09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
Pontot tett a TEK a dilemma végére: nem provokálhatják Magyar Péterék a kötcsei piknikre érkezőket

2025. szeptember 03. 20:35

A protokollnak megfelelően fognak eljárni.

2025. szeptember 03. 20:35
A Terrorelhárítási Központ korlátozásokat rendelt el a jogszabályban meghatározott védett személy tartózkodásának nyílt rendőri biztosítása idejére 2025. szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig – számolt be a hírről a rendőrség.

Mint kiderült, a rendőrség a megadott időszakban Kötcsén, a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől a szükséges mértékig elzárja, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését korlátozza.

A rendőrök a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik,

épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak. A közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét megtilthatják, illetve onnan azokat szükség esetén az elvárható gondossággal eltávolíthatják.

Nem véletlenül döntött így a rendőrség

Ezekre a korlátozásokra azért kerül sor, mert a kötcsei piknikkel egy időben a Tisza Párt tüntetést jelentett be, és abban az esetben, ha feltételezhető, hogy a két térben és időben egymáshoz közel tartott tömegrendezvény résztvevői között konfliktus, összezördülés merülhet fel, akkor ilyen esetben ez a protokoll.

Ennek pedig az az oka, hogy

a rendőrségnek alkotmányos és törvényi kötelezettsége a közrend védelme,

és ilyen egymással rivalizáló tömegrendezvények esetében úgy tudja biztosítani a hatóság a gyülekezés békés jellegét, ha a két tömeget egymástól elválasztja, ezáltal kizárja a lehetséges konfliktust, összetűzést.

Már most jajveszékel Magyar Péter

Információink szerint Magyar Péter felhívta a siófoki rendőrkapitányt és számon kérte őt a hatósági óvintézkedések miatt.

A Tisza elnökének az nem tetszik, hogy rendőrség szét fogja választani a kötcsei piknikre érkezőket a Tisza Párt odaszervezett aktivistáitól,

így a Tisza szimpatizánsai nem mehetnek majd oda közvetlenül a kormánypárti esemény helyszínéhez, hanem csak attól pár száz méterre tarthatják meg a tüntetésüket.

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

