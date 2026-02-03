Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kórház végbél Franciaország bomba férfi világháború

Ilyet sem láttunk még: világháborús bomba szorult egy férfi végbelébe

2026. február 03. 18:46

A kórház köré még védőkerítést is vontak. Végül a katasztrófavédelemnek sikerült hatástalanítania a szerkezetet.

2026. február 03. 18:46
null

Nem mindennapi orvosi esetről számolt be a Scottish Sun, amelytől még a sokat látott és tapasztalt orvosok álla is leesett. Ugyanis egy 24 éves férfi végbelébe szorult bombával kereste fel a toulouse-i Rangueil Kórház sürgősségi osztályát.

A férfit azonnal a műtőbe tolták állapota miatt, a helyi rendőrség és tűzoltóság pedig azután lepte el a kórházat, hogy az ijedt dolgozók „riadót” fújtak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

ugyanis a fiatal végbelében egy 20 centiméter hosszú, három centiméter széles 1918-as bombát találtak.

E nem mindennapi események biztonsági intézkedéseket követeltek meg: a kórházat pedig kiürítették a műtét idejére. Sőt, még biztonsági kerítést is vontak köré.

Végül a katasztrófavédelemnek sikerült hatástalanítania a szerkezetet, közvetlen életveszély nem állt fenn. 

A lap idézte az Actu Touluse című francia lapot, mely szerint a beteg a műtét után lábadozik, állapota stabil. Hamarosan kihallgatják, és eljárást indítanak ellene.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
•••
2026. február 03. 20:15 Szerkesztve
Az ókorban, amikor még az akkor még csak úgynevezett Kardiológiai Intézet itt-ott darabokban üzemelt, a szívsebészet a mai DPC égési osztálya helyén volt, egy egységben üzemelve az István kórház II. Sebészetével. Így aztán amikor ügyeleti dolgok akadtak, egymásra voltunk utalva. Egy éjszaka hoztak valami hasi sebészeti ügyet, ez az ő dolguk volt, mi lefeküdtünk. Reggel mesélték, hogy egy 70 éves rossz vén buzi egy körtét dugott a seggébe, ami a spinchter görcse miatt beszorult, ezért bevitette magát taxival az ügyeletes sebészetre. Az idős főorvos, aki épp valami fiatal nővérkével (vagy műtősnővel) szeretett volna ügyelni, kénytelen volt kitalálni valamit, így hát elkezdte szikével óvatosan szeletelni a körtét, ami így szépen, kis sérüléseket okozva ugyan, de eltávozott. Na ezután napokig kérdezték az öreget, hogy ennyire szereti a körtét? :-D
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 03. 20:09
(Folyt.) A darabokra szétrobbant rectumot abdominoperinealisan eltávolítottuk és a baloldalon definitiv anus viacust készítettünk. A műtét alatt 7500 ml vért és 2600 ml infusiós oldatot adtunk. A beteg 24 órával a beavatkozás után meghalt. A kórboncolás igen tanulságos volt. A gáton és a kismedencében felhelyezett ligatúrák jól tartottak, de a robbanás következtében néhány 3 centiméter hosszú és fél centiméter széles üvegdarab retrograde a colon transversumba és a flexura hepatica tájékára jutott és ott felsértve a nyálkahártyát a műtétek után újabb súlyos vérzést okozott. Az egész vastagbél, sőt a vékonybél alsó szakasza is vérrel terődött fel. Kétségtelen, hogy műtét közben ezzel a lehetőséggel nem számoltunk.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 03. 20:08
Hölgyeim és uraim, ez itt egy cikk az Orvosi Hetilapból: "K. J., 37 éves férfi a felvétel előtti éjszaka masturbatio céljából villanykörtét dugott a végbelébe. A sphincter izomzat görcse miatt kihúzni nem tudta, ezért végét fogóval megragadta és úgy igyekezett eltávolítani. Próbálkozásai közben a villanykörte felrobbant és azóta erős vérzést észlelt a végbeléből. A súlyosan kivérzett beteget shocktalanítás után intratrachealis narkózisban egyidejű laparotomiás és perinealis behatolásból operáltuk. A kismedencében és a rectum falán több áthatoló sérülést észleltünk a baloldali arteria és vena hypogastrica többszörös metszett sérüléseivel. A rendkívül masszív vérzés csak az erek lekötése után volt megszüntethető. "
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 03. 20:04
- Jáj drága doktorúr, elviselhetetlen fájdalmam van a végbelemben! - Na feküdjön fel, mindjárt megnézem. - De uram, hisz ez egy rózsacsokor!! - Neked hoztam édes!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!