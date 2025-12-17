Az elmúlt egy évet fontos időszaknak nevezte a „különleges hadművelet” céljainak elérésében. Mint mondta, az orosz hadsereg ez idő alatt több mint háromszáz települést vett ellenőrzése alá, megsemmisítette ott az ellenséget és annak tartalékait.

„Az elmúlt hónapokban elfoglalt hadállások, a létrehozott hídfőállások és természetesen a harcokban szerzett egyedülálló taktikai és operatív tapasztalatok az ellenség mélységi védelmi vonalainak áttörésében lehetővé teszik a támadás ütemének fokozását a stratégiailag fontos irányokban” – mondta.

Az ukrán hadsereg dezertőreinek számát több százezerre tette. Méltatta az észak-koreai katonák haditetteit a kurszki régióban és részvételüket az aknamentesítésben.

Közölte, hogy Oroszország folytatja a nukleáris meghajtású Burevesztnyik manőverező robotrepülőgép és a Poszejdon személyzet nélküli, víz alatti jármű fejlesztését. Úgy vélte, hogy ezek még hosszú ideig páratlanok maradnak a világon. Bejelentette, hogy az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot az év végéig hadrendbe állítják.

A geopolitikai helyzet Vlagyimir Putyin szerint továbbra is feszült a világban, egyes régiókban pedig „egyszerűen kritikus”. Rámutatott, hogy a NATO-országok aktívan növelik és modernizálják támadó erőiket, új fegyvertípusokat hoznak létre és vetnek be, egyebek között a világűrben is. Szerinte egyes európai vezetők megfeledkeztek felelősségükről, csak személyes érdekeiket tartják szem előtt, és egyre hisztérikusabbak, miközben folyton emlegetnek egy Oroszországgal való esetleges konfliktust, valamiféle elkerülhetetlen összecsapást.