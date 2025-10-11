„Gyomorforgató, amit művelsz!” – durván kiosztotta Magyar Pétert Takács Péter

„Isten nyugosztalja az esztergomi mentőállomás vezetőjét!” – ezzel a mondattal osztotta újra a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, pénteken délután közösségi oldalán a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége posztját – írja az Index.

A bejegyzés arról számolt be, hogy az esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát. Magyar Péter posztja gyorsan reakciókat váltott ki, a kommentek között pedig megjelent Takács Péter, az egészségügyi államtitkár is, aki élesen bírálta a Tisza elnökét. Takács így fogalmazott:

Gyomorforgató, amit művelsz! Nem volt elég a hódmezővásárhelyi rendőr emlékének meggyalázása?

Most egy újabb tragédiát próbálsz a politikai céljaid szolgálatába állítani? Nincs benned semmilyen erkölcsi gát vagy emberség? (Nem kell válaszolnod, mindenki tudja a választ.) Őszintén sajnálom a hozzátartozókat, osztozom a fájdalmukban”.

