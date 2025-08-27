Ft
Tisza Párt közvélemény-kutatás Nézőpont Intézet Fidesz

Ha Magyar Péter meglátja ezt a felmérést, akkor tutira nagyon ideges lesz!

2025. augusztus 27. 06:26

A Fidesz nyerte a nyarat, Magyar Péter országjárása nem növelte a táborát. A Nézőpont Intézet kutatása szerint a kormánypárt növelte az előnyét.

2025. augusztus 27. 06:26
null

A Nézőpont Intézet arról ír, hogy Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. 

A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start Program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte.

 A kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg „most vasárnap” – írják.

 

Hozzáteszik: a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. „A pártelnök sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes. 

Egy-egy tiszavirág-életű ígérete a szakértőket ijesztette meg, mások a demokratikus és szuverén állam híveit bizonytalanították el, az adóemelésről szóló tervek pedig további kockázatokat rejtenek magukban. 

A tavaszi aláírásgyűjtése óta ráadásul Magyar Péter az ukrán érdekek támogatójának tűnik sokak szemében, amely a magyar társadalomban tartósan kisebbségi álláspont. Ezek után nem meglepő, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát. Ha most vasárnap lennének a választások a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazna a kormányellenes pártra” – írják a honlapjukon.

Hangsúlyozzák: ezzel szemben a Fidesz számára kedvezően alakult az idei vakáció időszaka. A miniszterelnök podcast-körútja, a „digitális honfoglalás” erődemonstrációja és az első lakás vásárlását segítő intézkedéscsomag előzetes sikere mind-mind a kormánypártnak kedvezett, tudjuk meg. Mint kiderült, 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között.

A kormánypárt és legfőbb kihívója közötti verseny jelenlegi állása 

a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán (46:38) hasonlít a tavaly decemberi állapothoz (47:37), 

amely erősíti azt a véleményt, hogy nemcsak a 2025-ös nyár, de a 2025-ös esztendő sem alakult a Tisza Párt reményei szerint – írják.

Továbbra is biztos befutónak tűnik a Mi Hazánk (most 6, júniusban 7 százalék). Új mandátumszerzésre esélyes szereplője a pártversenynek a Kétfarkú Kutya Párt

 (5 százalék, júniusban 4 százalék). Ugyan az urbánus-liberális párt elnöke ellen éppen a velük hagyományosan szimpatizáló sajtó jelentetett meg lejárató cikkeket, az a párt népszerűségének nem ártott. Az ötszázalékos küszöb átlépése reálissá vált a Kutya Párt számára. Ezt azonban továbbra sem mondhatja el magáról a DK, amely 4 százalékon áll (júniusban 3 százalék volt) – foglalják össze a kisebb pártok helyzetét.

A Nézőpont felhívja a figyelmet, hogy a közvélemény-kutatások csak a pártlisták közötti versenyt tudják leképezni, a várhatóan 2026 áprilisában, kevesebb mint nyolc hónap múlva megválasztott 

új parlament képviselőinek többségéről azonban a választók az egyéni választókerületekben döntenek, ahol a Tisza Párt egyelőre még a jelöltjavaslatait sem nevezte meg. 

A „legvalószínűbb listás eredmények” alapján, a választástörténeti adatokat is figyelembe véve, a Nézőpont Intézet modellezte az új parlament várható összetételét. Ezek alapján 

a Fidesz-KDNP 117, a Tisza 69, a Mi Hazánk 7 és a Kutya Párt 5 mandátumot szerezne 

– a fennmaradó egyetlen mandátumra a német nemzetiségi listavezetőnek lenne reális esélye. Ugyan az ilyen mandátumbecslő modellek sokváltozósak, ezért nagyobb hibahatárral dolgoznak, az azonban mindenképp kiolvasható belőlük, hogy ha „most vasárnap” lennének a választások a Fidesz kormánypárt maradna, méghozzá a mandátumok kényelmes többségével – írják.

Összesen 52 komment

Fer70
2025. augusztus 27. 09:01
Egy tuti ( és ezt már lassan az összes ellenzéki kutatócég is alátámasztja, lásd. partpreferencia.hu oldalon), hogy a Tisza növekedése 2025-ben lassult/megállt/stagnál. Sőt a Republikonnál és a 21 Kutatóközpontnál teljes népességben még csökkent is!☝️. Ez pedig rossz hír a Tiszának, mert egy proteszt, rendszer ellenes párt csak akkor tud növekedni, ha további proteszt és rendszer ellenes követőt talál. Annál jobb nekik, minél rosszabb a magyar embereknek, mert akkor több elégedetlen embert tudnak behúzni. Az adatokból és az elmúlt időszakból is jól látszik, hogy Orbán politikája hatékony. Mert Orbán célja nem az, hogy a jelenlegi tiszásokat meggyőzze, hanem az, hogy a többiek (főleg a kb. 6-800.000 jelenleg is bizonytalan) NE legyen tiszás, vagyis proteszt szavazó. Ezt pedig - láthatóan - elérte 2025-ben. A most következő ősz és a tavasz pedig tovább erősítik a Fidesz pozícióját ( osztogatások, támogatások), vagyis proteszt szavazó még kevesebb lesz... 😉👍
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. augusztus 27. 08:47
Magyar Péter meglátásait Brüsszelből vezérlik...DDD
Válasz erre
1
0
kir2vik
2025. augusztus 27. 08:35
Pedig 3 mikrofon van a nyakában. Tényleg, tudja valaki, miért jobb 2 vagy 3, mint az 1?
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 27. 08:30
ebből csak az látszik, hogy a magyarországi lövészárkok oly mélyek, hogy azon élő ember át nem jut. volt ugyan egy eszeveszett fegyverdörgés ami alatt a Fideszre szavazó mihazánkosok torockai anyjuk ölésének biztonságába menekültek de azonkívül csak az egyéb baloldalt sikerült felszámolni és kutyává vagy mihazánkossá tenni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!