Eldőlt: Kijev számlájára kerülhet a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes csapat eladásából származó összeg

Keir Starmer brit miniszterelnök jóváhagyta a Chelsea Football Club eladásából származó 3,3 milliárd dolláros bevétel Ukrajnának történő átutalását, így egy éveken át tartó patthelyzet ért véget – számolt be róla az Index, a Bloomberg és az Unian cikkeire hivatkozva.

A források szerint: az intézkedés következtében Ukrajna megkaphat egy brit bankszámlán zárolt összeget. Ezt a pénzt még korábban fagyasztottak be, amikor Roman Abramovics, az orosz üzletember a háború kitörése után nem sokkal eladta a londoni klubot.