Trump megdöbbentő figyelmeztetése: „Európa húsz éven belül eltűnhet abban a formában, ahogyan ma ismerjük”

A szöveg arra is utal, hogy az amerikai adminisztráció támogatná azokat az európai pártokat, amelyek „vissza akarják hozni a nemzeti önbizalmat”. Ez egyértelmű ideológiai közeledést jelent Washington és a kontinens jobboldali, nemzeti pártjai között.

Amerika támogatja európai politikai szövetségeseit ebben a lelki megújulásban”

– fogalmaz a dokumentum.

A stratégia említi a „nagy népességcsere” elméletet, amely szerint a nyugati elit célja, hogy bevándorlással felhígítsa az európai népességet. A dokumentum így fogalmaz: „néhány évtizeden belül bizonyos NATO-tagállamok többsége nem-európai lehet”. Ez várhatóan heves reakciókat vált ki a brüsszeli vezetésből, bár az Európai Bizottság szóvivője egyelőre csak annyit mondott: még nem volt ideje elolvasni a jelentést.

Bár a szöveg elismeri, hogy Európa „stratégiailag és kulturálisan létfontosságú” az Egyesült Államok számára,