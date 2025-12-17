„Tök vicces, anyámra írnak rá privátban a tiszás gyogyósok, hogy Orbán megbukott, készüljön az új világra. Mindezt szaknyelvi környezetben. Bütyökről meg olyan hozsannákat írnak, hogy a magamfajta tekintélyelvű, személyi kultuszt építő propagandista inkább leadja a szerelést az öltözőben. Éppen csak azt nem írták meg, hogy mióta Bütyököt követik, sokkal egészségesebb a székletük.”