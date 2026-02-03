Ilyet sem láttunk még: világháborús bomba szorult egy férfi végbelébe

Nem mindennapi orvosi esetről számolt be a Scottish Sun, amelytől még a sokat látott és tapasztalt orvosok álla is leesett. Ugyanis egy 24 éves férfi végbelébe szorult bombával kereste fel a toulouse-i Rangueil Kórház sürgősségi osztályát.

A férfit azonnal a műtőbe tolták állapota miatt, a helyi rendőrség és tűzoltóság pedig azután lepte el a kórházat, hogy az ijedt dolgozók „riadót” fújtak.