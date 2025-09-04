Teljesen átlátnak Magyar Péteren: Kötcsén nem kérnek a Tiszából

A Mandiner is beszámolt róla szerdán, hogy a Terrorelhárítási Központ korlátozásokat rendelt el a jogszabályban meghatározott védett személy tartózkodásának nyílt rendőri biztosítása idejére 2025. szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig. Mint kiderült, a rendőrség a megadott időszakban Kötcsén, a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét

a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza.

A rendőrség persze nem véletlenül tesz meg minden óvintézkedést. Magyar Péter épp a helyszínre tervez egy másik rendezvényt. A rendőrségnek alkotmányos és törvényi kötelezettsége a közrend védelme, és ilyen egymással rivalizáló tömegrendezvények esetében úgy tudja biztosítani a hatóság a gyülekezés békés jellegét, ha a két tömeget egymástól elválasztja, ezáltal kizárja a lehetséges konfliktust, összetűzést.

A helyiek véleménye

A Blikk a kötcsei piknik kapcsán érdeklődött a helyiektől, mit gondolnak arról, hogy Magyar Péter is erre a helyszínre jelentett be vasárnapra egy rendezvényt.

A lap által megkérdezett lakosok szerint Magyar Péter egyértelműen csak provokálni akar.

„Ha ő is egy udvarra szervezné a gyűlését, nem zavarna senkit. De így? Az unokám vasárnap költözne haza és nem fog tudni elférni tőlük autóval a főtéren! Egyébként is miért pont a piknik napjára kell szervezni? Ez így csak provokáció” – fogalmazott az egyik megkérdezett lakos, egy másik megkérdezett pedig így reagált:

föl van háborodva a falu, ellepnek majd mindent a tiszások.

Egyébként is, amiket összehazudozik, ilyen emberre nincs szükségünk”. „Magyar Péter nem szerette, hogy Toroczkai oda megy a rendezvényére, akkor ő miért jön ide?” – tette fel a kérdést egy másik lakos.