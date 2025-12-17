Eldőlt: Kijev számlájára kerülhet a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes csapat eladásából származó összeg

Zelenszkij jobban tenné, ha figyelne: Putyin megüzente, mi vár Kijevre, ha nemet mond a tárgyalásokra – ebben nincs köszönet
A brit pénzügyminisztérium be is jelentette, hogy a tárca megadta a szükséges engedélyt a pénz feloldásához.
Keir Starmer brit miniszterelnök jóváhagyta a Chelsea Football Club eladásából származó 3,3 milliárd dolláros bevétel Ukrajnának történő átutalását, így egy éveken át tartó patthelyzet ért véget – számolt be róla az Index, a Bloomberg és az Unian cikkeire hivatkozva.
A források szerint: az intézkedés következtében Ukrajna megkaphat egy brit bankszámlán zárolt összeget. Ezt a pénzt még korábban fagyasztottak be, amikor Roman Abramovics, az orosz üzletember a háború kitörése után nem sokkal eladta a londoni klubot.
A Bloomberg információi szerint, a kétszeres Bajnokok Ligája-győztest átvevő amerikai befektető, Todd Boehly az ukrajnai háború áldozatainak szerette volna felajánlani a pénzt, de erre a bankszála zárolása miatt, nem volt esélye.
Az Unian összegzés szerint, Szerdán a brit pénzügyminisztérium be is jelentette, hogy a tárca megadta a szükséges engedélyt, így az összeg eljuthat Kijev számlájára.
