Ég a ház Magyar Péter feje fölött: már tagadni sem maradt ereje, inkább újra személyeskedésbe kezdett

Magyar Péter szerdán elkezdett kapkodni. A Tisza Párt elnöke nagy bajban lehet, legalábbis a Facebook-oldalán írt bejegyzése alapján erre lehet következtetni. A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy augusztus végén a Nézőpont Intézet már arról számolt be, hogy Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna.

A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start Program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte.

A kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg „most vasárnap”.

Nagyobb baj is akad

A Tisza Párt elnöke ezúttal újra személyeskedésbe kezdett, mert az zavarja, hogy Orbán Viktor találkozni merészelt Mészáros Lőrinccel. Persze nem véletlen, hogy azon van Magyar Péter, senki se foglalkozzon a pártjának új adótervezetével. Pedig az ország jövőjét illetően annak lenne csak igazán jelentősége.

A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből ugyanis kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint,

de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne,

míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Amennyiben kíváncsi rá, hogy mennyivel keresne kevesebbet Magyar Péterék új adózási tervének megvalósulása után, ide kattintva kiszámolhatja.