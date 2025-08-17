Leleplezték Trump és Putyin titkos üzenetváltását, egyikük egy elemi hibát ejtett

Na de a találkozó előtt is váltott néhány szót Trump és Putyin, méghozzá mikrofonon kívül, ezt pedig a szájról olvasó Nicola Hicklingnek sikerült leolvasnia – szúrta ki az Index a Metro nevű brit lapban.

Trump és Putyin unplugged

Amikor találkoztak az Elmendorf–Richardson Támaszpont kifutópályáján, eszerint Trump először azt mondta Putyinnak, hogy: „Hát ideért, fantasztikus, hogy itt van.”, mire az orosz elnök úgy felelt,

„Köszönöm, én is örülök. Azért vagyok itt, hogy segítsek önnek.”

Mire Trump:

„Én is segíteni fogok önnek.”