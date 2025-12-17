Ft
aro autógyártás Románia

Szavakba önteni sem tudjuk, mennyire hiányzott: visszatér a rettegett román terepjáró-legenda

2025. december 17. 19:10

Megpróbálják újraéleszteni...

2025. december 17. 19:10
null

A romániai előremutató stratégiai kutatásokért, nanotechnológiákért és kvantumtechnológiákért felelős egyesület (ARCSANTQ) elindította az ARO programot, amelynek célja az egykori román terepjárómárka újjáélesztése – írja román hírforrásokra hivatkozva a Telex

A projektet Eduard Costache mérnök vezeti, az e-ARO 25 Next Generation elnevezésű fejlesztést pedig már bejegyezték az Állami Találmányi és Védjegyhivatalnál. A tervek szerint az új ARO nem egyszerű modernizáció lenne: teljesen új alapokra helyezett, elektromobilitási követelményeknek megfelelő jármű készülne, olasz tervezéssel és román ipari háttérrel.

Az ARCSANTQ elképzelései szerint az új ARO-k összeszerelése a Romarm felügyelete alatt álló Bukaresti Mechanikai Üzemben történne. A gyártás beindítása évente akár tízezer terepjárót is jelenthetne, ami több mint egymilliárd lej bevételt hozhatna az állami költségvetésnek, valamint mintegy 1800 új munkahelyet teremtene. A prototípus fejlesztése 12–14 millió eurós beruházást igényelne, és körülbelül két évet venne igénybe; a koncepció már elkészült, a következő lépés a finanszírozás biztosítása.

A tervek szerint az ARO két változatban készülne: katonai és civil kivitelben. A fejlesztés elsődlegesen a NATO-elvárásoknak megfelelő katonai változatra fókuszálna, speciális felszereltséggel, míg a polgári modell elsősorban mezőgazdasági, erdészeti és ipari felhasználásra készülne. Az ARCSANTQ célja, hogy a stratégiai, akadémiai és ipari szereplők együttműködésével egy korszerű, nemzetstratégiai jelentőségű járműipari projektet hozzon létre.

Nyitókép: X

 

Burg_kastL71-C
2025. december 17. 19:29
Én tudnám szavakba önteni, csak kitiltanának, hogy hogyan írjam le az 1980-as Daciámat. Utána végre megkaptam a LADA 2105- ös kockalámpást, a valaha volt legjobb szoci autómat. Kint jártamkor előre engedtek a rokonok a W123 asukkal és letaposott gázpedállal hosszútávon végig vitte az autobahnt gond nélkül. Soha többet román cuccot. Csak hát ugye a Renault -12 es álom. Rémálom volt.
Válasz erre
0
0
simakutya
2025. december 17. 19:16
Tiszából a kolásdobozokat valamivel el kell tudni szállítani újrahasznosításra!
Válasz erre
0
0
