diszpécser életmentés Országos Mentőszolgálat

Elképesztő eset: 4 éves kisgyerek mentette meg édesanyja életét (VIDEÓ)

2025. december 15. 06:30

Sok felnőtt számára is irigylésre méltó az a higgadtság, amit a kisfiú tanúsított.

2025. december 15. 06:30
null

Egy megható és egyben döbbenetes esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Facebook-oldalán. Egy mindössze négyéves kisfiú példátlan bátorságról és higgadtságról tett tanúbizonyságot, amikor észrevette, hogy édesanyját nem tudja felébreszteni. A gyermek azonnal felismerte a veszélyt, és habozás nélkül tárcsázta a 112-es segélyhívó számot. A mentésirányító végig a vonalban maradt a kisfiúval, nyugodt és biztató szavakkal instruálta őt.

A gyermek pontosan leírta anyukája állapotát: elmondta, hogy anya lélegzik, pislog, de nem beszél, és a hívás közben rázkódni kezdett. A diszpécser arra kérte a gyermeket, hogy nyissa ki az ajtót a mentők érkezéséhez, majd menjen a szomszédokhoz segítségért. A kisfiú mindezt maradéktalanul teljesítette. 

A helyszínre érkező mentők megállapították, hogy az édesanya az alacsony vércukorszintje miatt veszítette el az eszméletét. Azonnali ellátásnak köszönhetően a nő rövid időn belül magához tért, és stabil állapotban szállították kórházba. „Szívből gratulálunk a bátor kisfiúnak és a mentés minden résztvevőjének!” – zárta posztját az Országos Mentőszolgálat.

Nyitókép forrása: az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

regi-nyarakon21
2025. december 15. 08:22
Valóban nem mindennapi teljesítmény! Személyes tapasztalat, hogy sok négyéves még a szülei teljes nevét sem tudja, nemhogy azt, hogy milyen számot kell hívni vész esetén!👍❤️🍀
