Szavakba önteni sem tudjuk, mennyire hiányzott: visszatér a rettegett román terepjáró-legenda

Az ARCSANTQ elképzelései szerint az új ARO-k összeszerelése a Romarm felügyelete alatt álló Bukaresti Mechanikai Üzemben történne. A gyártás beindítása évente akár tízezer terepjárót is jelenthetne, ami több mint egymilliárd lej bevételt hozhatna az állami költségvetésnek, valamint mintegy 1800 új munkahelyet teremtene. A prototípus fejlesztése 12–14 millió eurós beruházást igényelne, és körülbelül két évet venne igénybe; a koncepció már elkészült, a következő lépés a finanszírozás biztosítása.
A tervek szerint az ARO két változatban készülne: katonai és civil kivitelben. A fejlesztés elsődlegesen a NATO-elvárásoknak megfelelő katonai változatra fókuszálna, speciális felszereltséggel, míg a polgári modell elsősorban mezőgazdasági, erdészeti és ipari felhasználásra készülne. Az ARCSANTQ célja, hogy a stratégiai, akadémiai és ipari szereplők együttműködésével egy korszerű, nemzetstratégiai jelentőségű járműipari projektet hozzon létre.