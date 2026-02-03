Ilyet sem láttunk még: világháborús bomba szorult egy férfi végbelébe

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
A kórház köré még védőkerítést is vontak. Végül a katasztrófavédelemnek sikerült hatástalanítania a szerkezetet.
Nem mindennapi orvosi esetről számolt be a Scottish Sun, amelytől még a sokat látott és tapasztalt orvosok álla is leesett. Ugyanis egy 24 éves férfi végbelébe szorult bombával kereste fel a toulouse-i Rangueil Kórház sürgősségi osztályát.
A férfit azonnal a műtőbe tolták állapota miatt, a helyi rendőrség és tűzoltóság pedig azután lepte el a kórházat, hogy az ijedt dolgozók „riadót” fújtak.
ugyanis a fiatal végbelében egy 20 centiméter hosszú, három centiméter széles 1918-as bombát találtak.
E nem mindennapi események biztonsági intézkedéseket követeltek meg: a kórházat pedig kiürítették a műtét idejére. Sőt, még biztonsági kerítést is vontak köré.
Végül a katasztrófavédelemnek sikerült hatástalanítania a szerkezetet, közvetlen életveszély nem állt fenn.
A lap idézte az Actu Touluse című francia lapot, mely szerint a beteg a műtét után lábadozik, állapota stabil. Hamarosan kihallgatják, és eljárást indítanak ellene.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay