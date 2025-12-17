Ft
12. 17.
szerda
Rendkívüli: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Európának áldás, az EU-nak rémálom – Roger Köppel az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiáról (VIDEÓ)

Európának áldás, az EU-nak rémálom – Roger Köppel az amerikai Nemzetbiztonsági Stratégiáról (VIDEÓ)

2025. december 17. 14:55

A jobboldali svájci médiavállalkozó fenyegetés helyett lehetőséget lát a tengerentúli tervekben.

2025. december 17. 14:55
null

A Die Weltwoche főszerkesztője és kiadója, a médiavállalkozó-publicista Roger Köppel – a Svájci Néppárt (SVP) volt parlamenti képviselője – az ORF Das Gespräch című vitaműsorában csapott össze a liberális oldal képviselőivel az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) kapcsán. A vita középpontjában Trump Európához való viszonya, a „beavatkozás” kérdése, a migráció, a cenzúra-vádak és az ukrajnai háború állt. A beszélgetésben részt vett Susanne Fürst, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti frakcióvezető-helyettese, Helmut Brandstätter, a liberális NEOS európai parlamenti képviselője, valamint Robert Reichler, a Profil munkatársa.

Nem az a kérdés, ki Trump-rajongó

Köppel először is helyretette a műsorvezető személyeskedő címkézését, miszerint ő „Trump-rajongó” lenne:

Svájciként a Svájc-rajongók táborába tartozom, nem vagyok külföldi politikusok imádója.”

A lényeg szerinte nem az, hogy ki, hogyan viszonyul az amerikai elnökhöz, hanem hogy

Trumpot „nem szó szerint kell venni, hanem komolyan”, és azt is, hogy minden cselekedetét demokratikus felhatalmazással teszi.

A brüsszeli bürokrata elitben és liberális világrend képviselőinek körében példátlan pánikot kiváltó amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia kapcsán úgy fogalmazott:

Európának akár áldás is lehet, az Európai Uniónak viszont rémálom.”

A dokumentum Köppel olvasatában nyíltan számonkéri az Európai Unión

  • a szólásszabadság és a politikai pluralizmus szűkítését, illetve
  • azt, hogy az unió az ellenzéki hangokkal szemben „tűzfal-logikát” alkalmaz.

A stúdióban elhangzó liberális ellenérvekre,miszerint Európában „mégis van sajtószabadság”, Köppel úgy reagált:

Bírósági, büntetőjogi eljárások folynak olyanok ellen, akik kritikusak voltak a kormányokkal szemben, ez aggasztó.”

Az EU digitális szabályozásáról pedig úgy beszélt, mint ami nem feltétlenül a demokrácia „hibátlan” működését erősíti.

A vita egyik kulcspillanata az volt, amikor Köppel kimondta:

Ebben a stratégiában én lehetőséget látok, nem fenyegetést.”

Szerinte a felvázolt tervvel az USA azt üzeni: Európa akkor marad erős szövetséges, ha nem gyengíti le saját magát gazdaságilag és kulturálisan, és nem próbálja adminisztratív eszközökkel elfojtani a saját belső vitáit.

Az ukrajnai háború kapcsán Köppel a következőre mutatott rá: szerinte a Nyugat úgy beszél a győzelemről, hogy közben nem vállalja a háború tényleges kockázatát. Kiemelte:

A tény az, hogy az oroszok katonailag nyerésre állnak, (...) és ez eleve világos volt, mert – szerencsére – sem Németország, sem Ausztria, sem Amerika nem akar szárazföldi csapatokat küldeni.”

Ebből levonta a következtetést: ha Európa nem képes és nem is akarja megnyerni a háborút, akkor a hosszúra nyújtott konfliktus csak ront Ukrajna helyzetén. Köppel hangsúlyozta:

Ha egy háborút nem tudsz megnyerni, akkor azt kell tenni, amit az amerikaiak tesznek: békét kötni.”

Külön kiemelte:

Minden nappal, amivel tovább tart a háború, romlik Ukrajna helyzete.”

A „Putyin-szócső” visszavág

Amikor a műsorban felrótták neki, hogy orosz forrásokra is hivatkozik, Köppel a klasszikus újságírói elvet idézte fel:

Az újságírás azt jelenti, hogy háborúban mindkét fél propagandáját meg kell hallgatni.”

Majd azt is hozzátette: szerinte az a reflex, hogy aki nem „az ukrán narratívát mondja vissza”, arra azonnal rásütik a propaganda bélyegét, a nyilvánosság beszűkülésének tünete.

Intő jel Brüsszelnek

A médiavállalkozó rámutatott:

Trump stratégiája nem attól „veszélyes”, hogy – a kritikusai szerint – támadja Európát, hanem attól „kellemetlen” az uniós elitnek, hogy

szembesíti az EU-t a saját ellentmondásaival.

ha a Nyugat nem vállal totális eszkalációt, akkor a béke nem „árulás”, hanem kényszerű stratégia, amely minél később érkezik el, annál nagyobb árat kell majd érte fizetni.

A teljes adás itt tekinthető meg:

***

Fotó: X

 

