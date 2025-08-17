Trump valami nagyon furát, és kicsit magyarosnak tűnő dolgot posztolt

Szóval az történt, hogy Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű saját közösségi oldalán posztolt valamit, amit senki sem tudott mire vélni igazán.

Ezt:

Trump posztja. Bela. Vagy Béla?

A dolgot a Daily Beast nevű bulvárlap szúrta ki, amely rögtön szállítani is kezdte a megfejtés helyett az értetlenkedéseket.

Kihangsúlyozva a korát azt írták, szerintük a 79 éves Trump véletlenszerűen posztolt egy nevet a közösségi oldalán, miután dühös lett, hogy a mainstream sajtó negatív módon tudósított a Vlagyimir Putyinnal történt pénteki alaszkai találkozójáról.

Eggyel korábban ugyanis még ezt írta az elnök: „nagy haladás Oroszország ügyében, maradjunk kapcsolatban!”

A „Bela” bejegyzés ettől függetlenül kapott vagy 8 ezer like-ot. De hogy jön Bela Trump elnökhöz?

Lássuk, milyen magyarázatokkal szolgált a Daily Beast!

Egyes Truth Social kommentátorok feltételezték, hogy a bejegyzés előfutára volt annak a bejegyzésnek, amelyben megköszönte Fehéroroszország „erős vezetőjének”, Alekszandr Lukasenka elnöknek, hogy – a Wall Street Journal beszámolója szerint – szabadon engedett 1300 politikai fogoly közül 16-ot. „Remélem, az 1300-at is hamarosan szabadon engedik!” – tette hozzá.

Fehéroroszország – angolul Belarus – neve magyarázhatná a „Belá”-t.

Mások azonban más megfejtésre jutottak. Egy hozzászólója szerint ebben a helyzetben biblikusan kellene értelmezni a kiírást, és hogy Bela az Isten tervében rejlő reményt testesíti meg, emlékeztetve, hogy a sötét történelmi eseményeknél is ott a fény. Hogy ez hogy kapcsolódott „Belá”-hoz, azóta is rejtély.

De persze olyan is volt, aki szerint Trump simán csak szenilis, megőrült, stb., vagyis a szokásos magyarázatok erre.

Persze, úgy is érthette mindezt Trump, hogy „Bela”, a legnagyobb király, ez esetben viszont elfelejtette pontosítani, hogy az öt Béla királyunk közül melyikre gondolhatott.

