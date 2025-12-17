Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bajnokok ligája keir starmer orosz-ukrán háború ukrajna

Eldőlt: Kijev számlájára kerülhet a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes csapat eladásából származó összeg

2025. december 17. 20:08

A brit pénzügyminisztérium be is jelentette, hogy a tárca megadta a szükséges engedélyt a pénz feloldásához.

2025. december 17. 20:08
null

Keir Starmer brit miniszterelnök jóváhagyta a Chelsea Football Club eladásából származó 3,3 milliárd dolláros bevétel Ukrajnának történő átutalását, így egy éveken át tartó patthelyzet ért véget – számolt be róla az Index, a Bloomberg és az Unian cikkeire hivatkozva.

A források szerint: az intézkedés következtében Ukrajna megkaphat egy brit bankszámlán zárolt összeget. Ezt a pénzt még korábban fagyasztottak be, amikor Roman Abramovics, az orosz üzletember a háború kitörése után nem sokkal eladta a londoni klubot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Bloomberg információi szerint, a kétszeres Bajnokok Ligája-győztest átvevő amerikai befektető, Todd Boehly az ukrajnai háború áldozatainak szerette volna felajánlani a pénzt, de erre a bankszála zárolása miatt, nem volt esélye.

Az Unian összegzés szerint, Szerdán a brit pénzügyminisztérium be is jelentette, hogy a tárca megadta a szükséges engedélyt, így az összeg eljuthat Kijev számlájára.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Justin Lane

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FAdamus
2025. december 17. 21:31
Mi ez, ha nem korrupció?
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. december 17. 21:20
ez rablás legalább a veséjét nem verték szét Abramovicsnak, mint az ÁVH, de egyébként tökugyanaz a bolsevik mentalitás
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. december 17. 21:06
Ha az Abramovics orosz, mit keres a pénze az ukránok számláján?! Nem kellene már befejezni ezt a szaros ukránozást?! Kurvára unalmasak már!
Válasz erre
4
0
ricsi1975
•••
2025. december 17. 21:01 Szerkesztve
Vajon kinek, mennyit osztanak vissza az ukránok? Jó lenne már utána járni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!