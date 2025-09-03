Ft
Ég a ház Magyar Péter feje fölött: már tagadni sem maradt ereje, inkább újra személyeskedésbe kezdett

2025. szeptember 03. 18:59

Ezúttal sem tudott semmi újat mondani a Tisza Párt elnöke.

2025. szeptember 03. 18:59
null

Magyar Péter szerdán elkezdett kapkodni. A Tisza Párt elnöke nagy bajban lehet, legalábbis a Facebook-oldalán írt bejegyzése alapján erre lehet következtetni. A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy augusztus végén a Nézőpont Intézet már arról számolt be, hogy Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna.

A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start Program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte.

A kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg „most vasárnap”.

Nagyobb baj is akad

A Tisza Párt elnöke ezúttal újra személyeskedésbe kezdett, mert az zavarja, hogy Orbán Viktor találkozni merészelt Mészáros Lőrinccel. Persze nem véletlen, hogy azon van Magyar Péter, senki se foglalkozzon a pártjának új adótervezetével. Pedig az ország jövőjét illetően annak lenne csak igazán jelentősége.

A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből ugyanis kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint,

de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne,

míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Amennyiben kíváncsi rá, hogy mennyivel keresne kevesebbet Magyar Péterék új adózási tervének megvalósulása után, ide kattintva kiszámolhatja.

Szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

nyugalom
2025. szeptember 03. 19:15
Micsoda buta, züllött barom!
karcos-2
2025. szeptember 03. 19:00
A Munkásőr Emléktársaság vezetőjének panaszára letiltott katolikus pap helyett a nyugalmazott érsek, Márfi Gyula szentelte fel a Mi Hazánk turulszobrát, köszönjük szolgálatát, ahogy Kovács Attila református lelkipásztorét is! - írja bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás. A botrányairól elhíresült Udvardy György érsek tiltogatása is mutatja, hogy a rendszerváltás nemcsak a politikában siklott ki, hanem az egyházakban is... Ráadásul a fideszes polgármester sem engedélyezte a közterületi turulszobor-avatást Lesenceistvándon, így magánterületen kellett felállítsuk azt, egy utcamenti kertrészt megnyitva, közkinccsé téve. Már a Google-térképen is megtalálható az első Hazatérésnapi Turul-emlékmű.
states-2
2025. szeptember 03. 19:00
Ennek a Tisza-csürhének annyi, nagyobbat buknak, mint az előző futóbolond, Makizay.
