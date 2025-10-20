Ft
10. 20.
hétfő
Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Országos Mentőszolgálat Belügyminisztérium Takács Péter

Milliárdos fejlesztés a Mentőszolgálatnál: több mint 100 új mentőautó érkezik

2025. október 20. 10:32

Tovább csökkenthet a mentőautók átlagéletkora.

2025. október 20. 10:32
Újabb mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat – jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be. Takács Péter közölte:

a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.

Mint mondta, nemcsak a gépjárművek újak, hanem a bennük használt mentéstechnikai eszközök is a legkorszerűbbek. A mentés fejlődésével is lépést kell tartani, így az eszközök, az informatika és a mentésirányítás területén is igyekeznek a világ színvonalába kerülni. „Elmondható, hogy a mentőszolgálat ide tartozik” – tette hozzá.

Az államtitkár unikálisnak nevezte, hogy a mentést egy szervezet végzi Magyarországon, és erre az alapra építkezve egy világszínvonalú ellátást tudnak biztosítani. Mint fogalmazott, az ellátás homogén, a kiérkezési időkre optimalizálva helyezkednek el a mentőállomások, és az azonos felszereltségű gépkocsik garantálják mindenhol az egyforma ellátást. „Ha az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy a magyar mentőszolgálat nemcsak felveszi a versenyt a nyugat-európaiakkal, hanem sok szempontból meg is előzi azokat, akkor erre büszkének kell lenni” – hangoztatta.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta,

év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért.

Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt akadozó beszerzési és ellátási láncok egy időre visszavetették az új autók gyártását és így a beszerzést is, most azonban ez „felpörög”, és ismét lesz gépkocsibeszerzés. Mint fogalmazott: büszke a bajtársakra, a mentők közösségére és arra a szolgálatra, amely egységes elvek szerint, a legmodernebb flottával és protokollok alapján dolgozik.

(MTI)

Nyitókép forrása: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Obsitos Technikus
2025. október 20. 10:46
Ezt is ellopta a zorbán.
Válasz erre
0
0
Héja
2025. október 20. 10:45
Erre vinnyogjatok valamit ballibek :-)
Válasz erre
1
0
