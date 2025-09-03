Ég a ház Magyar Péter feje fölött: már tagadni sem maradt ereje, inkább újra személyeskedésbe kezdett

Itt a kalkulátor – kiszámolhatja, mennyivel keresne kevesebbet a Tisza-adóval
Készítettünk egy kalkulátort a Tisza-féle adóemelésre, próbálja ki ön is!
Ezúttal sem tudott semmi újat mondani a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péter szerdán elkezdett kapkodni. A Tisza Párt elnöke nagy bajban lehet, legalábbis a Facebook-oldalán írt bejegyzése alapján erre lehet következtetni. A Mandiner olvasói emlékezhetnek rá, hogy augusztus végén a Nézőpont Intézet már arról számolt be, hogy Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna.
A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start Program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte.
A kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg „most vasárnap”.
A Tisza Párt elnöke ezúttal újra személyeskedésbe kezdett, mert az zavarja, hogy Orbán Viktor találkozni merészelt Mészáros Lőrinccel. Persze nem véletlen, hogy azon van Magyar Péter, senki se foglalkozzon a pártjának új adótervezetével. Pedig az ország jövőjét illetően annak lenne csak igazán jelentősége.
A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből ugyanis kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint,
de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne,
míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Amennyiben kíváncsi rá, hogy mennyivel keresne kevesebbet Magyar Péterék új adózási tervének megvalósulása után, ide kattintva kiszámolhatja.
Szerdán a Mandiner is beszámolt róla, hogy a Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert