Az európai politikusoknak is odapirított az orosz elnök.
„Ha Kijev elutasítja a rendezési tárgyalásokat, Oroszország el fogja foglalni a sajátjának tekintett területeket” – jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai moszkvai kibővített ülésén.
„Mi előnyben részesítettük ezt (tárgyalásos megoldást), és a konfliktus kiváltó okait diplomáciai úton szerettük volna megszüntetni. Ha azonban az ellenfél és külföldi támogatói elutasítják a tárgyalásokat,
Oroszország katonai úton fogja elérni történelmi területeinek felszabadítását” – hangoztatta.
Putyin prioritásai közé sorolta egy biztonsági ütközőzóna létrehozását és kiterjesztését. Leszögezte, hogy az orosz hadsereg következetes lesz ezeknek a feladatoknak a megoldásában.
Az elmúlt egy évet fontos időszaknak nevezte a „különleges hadművelet” céljainak elérésében. Mint mondta, az orosz hadsereg ez idő alatt több mint háromszáz települést vett ellenőrzése alá, megsemmisítette ott az ellenséget és annak tartalékait.
„Az elmúlt hónapokban elfoglalt hadállások, a létrehozott hídfőállások és természetesen a harcokban szerzett egyedülálló taktikai és operatív tapasztalatok az ellenség mélységi védelmi vonalainak áttörésében lehetővé teszik a támadás ütemének fokozását a stratégiailag fontos irányokban” – mondta.
Az ukrán hadsereg dezertőreinek számát több százezerre tette. Méltatta az észak-koreai katonák haditetteit a kurszki régióban és részvételüket az aknamentesítésben.
Közölte, hogy Oroszország folytatja a nukleáris meghajtású Burevesztnyik manőverező robotrepülőgép és a Poszejdon személyzet nélküli, víz alatti jármű fejlesztését. Úgy vélte, hogy ezek még hosszú ideig páratlanok maradnak a világon. Bejelentette, hogy az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot az év végéig hadrendbe állítják.
A geopolitikai helyzet Vlagyimir Putyin szerint továbbra is feszült a világban, egyes régiókban pedig „egyszerűen kritikus”. Rámutatott, hogy a NATO-országok aktívan növelik és modernizálják támadó erőiket, új fegyvertípusokat hoznak létre és vetnek be, egyebek között a világűrben is. Szerinte egyes európai vezetők megfeledkeztek felelősségükről, csak személyes érdekeiket tartják szem előtt, és egyre hisztérikusabbak, miközben folyton emlegetnek egy Oroszországgal való esetleges konfliktust, valamiféle elkerülhetetlen összecsapást.
Európában egy ilyennel riogatják az embereket, és sulykolják, hogy fel kell készülni egy nagy háborúra…
Már nem egyszer elmondtam, hogy ez hazugság, egyszerűen lázálom arról, hogy létezik valamiféle orosz fenyegetés az európai országokkal szemben. De teljesen tudatosan beszélnek” – hangoztatta az államfő.
Moszkva mindig arra törekedett, hogy diplomáciai megoldásokat találjon a bonyolult helyzetekben, a Nyugat pedig úgy véli, hogy rövid időn belül sikerül előidéznie Oroszország széthullását – vélekedett.
„Oroszország bebizonyította stabilitását a gazdaság, a pénzügyek, a belpolitikai helyzet és a társadalom állapotának terén. És végül a védelmi képesség terén is” – nyilatkozott.
Beszélt arról, hogy a NATO folyamatosan jelentős katonai segítséget nyújt Ukrajnának. Azzal vádolta a Nyugatot, hogy nyomást gyakorlandó Oroszországra támogatja a terrorizmust, és tudatosan élezte ki a háborúig az ukrajnai helyzetet. Hangsúlyozta: Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy a NATO tartsa meg azon ígéretét, miszerint nem fog kelet felé terjeszkedni. Megismételte, hogy Oroszország a „különleges hadművelet” megindításával visszanyerte teljesen szuverén ország státuszát.
Üdvözölte a Donald Trump amerikai elnök kormányával elért eredményeket. Leszögezte, hogy Oroszország egyenjogú együttműködés kialakítását támogatja mind az Egyesült Államokkal, mind Európával. Fontosnak nevezte a haditechnikai együttműködés fejlesztését Oroszország szövetségeseivel és partnereivel.
Andrej Belouszov védelmi miniszter arról tett jelentést az elnöknek, hogy 2025-ben az orosz hadsereg több mint 6000 négyzetkilométert vont ellenőrzése alá, egyharmadával többet, mint tavaly, a Kelet, a Központ és a Nyugat csapatcsoportosítás előrehaladási üteme pedig a másfél–kétszeresére gyorsult. Rámutatott, hogy a donyecki régióban az ostromlott Liman elfoglalása a legfontosabb ukrán logisztikai központnak, Szlovjanszknak a blokádjához fog vezetni.
A miniszter úgy véli, hogy a Pokrovszk–Mirnohrad agglomeráció teljes birtokba vétele az utóbbi idők legnagyobb ukrán veresége lesz a Donyec-medencében, Szlovjanszk és Kramatorszk elfoglalása pedig lehetővé teszi a „Donyecki Népköztársaság felszabadításának” gyors befejezését.
Közölte, hogy Kupjanszk ellenőrzés alá vételével nagyobb lett a biztonsági övezet Harkiv megyében, és csökkent a Luhanszki régió elleni támadások veszélye. A jelentés szerint november óta az orosz fél 24 települést és 400 négyzetkilométernyi területet foglalt el Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyében, folytatja Huljajpole ostromát, amelynek bevétele lehetővé teszi majd az egész Zaporizzsja „felszabadítását”.
Belouszov szerint az ukrán fegyveres erők idén csaknem félmillió katonát veszítettek, harci potenciáljuk csaknem harmadával csökkent, Kijev pedig nem képes pótolni a veszteségeket. Az orosz fegyveres erőket technológiai, módszertani és harci szempontból is fölényben lévőnek minősítette. Az orosz légvédelem hatékonyságát átlagosan 97 százalékosnak ítélte meg.
A miniszter szerint az ukrán hadsereg és a hadiipar energiaellátása csaknem a felére csökkent, akárcsak a fegyvergyártási kapacitása.
