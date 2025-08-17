Ft
08. 17.
vasárnap
08. 17.
vasárnap
Alekszandr Lukasenka Fehéroroszország Donald Trump Truth Social

Trump valami nagyon furát, és kicsit magyarosnak tűnő dolgot posztolt

2025. augusztus 17. 22:23

Olvasóink segítségét kérjük a megfejtéshez! Ön szerint mire gondolt Donald Trump azzal, hogy „Bela”?

2025. augusztus 17. 22:23
Donald Trump

Szóval az történt, hogy Donald Trump amerikai elnök a Truth Social nevű saját közösségi oldalán posztolt valamit, amit senki sem tudott mire vélni igazán.

Ezt:

Trump posztja. Bela. Vagy Béla?
Forrás: TruthSocial

A dolgot a Daily Beast nevű bulvárlap szúrta ki, amely rögtön szállítani is kezdte a megfejtés helyett az értetlenkedéseket.

Kihangsúlyozva a korát azt írták, szerintük a 79 éves Trump véletlenszerűen posztolt egy nevet a közösségi oldalán, miután dühös lett, hogy a mainstream sajtó negatív módon tudósított a Vlagyimir Putyinnal történt pénteki alaszkai találkozójáról.

Eggyel korábban ugyanis még ezt írta az elnök: „nagy haladás Oroszország ügyében, maradjunk kapcsolatban!”

A „Bela” bejegyzés ettől függetlenül kapott vagy 8 ezer like-ot. De hogy jön Bela Trump elnökhöz?

Lássuk, milyen magyarázatokkal szolgált a Daily Beast!

Egyes Truth Social kommentátorok feltételezték, hogy a bejegyzés előfutára volt annak a bejegyzésnek, amelyben megköszönte Fehéroroszország „erős vezetőjének”, Alekszandr Lukasenka elnöknek, hogy – a Wall Street Journal beszámolója szerint – szabadon engedett 1300 politikai fogoly közül 16-ot. „Remélem, az 1300-at is hamarosan szabadon engedik!” – tette hozzá.

Fehéroroszország – angolul Belarus – neve magyarázhatná a „Belá”-t.

Mások azonban más megfejtésre jutottak. Egy hozzászólója szerint ebben a helyzetben biblikusan kellene értelmezni a kiírást, és hogy Bela az Isten tervében rejlő reményt testesíti meg, emlékeztetve, hogy a sötét történelmi eseményeknél is ott a fény. Hogy ez hogy kapcsolódott „Belá”-hoz, azóta is rejtély.

De persze olyan is volt, aki szerint Trump simán csak szenilis, megőrült, stb., vagyis a szokásos magyarázatok erre.

Persze, úgy is érthette mindezt Trump, hogy „Bela”, a legnagyobb király, ez esetben viszont elfelejtette pontosítani, hogy az öt Béla királyunk közül melyikre gondolhatott.

Ön szerint mi a megoldás? Írja meg kommentben!

Nyitókép: Photo by Justin Sullivan/Getty Images

sceptical
•••
2025. augusztus 17. 23:34 Szerkesztve
Az alábbi cikk szerint Európa válságos helyzete Trump-féle politikai fordulatot igényel, amely a nemzeti érdekekre és kemény fellépésre épít. A cikkíró szerint ez a megközelítés választ adhat a migrációs, gazdasági és biztonsági problémákra: nypost.com/2025/01/12/opinion/europes-problems-cry-out-for-a-trump-reset-like-it-or-not/ Ezt a cikket szemlézte Wiedermann Béla korábban: magyarnemzet.hu/kulfold/2025/1/meguzentek-hogy-europanak-trumpra-van-szuksege Trump arra utalt, a holnapi találkozó előtt, hogy Magyarországon még az újságírók is látják, hogy Európának olyan vezetőre van szüksége, aki képes változtatni a jelenlegi vakvágányra vezető politikai irányvonalon... mely egyben viccesen utalt a Legényanya című magyar filmre, amiben a faluban mindenkit Bélának neveztek el, hogy egyszerű legyen megjegyezni ... 🧐😁😎
Válasz erre
2
0
sagirdilsiz-2
2025. augusztus 17. 23:32
Beat Every Liberal's Ass"
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. augusztus 17. 23:22
Mivel Trump nem művelt a magyar történelemből, s mivel az elemi logika is azt sugallja, hogy a találkoz után csak is témában maradhatott: Belarusz. Ennyi.
Válasz erre
1
0
movavi
•••
2025. augusztus 17. 23:15 Szerkesztve
És lám-lám, erre mindenki oda is figyelt. Még a nem Bélák is, és még azok is, akik nem is tudják, hogy azt jelenti. Ez úgy volt, hogy Trump elnök úr felhívta Orbán Viktort és megkérdezte tőle, hogy Viktor, ti mit mondotok magyarul ha azt akarjátok, hogy mindenki figyeljen ide? Erre Orbán Viktor azt válaszolta, hogy hát azt, hogy Béla. Ez mindig beválik. Próbálja ki! Erre nálunk mindenki hallgat, függetlenül attól, hogy mi a neve. Kivéve a Józsefek. Pontosabban az az egy darab.
Válasz erre
2
0
