Európának áldás, az EU-nak rémálom – Roger Köppel az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiáról (VIDEÓ)

A Die Weltwoche főszerkesztője és kiadója, a médiavállalkozó-publicista Roger Köppel – a Svájci Néppárt (SVP) volt parlamenti képviselője – az ORF Das Gespräch című vitaműsorában csapott össze a liberális oldal képviselőivel az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) kapcsán. A vita középpontjában Trump Európához való viszonya, a „beavatkozás” kérdése, a migráció, a cenzúra-vádak és az ukrajnai háború állt. A beszélgetésben részt vett Susanne Fürst, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti frakcióvezető-helyettese, Helmut Brandstätter, a liberális NEOS európai parlamenti képviselője, valamint Robert Reichler, a Profil munkatársa.

Nem az a kérdés, ki Trump-rajongó

Köppel először is helyretette a műsorvezető személyeskedő címkézését, miszerint ő „Trump-rajongó” lenne: