Trump megdöbbentő figyelmeztetése: „Európa húsz éven belül eltűnhet abban a formában, ahogyan ma ismerjük”

2025. december 06. 13:11

Az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia szerint Európa összeomlás előtt áll, és a fő bűnbak az EU és a migráció.

2025. december 06. 13:11
null

Donald Trump amerikai elnök új, hivatalos Nemzetbiztonsági Stratégiai dokumentumban figyelmeztet: Európa „civilizációs eltörlés” felé halad. A 33 oldalas irat szerint a kontinens gazdasági problémái valósak, de eltörpülnek amellett a veszély mellett, hogy Európa 20 éven belül kulturálisan összeomolhat – számolt be a Politico

A dokumentum a migrációt, a brüsszeli bürokráciát, a szólásszabadság korlátozását, a csökkenő születésszámot és a nemzeti identitások gyengülését nevezi meg fő okokként.

A stratégia kemény szavakkal illeti az Európai Uniót: 

Trump kormánya szerint az EU és más nemzetek feletti szervezetek „aláássák a politikai szabadságot és a szuverenitást”. 

A szöveg arra is utal, hogy az amerikai adminisztráció támogatná azokat az európai pártokat, amelyek „vissza akarják hozni a nemzeti önbizalmat”. Ez egyértelmű ideológiai közeledést jelent Washington és a kontinens jobboldali, nemzeti pártjai között. 

Amerika támogatja európai politikai szövetségeseit ebben a lelki megújulásban” 

– fogalmaz a dokumentum.

A stratégia említi a „nagy népességcsere” elméletet, amely szerint a nyugati elit célja, hogy bevándorlással felhígítsa az európai népességet. A dokumentum így fogalmaz: „néhány évtizeden belül bizonyos NATO-tagállamok többsége nem-európai lehet”. Ez várhatóan heves reakciókat vált ki a brüsszeli vezetésből, bár az Európai Bizottság szóvivője egyelőre csak annyit mondott: még nem volt ideje elolvasni a jelentést.

Bár a szöveg elismeri, hogy Európa „stratégiailag és kulturálisan létfontosságú” az Egyesült Államok számára, 

a hangnem alapvetően kritikus, különösen a migráció és a szólásszabadság témájában. 

A háború Ukrajnában csak röviden szerepel: Washington szerint az amerikai érdeke a háború lezárása és a „stratégiai stabilitás” helyreállítása Oroszországgal. 

A dokumentum ugyanakkor bírálja az európai „instabil kisebbségi kormányokat”, amelyek szerinte túlzott elvárásokat támasztanak, és akadályozzák a békét.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

