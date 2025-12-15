Elképesztő eset: 4 éves kisgyerek mentette meg édesanyja életét (VIDEÓ)

Milliárdos fejlesztés a Mentőszolgálatnál: több mint 100 új mentőautó érkezik
Tovább csökkenthet a mentőautók átlagéletkora.
Sok felnőtt számára is irigylésre méltó az a higgadtság, amit a kisfiú tanúsított.
Egy megható és egyben döbbenetes esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán. Egy mindössze négyéves kisfiú példátlan bátorságról és higgadtságról tett tanúbizonyságot, amikor észrevette, hogy édesanyját nem tudja felébreszteni. A gyermek azonnal felismerte a veszélyt, és habozás nélkül tárcsázta a 112-es segélyhívó számot. A mentésirányító végig a vonalban maradt a kisfiúval, nyugodt és biztató szavakkal instruálta őt.
A gyermek pontosan leírta anyukája állapotát: elmondta, hogy anya lélegzik, pislog, de nem beszél, és a hívás közben rázkódni kezdett. A diszpécser arra kérte a gyermeket, hogy nyissa ki az ajtót a mentők érkezéséhez, majd menjen a szomszédokhoz segítségért. A kisfiú mindezt maradéktalanul teljesítette.
A helyszínre érkező mentők megállapították, hogy az édesanya az alacsony vércukorszintje miatt veszítette el az eszméletét. Azonnali ellátásnak köszönhetően a nő rövid időn belül magához tért, és stabil állapotban szállították kórházba. „Szívből gratulálunk a bátor kisfiúnak és a mentés minden résztvevőjének!” – zárta posztját az Országos Mentőszolgálat.
Nyitókép forrása: az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
