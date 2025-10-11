Ft
mentő Magyar Péter Takács Péter

„Gyomorforgató, amit művelsz!” – durván kiosztotta Magyar Pétert Takács Péter

2025. október 11. 11:26

Magyar Péter bejegyzése arról számolt be, hogy az esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát.

2025. október 11. 11:26
null

„Isten nyugosztalja az esztergomi mentőállomás vezetőjét!” – ezzel a mondattal osztotta újra a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, pénteken délután közösségi oldalán a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége posztját – írja az Index.

A bejegyzés arról számolt be, hogy az esztergomi mentőállomás vezetője csütörtök este a Dunába vetette magát. Magyar Péter posztja gyorsan reakciókat váltott ki, a kommentek között pedig megjelent Takács Péter, az egészségügyi államtitkár is, aki élesen bírálta a Tisza elnökét. Takács így fogalmazott:

Gyomorforgató, amit művelsz! Nem volt elég a hódmezővásárhelyi rendőr emlékének meggyalázása? 

Most egy újabb tragédiát próbálsz a politikai céljaid szolgálatába állítani? Nincs benned semmilyen erkölcsi gát vagy emberség? (Nem kell válaszolnod, mindenki tudja a választ.) Őszintén sajnálom a hozzátartozókat, osztozom a fájdalmukban”.

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

Citromsav
2025. október 11. 12:18
Gátlástalan, erkölcstelen, suttyó rohadék ez a szagos gatyás, telefon tolvaj!
belbuda
2025. október 11. 12:15
A Takács Péter a háziorvosok kedvence… A szakvizsga nélküli “orvos”….a rezsim jelképe…🤨
A_FIDESZRE_SZAVAZOK_MERT_NEKEM_AZ_A_JO_HA_MINDENBEN_UTOLSOK_A_MAGYAROK
2025. október 11. 11:34
Micsoda szuper ember ez a Takács Péter, miközben a magyarokért dolgozik kőkeményen, közben arra is volt ideje, hogy szintén a többi hasznos politikushoz hasonlóan ez is milliomossá politizálta magát miközben durván kiosztotta Magyar Pétert akiért a birkaország másik fele tapsikol! Négy ingatlanja van Takács Péter egészségügyi államtitkárnak, de a bankszámláján is ücsörög 10 millió forint. Persze ez csak az a vagyon, amit legálisan bevallott a milliomos magyar politikus. Miközben már minden politikus milliomos vagy milliárdos a magyar emberekért vívott harcukban, eközben az Európai Unióban a magyarok élnek a legrosszabb körülmények között. Magyarországon keresnek a lebutított szavazógépek a legkevesebbet. Magyarország sereghajtó szinte mindenben, de a cukorbeteg és dagadék Viktoruk mégis az EU-t kritizálja, mintsem a minimálbér sorvasztó zsákutcájából vezetné ki a birka népét. PEDOFidesz🍊 2026 Orbán Viktor szerint: Ada, adadada, ad adad, Ada, adadada, ad adad,Ada.....
regi-nyarakon21
2025. október 11. 11:29
Haláljufár mp.
