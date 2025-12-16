Megszólalt a hős kisfiú, aki megmentette édesanyja életét (VIDEÓ)

Elképesztő eset: 4 éves kisgyerek mentette meg édesanyja életét (VIDEÓ)
Sok felnőtt számára is irigylésre méltó az a higgadtság, amit a kisfiú tanúsított.
„Na, szia, mentő!” – a történet bejárta a teljes hazai sajtót.
Mint azt a Mandineren mi is megírtuk: elképesztő bátorságról és lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy négyéves kisfiú, amikor édesanyja rosszul lett. Medárd észrevette, hogy nem tudja felébreszteni édesanyját, és azonnal tárcsázta a segélyhívót. A mentésirányító végig telefonon maradt, instrukciókkal látta el a gyermeket, aki pontosan le tudta írni anyja állapotát.
A kiérkező mentősök azonnal ellátták az anyát, akinek alacsony vércukorszintje okozta a rosszullétet, és rövid időn belül stabil állapotba került.
Medárd ügyessége és gyors reakciója döntő szerepet játszott abban, hogy az édesanya biztonságban kórházba kerülhessen.
Az eset fél éve történt, de az Országos Mentőszolgálat most tette közzé a megható hangfelvételt, amin az ügyes kisfiú a mentésirányítóval beszélget. A hős gyermek és édesanyja hétfőn kizárólag az RTL Híradónak nyilatkozott.
A család azóta Győrbe költözött. Medárd már ötéves,
és az óvodában hősnek nevezik.
A kisfiú elárulta, hogy felnőttként rendőr vagy mentős szeretne lenni. A fiú édesanyja szerint Medárd korábban már látta hasonló rosszullétét, ezért tudta, mit kell tennie, és büszkén emlékszik gyermeke gyors és hősies cselekedetére.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala