egyetemista himihumi egyetemre járóknak. Mer nincs jövedelmük, és szerintem bevallást sem csinálnak. azokat adókedvezménnyel nem lehet motiválni. Csak a szakmunkásnál számít, ha dolgozik. De ott, nagyon helyesen, igen.
Válasz erre
0
0
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 11:56
Előre a minimálbér és a nyomor útján! Csak propaganda legyen, más nem számít! PEDOFidesz🍊 2026 Mi rájuk szavazunk, hogy nektek Magyarországon ne legyen jó!
Válasz erre
0
1
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 08. 11:52
Orbán legutóbbi beszéde egyértelműen a szektának szólt: a saját embereit, pártkatonáit, oligarcháit és ifjait próbálta egyszerre fenyegetni és rimánkodva mozgósítani. A „nem szoktam fenyegetni, de…” típusú mondat valójában pánikot tükröz: nem parancsot osztott, hanem segélykiáltást küldött. A testbeszéd, a kézmozdulatok, a papír fölé görnyedés mind elárulta a kétségbeesést. Látható, hogy a belső körökben is megindult a repedés, sokan keresik a menekülőutat, akár a Tiszában. Ugyanakkor másokat épp ez a pánik mozgósíthat bármilyen eszköz bevetésére, mert Orbán azt üzeni: minden megengedett a „közös győzelemért”. Ez viszont már nem erőt, hanem gyengeséget mutat. A Tisza-mozgósítás önkéntes ereje szöges ellentétben áll a fideszes buszoztatással, és ez a kontraszt mutatja, mennyire omladozik a rendszer. A sarokba szorított hatalom pedig mindig a legveszélyesebb.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!