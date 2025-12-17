Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
medárd győrfi pál Országos Mentőszolgálat gyerek

„Na, szia mentő!” – Győrfi Pál elmondta a Mandinernek, mivel jutalmazzák a hős kisfiút, és elárult még egy nagyon fontos titkot

2025. december 17. 19:58

Az OMSZ külön meglepetéssel készül a fiúcskának, aki megmentette az édesanyja életét, sőt: azt tervezik, minden óvodást alkalmassá tesznek hasonló hőstettekre.

2025. december 17. 19:58
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Napok alatt az internet sztárjává vált Medárd, az óvodás kisfiú, akiről az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán osztott meg egy megható történetet. A mindössze négyéves kissrác példátlan bátorságról és higgadtságról tett tanúbizonyságot, amikor észrevette, hogy cukorbeteg édesanyját nem tudja felébreszteni, felhívta a 112-t, és a mentésirányító segítségével kezelte a helyzetet.

Ezt is ajánljuk a témában

Utóbb persze kiderült, hogy egy picit azért médiahack is volt a dolog: az eset fél éve történt, az OMSZ pedig éppen egy társadalmi célú reklámnak ágyazott meg azzal, hogy nyilvánosságra hozta a felvételt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Na szia, mentő

„Na, akkor azzal kezdeném, hogy mi ritkán osztunk meg hangfelvételeket a nyilvánosság előtt” – fogalmaz lapunknak Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője, amikor a körülményekről kérdezzük. „Egyrészt azért, mert mindig védjük a személyiségi jogokat és a betegjogokat, másrészt pedig azért, mert ezek általában drámai felvételek, amelyekkel nem akarjuk sokkolni vagy megrémiszteni az embereket”.

Medárd esetében azonban kivételt tettek. Mint Győrfi elmondta, azért, „mert egyrészt valóban példamutató a kisfiú helytállása”, másrészt pedig mert egy óvodásokat felkészítő „terméket” szeretnének ezzel bevezetni a „piacra”, amivel 

más ovisok is képesek lesznek hasonlóan felkészülten kezelni vészhelyzeteket.

„Ahogyan a Medárd nevű kisfiú is tette: nemcsak segítséget hívott, hanem aktívan közreműködött is a mentésben. Kinyitotta az ajtót – ehhez fel kellett állnia egy székre, hogy elérje a zárat –, át tudott menni a szomszédhoz, és felnőtt segítséget kért. Tehát egészen hősiesen helytállt” – fogalmaz az ország legismertebb mentőse.

Győrfi kérdésünkre kiemeli: a mentésirányító is remek munkát végzett, „rendkívül kedvesen, megnyugtatóan beszélt a gyerekkel, végig vezette őt a beszélgetés során, ami igazán szívmelengető volt”.

Természetesen felmerült a kérdés, mekkora nehézséget okoz egy ilyen pici gyermeket insturálni vészhelyzet esetén, azonban Győrfi eloszlatta a népszerű tévhitet. „A mentésirányítók gyakran azt mondják, hogy a gyerekekkel talán még könnyebb is dolguk van, mint a felnőttekkel. A gyerekek nagyon jól vezethetők, bevonhatók, együttműködők, készségesek, és van bennük egy természetes segítő szándék, ami sajnos a felnőttekről nem mindig mondható el a segélyhívások során”.

Ugyanakkor az ovisok még tényleg nagyon picik, nem érdemes nekik például újraélesztést tanítani, hiszen nincs meg a kellő fizikai erejük, hogy végigcsinálják a mellkaskompressziókat. „De arra már abszolút alkalmasak, hogy felismerjenek riasztó tüneteket, és megtanulják, hogyan kell segítséget hívni, például a 112-es segélyhívó számon”

Győrfi hozzáfűzi: még őket is meglepte, hogy ennyire népszerű lett a kisfiú története.

„Abból az egy mondatból, hogy „Na szia, mentő”, szinte szállóige lett. Rengeteg felajánlás érkezett, sokan szerették volna megismerni őt. Van már olyan mentőautónk is, amelyre felragasztottuk ezt a feliratot, és a közösségi oldalainkon is meg lehet találni róla képeket”.

A kisgyerekek a leghatékonyabbak

És természetesen ők is készültek egy kis meglepetéssel a kisfiú számára, az édesanyjával együtt vendégül látják őket a Markó utcában, az OMSZ főigazgatóságán. „Beülhet majd egy mentőautóba, egy kicsit szirénázhat is, és természetesen apró ajándékkal is készülünk neki” – sorolja a szóvivő.

