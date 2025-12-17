Egy fegyverkereskedő titokzatos halála miatt nyomoznak a szerbek

Mégsem épül Trump torony a szomszédban
Rejtélyes körülmények között vesztette életét Moszkvában egy szerb fegyverkereskedő, ami miatt Belgrádban is megszólaltak a vészharangok. A halál körülményeit a szerb katonai biztonsági szolgálatok és a hírszerzés is gyanúsnak tartja, miközben az orosz hatóságok egyelőre hallgatnak.
Rejtélyes körülmények között halt meg Moszkvában Radomir Kurtics, egy szerbiai fegyverkereskedő, akinek halála miatt a szerb titkosszolgálat is vizsgálódik. A haláleset november 17-én történt, amikor Kurtics nyílt utcán vesztette életét az orosz fővárosban, az eset pontos körülményei azonban mindmáig tisztázatlanok.
A Focus beszámolója szerint a szerb fegyverkereskedő a Jugoimport SDPR nevű állami fegyvergyártó és -exportáló vállalat munkatársa volt. A szerb katonai biztonsági szolgálatok és a Bezbednosno-informativna agencija, vagyis a BIA azért indított vizsgálatot, mert a halál körülményeit gyanúsnak találták, és az ügyről Alekszandar Vucsics szerb elnököt is tájékoztatták.
A szerb Blic napilap információi szerint az orosz nyomozóhatóságok eddig kevéssé működtek együtt a szerb féllel. Nem állnak rendelkezésre igazságügyi orvosszakértői jelentések, és hivatalos orosz tájékoztatás sem született arról, pontosan mi vezetett Kurtić halálához.
Alekszandar Vucsics ugyanakkor óvatosságra intett, hangsúlyozva, hogy nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni.
Az elnök jelezte, hogy tájékoztatást kért az orosz hatóságoktól, de senkit nem kíván felelőssé tenni addig, amíg nincsenek egyértelmű bizonyítékok. A fegyverkereskedő halála után a Jugoimport SDPR egy bizottságot küldött Moszkvába, hogy felmérje a helyzetet.
A vállalat szerint a moszkvai irodából nagyszámú dokumentum és merevlemez eltűnt, ami tovább növeli a gyanút az ügy körülményeivel kapcsolatban.
A Jugoimport SDPR neve korábban is többször felmerült nemzetközi kritikák kapcsán, mivel a vállalatot azzal vádolták, hogy fegyverembargókat megkerülve szállított fegyvereket többek között Líbiába, Szíriába és az Irakot vezető Szaddám Huszein rezsimjének.
Nyitókép: X / WeReporter