02. 08.
vasárnap
Magyarország kórház Péterfy-Novák Éva Takács Péter

Remélem, Takács Péter kórházban fog dolgozni, ha vége lesz. Államiban

2026. február 08. 12:39

Így megy ez.

2026. február 08. 12:39
null
Péterfy-Novák Éva
Péterfy-Novák Éva
Facebook

„Így megy ez. Még véletlenül sem tudnak igazat mondani. Remélem Takács Péter kórházban fog dolgozni, ha vége lesz. Államiban.

»Beszámoltunk róla pár nappal ezelőtt, hogy a Kutyapárt egyik aktivistája nyílt állkapocstöréssel került a veszprémi kórházba szenteste, ahol végül műtét nélkül hazaküldték. A férfin másnap Ausztriában végeztek el életmentő műtét.«

Mindezt Takács Péter egészségügyi államtitkár a következőképpen kommentálta az RTL-nek: »A szájsebész kolléga ellátta, kapott a beteg antibiotikumot, tervezett műtétben operálták volna. A beteg döntött úgy, hogy elhagyja a kórházat, és Ausztriában láttatja el magát. Neki ehhez joga van, nem kell túlragozni.«

***

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

kulakman
2026. február 08. 13:28
Miért nem a Románba ment, azok járnak előttünk?????
pollip
2026. február 08. 13:24
"Az álmodozás az élet megrontója, Mely kancsalul, festett egekbe néz....." Ma ezt buboréknak hívjuk:-))))
22-es csapdája
2026. február 08. 13:23
A Fidesz valahogy nem találta még meg az ellenszerét az internetes prolihergelésnek. Mert a szerény íráskészségű, változó helyesírással bíró, vitatkozásban, meggyőzésben (=pontszerző kommunikációban) teljesen amatőr DPK-s élő emberek (hiába állnak a normalitás talaján(, nem fogják az ebben gyakorlott hasbarázókat legyőzni az interneten.
wasserwoman
2026. február 08. 13:21
amikor ti voltatok kormányon már kórházi ágy sem volt,nemhogy mütét. Nem emlékszel banya? A széfekre,meg a megszünt ágyakra?
