A Nézőpont Intézet felmérése alapján már nem árad a Tisza

A Fidesz-KDNP most vasárnap a választók 45 százalékának támogatására számíthatna, amely megfelel az EP-választási eredményének. A kormánypárt számára fontos fejlemény, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde óta témáival uralja a közbeszédet. A gyermekes anyák adó-elengedése, a 13. havi nyugdíj kifizetése vagy a kábítószerellenes határozott fellépés mind-mind a Fidesz számára kedvező ügyek.

A teljes felnőtt korú népességben még nagyobb, 12 százalékpontos a kormánypárt előnye. Jelenleg tehát a Tisza Párt szimpatizánsai aktívabbak (91 százalékuk aktív), mint a Fidesz tábora (81 százalékuk aktív). Mindez azt is jelenti, hogy a kormányoldalnak sokkal nagyobbak a tartalékai, akiket most a „véleménynyilvánító szavazással” próbál mobilizálni.

A kutatás szerint a Mi Hazánk az elmúlt hónapokban erősödni tudott.

Most vasárnap akár 9 százalékos eredményt is elérhetne a kormány jobboldali ellenzéke. Nem véletlen, hogy Toroczkai László pártjának több programpontjának megvalósítását is felvállalta a kormánypárt.

A Nézőpont Intézet márciusi felmérése szerint más párt nem jutna be a parlamentbe. A jelenleg az aktív választók 4 százalékát elérő Demokratikus Koalíció számára élet-halál kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc lakókocsis kampánya sikerül-e. A Kétfarkú Kutyapárt (3 százalék) és a Momentum (1 százalék) is messze van a küszöb elérésétől.