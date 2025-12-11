Elárulták a Mandinernek: Brüsszel most a saját bőrén tapasztalhatja meg a politikai nyomásgyakorlást

Ezeket az országokat menekítené ki Trump Brüsszel befolyása alól – új európai államszövetséget hozna létre Amerika?
Az Egyesült Államok a „Make Europe Great Again” jelszava alatt szabná át az öreg kontinenst.
A kiszivárgott dokumentum név szerint említi Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot és Lengyelországot.
Mint megírtuk: az egész öreg kontinenst és a világpolitikát is átformáló tervek szerepelnek az Egyesült Államok most kiszivárgott Nemzetbiztonsági Stratégia (NSS) címet viselő dokumentumában. A Defense One arról ír, hogy a Trump-adminisztráció szakítana az USA régi, hagyományos európai szövetségeseivel, új hatalmi formációkat vagy államszövetséget hozna létre és kulturális alapú európai befolyásépítést tervez.
A kiszivárgott dokumentum szerint Európa a jelenlegi bevándorláspolitikája és a szólásszabadság korlátozása, a cenzúra miatt civilizációs válságba került, ezért Washingtonnak csak néhány, ideológiailag közel álló kormánnyal kellene szorosan együttműködnie –
a dokumentum név szerint említi Magyarországot, Ausztriát, Olaszországot és Lengyelországot.
Az NSS szerint Washingtonnak támogatnia kell a „szuverenitást és a hagyományos európai életformát helyreállítására törekvő politikai és kulturális szereplőket”, mindaddig, „amíg azok Amerika-barátok”.
Orbán Viktor a dokumentum kapcsán úgy fogalmazott: „Itt van mindjárt az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia, amely az elmúlt évek legfontosabb és legérdekesebb dokumentuma. Abban a stílusban beszél Brüsszelről, ahogy a Biden-adminisztráció és Brüsszel beszélt rólunk. Amilyen az adjonisten…”
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok a „Make Europe Great Again” jelszava alatt szabná át az öreg kontinenst.
A történések kapcsán Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét kérdeztük, aki szerint az új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia több szempontból is figyelemre méltó.
Mint fogalmazott: korábban – különösen globalista vezetés alatt – az Egyesült Államok hajlamos volt a valóságot saját ideológiai elvárásaihoz igazítani. A mostani dokumentum ezzel szemben kifejezetten reálpolitikai alapállást képvisel: nem egy eszményített világképet vázol,
hanem világosan rögzíti az amerikai hatalmi prioritásokat.
„Ezek pedig egyértelműen az Indo–csendes-óceáni térségre összpontosulnak, nem pedig Európára vagy a transzatlanti kapcsolatokra. Ez megfelel a realitásnak: az Egyesült Államok legfontosabb stratégiai érdekeltségei ma Ázsiában találhatók, és a legkomolyabb geopolitikai riválisa – Kína – is itt próbál terjeszkedni” – fejtette ki Dornfeld László.
Ugyanakkor – ahogy az elemző fogalmazott – ahhoz, hogy Washington ezt a fókuszváltást végrehajtsa, szükség van erős transzatlanti szövetségesekre. Mint mondta: az amerikai cél nem Európa magára hagyása, hanem éppen az, hogy a kontinens képes legyen önállóan fenntartani biztonságát, és ne vonjon el amerikai erőforrásokat. Dornfeld szerint Trump stratégiai gondolkodásában bizonyos elemek visszautalnak a Monroe-elvre és a befolyási övezetek logikájára – ami éles váltást jelent a korábbi, „világcsendőr” szerepre épülő globalista külpolitikához képest.
„A dokumentum szigorú határvonalakat húz: az Egyesült Államok nem tűr meg külső befolyást a saját földrészén, ugyanakkor maga sem kíván nyíltan átlépni más hatalmak befolyási övezeteibe.
Ez akár stabilizáló irányként is értelmezhető”
– jegyezte meg a vezető elemző.
A dokumentumban Trump rendkívül kemény szavakat használ a brüsszeli vezetéssel kapcsolatban – ezt külön, egy Politicónak adott interjújában is megerősítette, ami jelentős felzúdulást váltott ki az EU-ban. „Világosan kijelentette: ha a jelenlegi migrációs politika nem változik meg, húsz év múlva a kontinens felismerhetetlenné válik. Szerinte a brüsszeli elit feladta a nyugati civilizáció alapértékeit saját globalista hatalmi projektje érdekében, aminek következménye egy demográfiai átalakulás vagy népességcsere” – ismertette Dornfeld.
Az elemző emlékeztetett, hogy a brüsszeli reakciók vegyesek voltak. Antonio Costa például felháborodott, Friedrich Merz viszont már azt hangsúlyozta, hogy legközelebbi találkozójuk alkalmával előrelépést szeretne felmutatni a migráció kezelésében.
Összességében azonban Brüsszel alapállása kifejezetten elutasító”
– szögezte le.
„A helyzet azért is érdekes, mert az Európai Bizottság korábban gyakran élt a politikai nyomásgyakorlás eszközeivel Magyarországgal és Lengyelországgal szemben – most pedig maga tapasztalhatja meg egy nagyobb hatalom részéről ugyanezt a pozíciót” – magyarázta Dornfeld László. A legutóbbi példát a Tineke Strik holland EP-képviselő jelentése szolgáltatta, amely ismételten olyan állításokat fogalmaz meg hazánkkal kapcsolatban, amelyek korábban is vitatottak voltak: többek között azt, hogy Magyarországon azért nincs jogállamiság, mert vétót emelt bizonyos uniós döntésekkel szemben, vagy mert a gyermekek jogainak védelme elsődleges helyet kapott a kormányzati politikában.
„A brüsszeli támadások ma már nyíltan hatalmi logikát követnek, és alig törekszenek arra, hogy szakmai érvekkel támasszák alá őket.
Csakhogy most Európa kerül hasonló helyzetbe az Egyesült Államokkal szemben:
az erőviszonyok egyértelműek, ahogy az a vámmegállapodási tárgyalások során is megmutatkozott” – húzta alá az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand