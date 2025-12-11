Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Lengyelország Magyarország Nemzetbiztonsági Stratégia Trump Egyesült Államok

Elárulták a Mandinernek: Brüsszel most a saját bőrén tapasztalhatja meg a politikai nyomásgyakorlást

2025. december 11. 15:11

A kiszivárgott dokumentum név szerint említi Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot és Lengyelországot.

2025. december 11. 15:11
null

Mint megírtuk: az egész öreg kontinenst és a világpolitikát is átformáló tervek szerepelnek az Egyesült Államok most kiszivárgott Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) címet viselő dokumentumában. A Defense One arról ír, hogy a Trump-adminisztráció szakítana az USA régi, hagyományos európai szövetségeseivel, új hatalmi formációkat vagy államszövetséget hozna létre és kulturális alapú európai befolyásépítést tervez.

A kiszivárgott dokumentum szerint Európa a jelenlegi bevándorláspolitikája és a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra miatt civilizációs válságba került, ezért Washingtonnak csak néhány, ideológiailag közel álló kormánnyal kellene szorosan együttműködnie – 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

a dokumentum név szerint említi Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot és Lengyelországot.

Az NSS szerint Washingtonnak támogatnia kell a „szuverenitást és a hagyományos európai életformát helyreállítására törekvő politikai és kulturális szereplőket”, mindaddig, „amíg azok Amerika-barátok”.

Orbán Viktor a dokumentum kapcsán úgy fogalmazott:Itt van mindjárt az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia, amely az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma. Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…” 

Ezt is ajánljuk a témában

A történések kapcsán Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét kérdeztük, aki szerint az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia több szempontból is figyelemre méltó. 

Mint fogalmazott: korábban – különösen globalista vezetés alatt – az Egyesült Államok hajlamos volt a valóságot saját ideológiai elvárásaihoz igazítani. A mostani dokumentum ezzel szemben kifejezetten reálpolitikai alapállást képvisel: nem egy eszményített világképet vázol, 

hanem világosan rögzíti az amerikai hatalmi prioritásokat.

Ezek pedig egyértelműen az Indo–csendes-óceáni térségre összpontosulnak, nem pedig Európára vagy a transzatlanti kapcsolatokra. Ez megfelel a realitásnak: az Egyesült Államok legfontosabb stratégiai érdekeltségei ma Ázsiában találhatók, és a legkomolyabb geopolitikai riválisa – Kína – is itt próbál terjeszkedni” – fejtette ki Dornfeld László.

Ugyanakkor – ahogy az elemző fogalmazott – ahhoz, hogy Washington ezt a fókuszváltást végrehajtsa, szükség van erős transzatlanti szövetségesekre. Mint mondta: az amerikai cél nem Európa magára hagyása, hanem éppen az, hogy a kontinens képes legyen önállóan fenntartani biztonságát, és ne vonjon el amerikai erőforrásokat. Dornfeld szerint Trump stratégiai gondolkodásában bizonyos elemek visszautalnak a Monroe-elvre és a befolyási övezetek logikájára – ami éles váltást jelent a korábbi, „világcsendőr” szerepre épülő globalista külpolitikához képest.

A dokumentum szigorú határvonalakat húz: az Egyesült Államok nem tűr meg külső befolyást a saját földrészén, ugyanakkor maga sem kíván nyíltan átlépni más hatalmak befolyási övezeteibe. 

Ez akár stabilizáló irányként is értelmezhető” 

– jegyezte meg a vezető elemző.

Kemény szavak Európa esetében

A dokumentumban Trump rendkívül kemény szavakat használ a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban – ezt külön, egy Politicónak adott interjújában is megerősítette, ami jelentős felzúdulást váltott ki az EU-ban. „Világosan kijelentette: ha a jelenlegi migrációs politika nem változik meg, húsz év múlva a kontinens felismerhetetlenné válik. Szerinte a brüsszeli elit feladta a nyugati civilizáció alapértékeit saját globalista hatalmi projektje érdekében, aminek következménye egy demográfiai átalakulás vagy népességcsere” – ismertette Dornfeld.

Az elemző emlékeztetett, hogy a brüsszeli reakciók vegyesek voltak. Antonio Costa például felháborodott, Friedrich Merz viszont már azt hangsúlyozta, hogy legközelebbi találkozójuk alkalmával előrelépést szeretne felmutatni a migráció kezelésében. 

Összességében azonban Brüsszel alapállása kifejezetten elutasító” 

– szögezte le.

A helyzet azért is érdekes, mert az Európai Bizottság korábban gyakran élt a politikai nyomásgyakorlás eszközeivel Magyarországgal és Lengyelországgal szemben – most pedig maga tapasztalhatja meg egy nagyobb hatalom részéről ugyanezt a pozíciót” – magyarázta Dornfeld László. A legutóbbi példát a Tineke Strik holland EP-képviselő jelentése szolgáltatta, amely ismételten olyan állításokat fogalmaz meg hazánkkal kapcsolatban, amelyek korábban is vitatottak voltak: többek között azt, hogy Magyarországon azért nincs jogállamiság, mert vétót emelt bizonyos uniós döntésekkel szemben, vagy mert a gyermekek jogainak védelme elsődleges helyet kapott a kormányzati politikában.

A brüsszeli támadások ma már nyíltan hatalmi logikát követnek, és alig törekszenek arra, hogy szakmai érvekkel támasszák alá őket.

Csakhogy most Európa kerül hasonló helyzetbe az Egyesült Államokkal szemben: 

az erőviszonyok egyértelműek, ahogy az a vámmegállapodási tárgyalások során is megmutatkozott” – húzta alá az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. december 11. 16:42
He - hehe - he
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 11. 16:05
Amerika visszaszorulóban. Csökken a befolyása. Már nem tudja az EU-t irányítani. Korábban sohasem lázadt az EU Amerikával szemben. Jelenleg folyamatosan
Válasz erre
0
3
Ízisz
2025. december 11. 15:51
Z. "A kiszivárgott dokumentum szerint Európa a jelenlegi bevándorláspolitikája és a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra miatt civilizációs válságba került, ezért Washingtonnak csak néhány, ideológiailag közel álló kormánnyal kellene szorosan együttműködnie, a dokumentum név szerint említi Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot és Lengyelországot. Az NSS szerint Washingtonnak támogatnia kell a „szuverenitást és a hagyományos európai életformát helyreállítására törekvő politikai és kulturális szereplőket”, mindaddig, „amíg azok Amerika-barátok." Ebbe a csoportba nem férnek bele a hazaáruló szektások!!! 💯✔️❗
Válasz erre
2
0
Ízisz
•••
2025. december 11. 15:37 Szerkesztve
Z. Nyugat-Európa elveszett... 💯❗🏴‍☠️😐 Az iszlamista migránsok szaporodnak mint a nyulak az ott élők kárára... Kitolincolni nem is akarják őket, hanem inkább szétosztani... 💯🤬👎😐❗
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!