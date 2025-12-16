Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
édesanya hős kisfiú Országos Mentőszolgálat gyermek

Megszólalt a hős kisfiú, aki megmentette édesanyja életét (VIDEÓ)

2025. december 16. 19:10

„Na, szia, mentő!” – a történet bejárta a teljes hazai sajtót.

2025. december 16. 19:10
null

Mint azt a Mandineren mi is megírtuk: elképesztő bátorságról és lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú, amikor édesanyja rosszul lett. Medárd észrevette, hogy nem tudja felébreszteni édesanyját, és azonnal tárcsázta a segélyhívót. A mentésirányító végig telefonon maradt, instrukciókkal látta el a gyermeket, aki pontosan le tudta írni anyja állapotát.

A kiérkező mentősök azonnal ellátták az anyát, akinek alacsony vércukorszintje okozta a rosszullétet, és rövid időn belül stabil állapotba került. 

Medárd ügyessége és gyors reakciója döntő szerepet játszott abban, hogy az édesanya biztonságban kórházba kerülhessen.

Az eset fél éve történt, de az Országos Mentőszolgálat most tette közzé a megható hangfelvételt, amin az ügyes kisfiú a mentésirányítóval beszélget. A hős gyermek és édesanyja hétfőn kizárólag az RTL Híradónak nyilatkozott. 

A család azóta Győrbe költözött. Medárd már ötéves, 

és az óvodában hősnek nevezik. 

A kisfiú elárulta, hogy felnőttként rendőr vagy mentős szeretne lenni. A fiú édesanyja szerint Medárd korábban már látta hasonló rosszullétét, ezért tudta, mit kell tennie, és büszkén emlékszik gyermeke gyors és hősies cselekedetére.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. december 16. 21:20 Szerkesztve
A kisfiú már most okosabb mint egy átlag fideszes.
Válasz erre
0
1
altona-2
2025. december 16. 21:03
Qrwa érdekes, hogy a retekribanc 2x is kihangsúlyozta, hogy kizárólag a retek tvnek nyilatkoztak. A kisgyerek tényleg hős. Az annyja meg egy proli. Jó egészséget.
Válasz erre
0
1
Takagi
2025. december 16. 19:55
Több esze van mint a ballibsiknek.
Válasz erre
3
0
bunko-jobbos
2025. december 16. 19:32
"A kisfiú elárulta, hogy felnőttként rendőr vagy mentős szeretne lenni. " :-))))))) Ez annyira cuki. :-) Jó lenne, ha nem minden kisgyerek ügyvéd vagy bróker akarna lenni.
Válasz erre
5
1