Győrfit arról is faggattuk, hogyan kell a másik oldalról – a mentésirányító, vagyis a köznyelvben diszpécser kolléga oldaláról – viszonyulni a gyerekekhez hasonló esetekben, illetve mit érdemes tudatosítaniuk a szülőknek. „Úgy gondolom – és ezt négygyermekes szülőként is tapasztalatból mondom –, hogy a gyerekeket partnerként kell kezelni. Már ilyen kicsi korban is” – osztja meg gondolatait a szóvivő, aki szerint az a hozzáállás, hogy „te még kicsi vagy”, ma már egyáltalán nem megalapozott, bármiről lehet beszélni a gyerekekkel, csak ügyesen kell megválogatni a szavakat és a kontextust.

„Nem akarjuk megijeszteni vagy riogatni őket, de egy játékos történetbe ágyazva igenis meg lehet tanítani, mit tegyenek vészhelyzetben – akár akkor is, ha nem velük, hanem a környezetükben történik baj”.

Hogy hogyan vigyázzanak a saját biztonságukra, hogy mi a helyzet, ha elvesztik a telefonjukat, és idegen helyen vannak, „ezeket mind nyugodtan el lehet mondani játékos formában, mesébe ágyazva, és ezzel nem ijesztjük, hanem inkább felkészítjük és megerősítjük őket. Erre tökéletes példa Medárd esete is: az ő történetéből akár egy tanulságos esti mesét is lehet készíteni” – emeli ki a szóvivő.

Az is igaz, hogy Medárd esete már ma sem egyedi: a napi 4000 mentőkhöz érkező segélyhívásból minden napa jut olyan, amit kisgyerek indít, a tapasztalataik alapján pedig „a gyerekek értelmesek, szófogadóak, jól vezethetők. Konkrét beavatkozásokban nyilván egy négyéves még nem tud részt venni, de információadásban, ajtónyitásban, kapunyitásban, segítségkérésben abszolút számíthatunk rájuk”.

Azért Győrfi megoszt velünk egy ellenpéldát is: egyszer egy kisgyerek csúnyán átverte, ahogy fogalmaz, amikor mentésirányító volt, telefonban

„kétségbeesett hangon azt kiabálta, hogy beszorult a testvére feje – majd kiderült, hogy „a két füle közé”.

Kérdésünkre hozzáteszi: a mentésirányító hozzáállását is méltatták, „nem azért, mert a felvétel nyilvánosságot kapott, hanem azért, mert ő a másik tízezer esetben is, amelyet egy év során kezel, ugyanezt az emberséges, magas színvonalú munkát végzi”.

A szóvivő arra a felvetésre is reagált, ami az internet rosszindulatúbb felében ütötte fel a fejét, vagyis, hogy tényleg megmentette-e a kis Medárd az anyukája életét. „A hipoglikémia, vagyis az alacsony vércukorszint elérhet olyan mértéket, amely eszméletvesztéshez vezet. Az eszméletlenség önmagában is életveszélyes állapot, hiszen például a nyelv hátracsúszhat, elzárhatja a légutakat, ami fulladáshoz vezethet. Tehát mindenképpen életmentő volt az, hogy a gyermek segítséget tudott hívni az édesanyjához”.

Azóta a kisfiú egy televíziónak meg is szólalt, itt is látszott, hogy igen tudatosan állt a helyzethez, hiszen azt édesanyjával már elgyakorolták.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: OMSZ Facebook

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2025. december 17. 21:28
Jó lesz közönséges óvónő, nem dragkínos ruhában, aki megtanítja az óvodást mentőt hívni. Meg hogy az nem vicc.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 17. 21:23
A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. A kormány az orvosok és az ápolók bérét jelentősen növelte. Felújítottak 91 kórházat, 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást, emellett 23 új rendelőintézet és 41 új mentőállomás épült. Több mint ezer új mentőautó állt szolgálatba. Magyarországon egy-egy részterületen van hosszabb várakozási idő. Az ellátás általános színvonala egyes skandináv jóléti államokat is megelőzi. Az ellenzék túlzó és alapot nélkülöző módon minősítgeti rossznak az egészségügyet, ezzel aláásva az eü-be vetett bizalmat. Az ellenzék a privatizáció oldalán áll, a befektetők és nem a lakosság érdekeit képviseli.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 17. 21:18
Szerencsére az utcánkban egyszer egyezményesen tisztáztuk, hogy milyen egyszerű jelekből tudhatja egy szomszéd óvodás vagy kisiskolás, hogy otthon van-e valamelyik szomszédja, ha segítségre van szüksége. Így nem kell hosszú perceket várna, hogy kiderüljön, nincsenek otthon, és értékes időt nyerhet a bajban. A gyermekek ezeket nem maguktól fogják tudni, amikor szükség van rá, a szülőnek kell őket alaposan felkészíteni. Tehát Medárd szüleinek is jár a dícséret! Példa értékű, ahogy Medárdot felkészítették.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 17. 21:11
✌🏻🫶🏻 Medárd az év magyar embere! 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!