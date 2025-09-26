„Nem csak a TISZA, a bankszámlád is apad?” – Takács Péter nem kímélte a „tarháló” Tisza-vezért

Munka helyett szórakozás – az aura farming után extrém vízisportot próbált ki Magyar Péter (VIDEÓ)
A Tisza Párt elnöke túlélte a vízi kalandot, bár voltak meredek, pattogós pillanatok.
„Nem ad eleget a Weber gazdi, úgyhogy megint a követőidtől lejmolsz?” – tette fel a kérdést Magyar Péternek az államtitkár.
Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán reagált Magyar Péter azon pénteki posztjára, melyben a Tisza-vezér arra buzdította követőit, hogy nézzenek szét a párt webshopjában, és „legyenek rendszerváltók” ők is. Ezzel pedig arra a pulóverre utalt, amit a fotón viselt.
„Ez a szegény, nehéz sorsú fiatalember kéri sürgős (anyagi) segítségeteket. Óriási bajba került, mert végig csapatta, quadozta, repülőzte az egész nyarat és ebben a nagy melóban elfogyott a pénze” – fogalmazott.
Majd azt kérdezte,
Hát nem esik meg rajta a szívetek?”.
Majd Magyarnak is feltett néhány kérdést:
Mizu, Péterem? A népszerűségeddel együtt a webshop forgalma is bezuhant?”
„Elpancsoltad/quadoztad/repülőzted nyáron, ami a rendszerváltó kártyából eddig befolyt? Nem csak a TISZA, a bankszámlád is apad? Kell a pénz lóvéra? Nem ad eleget a Weber gazdi, úgyhogy megint a követőidtől lejmolsz?” – sorolta.
„Beléd aztán nem sok önbecsülés szorult, te Tarhálókirály!” – zárta bejegyzését a Belügyminisztérium államtitkára.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője még augusztus végén mutatott rá a Magyar Nemzetnek, hogy Magyar Péter népszerűsége nyáron egyértelműen gyengült, a korábbiakhoz képest csökkent a támogatottsága, követőtábora apadt, ami a közvélemény-kutatásokon is meglátszik.
A választóknak egyre nyilvánvalóbb, hogy a politikai szereplés mögött nincs valós program, konkrét politikai elképzelés, szervezeti háttér vagy hosszú távú stratégia.
Fellépései ismétlődőek és üresek, ugyanazokat az üzeneteket ismétli, miközben a valódi politikai kérdések elől, legyen az a nemzetközi színtér, az európai döntéshozatal vagy az ukrán EU-csatlakozás, kitér – fogalmazott az Alapjogokért Központ elemzője.
