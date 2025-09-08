Karnyújtásnyira vagyunk az újabb kétharmadtól: elképesztő felmérés látott napvilágot

A Bankmonitor és a Pénzcentrum együtt végzett felmérést, amelyben a magyar lakosság hitelekhez való hozzáállásáról kérdezték meg a kitöltőket. Mint kiderült, az Otthon Starttal kapcsolatos válaszok meglehetősen beszédesek, hiszen jól mutatják, hogyan gondolkodik a magyar lakosság a programról.

A Pénzcentrum és a Bankmonitor által közösen végzett, több mint 2 000 fős (nem reprezentatív) felmérés legfontosabb eredményei a következők:

tíz jogosultból hat (60,5%) jelezte, hogy tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.

A jogosultak közel egynegyede (23,7%) már a következő három hónapban lépne, további 16,6% három és hat hónap között, míg 20,3% ennél később tervezi felvenni a hitelt. A többiek, vagyis a jogosultak 39,5%-a egyáltalán nem tervezi felvenni az Otthon Startot. A felmérésből egyértelműen kiderül, hogy az Otthon Start komoly hatással van a piacra.

Ettől függetlenül fontos kiemelni, hogy a kutatás elsősorban olyan közönség körében zajlott, amely érdeklődik a gazdasági és pénzügyi témák iránt. Az eredmények ezért elsősorban ennek a tudatosabb, érdeklődő rétegnek a véleményét mutatják meg az Otthon Start programról,