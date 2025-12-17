Ft
12. 17.
szerda
Tök vicces, anyámra írnak rá privátban a tiszás gyogyósok, hogy Orbán megbukott

2025. december 17. 20:27

Éppen csak azt nem írták meg, hogy mióta Bütyököt követik, sokkal egészségesebb a székletük.

2025. december 17. 20:27
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Tök vicces, anyámra írnak rá privátban a tiszás gyogyósok, hogy Orbán megbukott, készüljön az új világra. Mindezt szaknyelvi környezetben. Bütyökről meg olyan hozsannákat írnak, hogy a magamfajta tekintélyelvű, személyi kultuszt építő propagandista inkább leadja a szerelést az öltözőben. Éppen csak azt nem írták meg, hogy mióta Bütyököt követik, sokkal egészségesebb a székletük."

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

Vata Aripeit
2025. december 17. 21:11
Nagyon fontos az, amit bütyökpeti tesz a hazáért. Összegyűjtötte a totál elmebetegeket egy kupacba. Ott van egy köteg bolond, akik zárt kört alkotva védik a marhát. Kézenfogva keringenek a xar körül. Eddig ilyet csak sci-fiben lehetett látni. Az idióták legyek lettek...és zümmögnek. Fantasztikus látvány.
robertdenyiro
2025. december 17. 21:04
Nem is a sajátjukat, hanem a pszichopata szarát tudják leginkább mélyen elemezni a retkes libkány férgek. Mert azt eszik minden nap és büszkén hirdetik hogy ízlik nekik.
