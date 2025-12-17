Szavakba önteni sem tudjuk, mennyire hiányzott: visszatér a rettegett román terepjáró-legenda

A romániai előremutató stratégiai kutatásokért, nanotechnológiákért és kvantumtechnológiákért felelős egyesület (ARCSANTQ) elindította az ARO programot, amelynek célja az egykori román terepjárómárka újjáélesztése – írja román hírforrásokra hivatkozva a Telex.

A projektet Eduard Costache mérnök vezeti, az e-ARO 25 Next Generation elnevezésű fejlesztést pedig már bejegyezték az Állami Találmányi és Védjegyhivatalnál. A tervek szerint az új ARO nem egyszerű modernizáció lenne: teljesen új alapokra helyezett, elektromobilitási követelményeknek megfelelő jármű készülne, olasz tervezéssel és román ipari háttérrel.