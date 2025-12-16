Megszólalt a hős kisfiú, aki megmentette édesanyja életét (VIDEÓ)

Az eset fél éve történt, de az Országos Mentőszolgálat most tette közzé a megható hangfelvételt, amin az ügyes kisfiú a mentésirányítóval beszélget. A hős gyermek és édesanyja hétfőn kizárólag az RTL Híradónak nyilatkozott.

A család azóta Győrbe költözött. Medárd már ötéves,

és az óvodában hősnek nevezik.

A kisfiú elárulta, hogy felnőttként rendőr vagy mentős szeretne lenni. A fiú édesanyja szerint Medárd korábban már látta hasonló rosszullétét, ezért tudta, mit kell tennie, és büszkén emlékszik gyermeke gyors és hősies cselekedetére.