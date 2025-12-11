Elárulták a Mandinernek: Brüsszel most a saját bőrén tapasztalhatja meg a politikai nyomásgyakorlást

Mint megírtuk: az egész öreg kontinenst és a világpolitikát is átformáló tervek szerepelnek az Egyesült Államok most kiszivárgott Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) címet viselő dokumentumában. A Defense One arról ír, hogy a Trump-adminisztráció szakítana az USA régi, hagyományos európai szövetségeseivel, új hatalmi formációkat vagy államszövetséget hozna létre és kulturális alapú európai befolyásépítést tervez.

A kiszivárgott dokumentum szerint Európa a jelenlegi bevándorláspolitikája és a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra miatt civilizációs válságba került, ezért Washingtonnak csak néhány, ideológiailag közel álló kormánnyal kellene szorosan együttműködnie –