Továbbra is előre megyünk, nem hátra! – Takács Péter a Mandinernek

Bár nem vagyunk készen, sok teendő van még, az egészségügyben jó pár területen léptünk előre akkorákat, hogy azt lehet mérföldkőnek tekinteni – mondja Takács Péter. Mi a terve egyéni képviselőként? Mi a gondja a Tisza Párt egészségügyi programjával? Mikor folytatódhat a béremelés? Interjú az egészségügyért felelős államtitkárral.