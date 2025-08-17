Leleplezték Trump és Putyin titkos üzenetváltását, egyikük egy elemi hibát ejtett

Breaking: NATO-szintű nyugati védelmet kaphat Ukrajna, és Putyin ebbe belement!
A hihetetlen bejelentésről Steve Witkoff, Trump különleges megbízottja beszélt, aki váratlan részleteket is elárult.
Volt, amit a mikrofonokon kívül akartak megbeszélni. Ám egy gyakorlott szájról olvasó keresztülhúzta Trump és Putyin számításait – mutatjuk, mire jutott!
Emlékezetes, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken találkoztak Alaszkában, ahol a háborút ugyan nem sikerült lezárni, de egyrészt ezt őszintén nem is várta senki, másrészt így is nagy dobás lehetett, ha igaz, amit Trump különmegbízottja mondott. Jelesül, hogy az orosz elnök váratlanul belement abba, hogy Ukrajna a NATO-tagsággal járó biztonsági garanciákhoz hasonlókat kapjon Amerikától.
Na de a találkozó előtt is váltott néhány szót Trump és Putyin, méghozzá mikrofonon kívül, ezt pedig a szájról olvasó Nicola Hicklingnek sikerült leolvasnia – szúrta ki az Index a Metro nevű brit lapban.
Amikor találkoztak az Elmendorf–Richardson Támaszpont kifutópályáján, eszerint Trump először azt mondta Putyinnak, hogy: „Hát ideért, fantasztikus, hogy itt van.”, mire az orosz elnök úgy felelt,
„Köszönöm, én is örülök. Azért vagyok itt, hogy segítsek önnek.”
Mire Trump:
„Én is segíteni fogok önnek.”
Erre Putyin Trumpnak azt válaszolta: „Csak annyit kell tenniük, hogy megkérnek rá.”.
Ezt Trump azzal nyugtázta, hogy „rendben”, Putyin erre azt felelte, hogy „lenyugtatja a dolgot”, amit nem nehéz az orosz-ukrán háború kapcsán értelmezni; Trump pedig reményét fejezte ki, hogy tényleg így lesz.
A szövegekből az is látszik, hogy egészen fesztelenül viselkedtek a találkozó előtt, és látható volt a kölcsönös respekt.
A Trump-Putyin találkozónak aztán jött a következő epizódja. Az elnöki limuzin felé tartva Trump azt kérdezte Putyintól: „nagy a nyomás. Akarja tudni, mi a helyzet?”, mire Putyin helyeslően felelt, a többi pedig kontextus híján értelmezhetetlen.
De az is feltűnő, hogy a pódiumon még a sajtótájékoztató előtt, a fotózásnál Trump javasolta, hogy rázzanak kezet, mert „az jó benyomást kelt”, Putyin bólintott, így tettek, majd megköszönte a gesztust Trumpnak.
Ezután volt még egy epizód, amikor Vlagyimir Putyint kérdezték nem éppen baráti hangnemben újságírók: egyikük például azt firtatta, mikor hagyja abba az ukrán civilek lemészárlását. Erre Putyin a szájról olvasó szerint azt mondta, „you are ignorant”, vagyis kb. „tudatlan vagy”, amit aztán – elkerülendő, hogy a sajtó egészére húzzák rá, amit mondott, kijavított, immár helytelen angolsággal, egyes számban mondva, hogy „you is ignorant”.
Nyitókép: Kevin Lamarque / File Photo