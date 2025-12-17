Egy fegyverkereskedő titokzatos halála miatt nyomoznak a szerbek

A halál körülményei továbbra is tisztázatlanok

A szerb Blic napilap információi szerint az orosz nyomozóhatóságok eddig kevéssé működtek együtt a szerb féllel. Nem állnak rendelkezésre igazságügyi orvosszakértői jelentések, és hivatalos orosz tájékoztatás sem született arról, pontosan mi vezetett Kurtić halálához.

Alekszandar Vucsics ugyanakkor óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni.

Az elnök jelezte, hogy tájékoztatást kért az orosz hatóságoktól, de senkit nem kíván felelőssé tenni addig, amíg nincsenek egyértelmű bizonyítékok. A fegyverkereskedő halála után a Jugoimport SDPR egy bizottságot küldött Moszkvába, hogy felmérje a helyzetet.