Mégsem épül Trump torony a szomszédban

Kihúzta a gyufát Belgrádban Trump: több ezren tüntetnek az elnök projektje ellen
A békés tüntetők Donald Trump családjának hotelépítése ellen tiltakoztak.
Egy félmilliárd dolláros beruházás bukott el Belgrádban, miután politikai botrány, ügyészségi eljárások és utcai tiltakozások keresztezte az útját. A Trump nevével fémjelzett torony végül nem valósul meg, ami ritka visszalépésnek számít a család nemzetközi ingatlanterjeszkedésében.
Mégsem épül meg a Trump-torony Belgrádban, miután az ügyészség vádat emelt egy szerb miniszter ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy visszaélt hivatalával a beruházás érdekében. A projektet a Trump Organization és Jared Kushner befektetési cége, az Affinity Partners vitte volna végig egy történelmileg kiemelt, korábban védett helyszínen.
A The Guardian szerint a döntés komoly presztízsveszteséget jelent a Trump család számára, amely az elmúlt években intenzív nemzetközi üzletkötésekbe kezdett. A belgrádi beruházás értéke
Alekszandar Vucsics szerb elnök kedden nyílt fenyegetéssel reagált a fejleményekre.
Elvesztettünk egy kivételes beruházást
– fogalmazott, majd hozzátette:
Személyesen fogok gondoskodni arról, hogy mindenki, aki részt vett ennek a kárnak az okozásában, felelősségre legyen vonva.
A beruházás kezdettől fogva komoly ellenállásba ütközött. A tervezett Trump-torony helyszíne Belgrád egyik legérzékenyebb pontja: a Szlobodan Milosevics vezette rezsim egykori katonai főhadiszállásának romjai, amelyeket 1999-ben a NATO bombázott le. Az épületegyüttest később a modernista építészet egyik fontos emlékeként kulturális örökségi védelem alá helyezték.
Ennek ellenére ezrek vonultak utcára, tiltakozva az ellen, hogy a történelmi jelentőségű területen luxusberuházás valósuljon meg. A helyszín sokáig fejlesztési tilalom alatt állt, éppen szimbolikus jelentősége miatt.
A helyzet tovább éleződött, amikor kiderült: a védettséget a Vucsics vezette rezsim kilenc nappal Donald Trump 2024-es választási győzelme után visszavonta. Később azonban a kulturális örökségvédelmi intézet vezetője azt állította, hogy az ehhez szükséges dokumentumokat meghamisították, ami miatt májusban őrizetbe vették. Vucsics ekkor „korrupt bandákról” beszélt, és azt állította, hogy az ügyészek koholt ügyeket gyártanak. Az ügyészség azonban nem hátrált meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A békés tüntetők Donald Trump családjának hotelépítése ellen tiltakoztak.
Mladen Nenadics ügyész további letartóztatásokat rendelt el, majd hétfőn vádat emeltek Nikola Szelakovics kulturális miniszter és több más tisztviselő ellen a kulturális örökségi státusz illegális eltávolításával kapcsolatos visszaélések miatt. Szelakovics tagadja a vádakat.
A vádak nem a Trump család vagy Jared Kushner magatartására vonatkoznak, kizárólag a szerb hatóságok eljárásait érintik. Ennek ellenére a botrány végleg ellehetetlenítette a projekt folytatását.
Az Affinity Partners szóvivője hivatalos közleményben jelentette be a visszalépést:
Mivel az értelmes projekteknek egyesíteniük kell, nem megosztaniuk, valamint Szerbia népe és Belgrád városa iránti tiszteletből, most visszavonjuk a kérelmünket és félreállunk.
A cikk felidézi, hogy a Trump család már 2013 óta fontolgatta egy belgrádi ingatlan felvételét nemzetközi portfóliójába. 2024-ben Jared Kushner személyesen érkezett Szerbiába, hogy bejelentse a beruházást, majd Donald Trump beiktatása után Eric Trump árulta el, hogy az épület a család nevét viselné.
Két hónappal később az ifjabbik Trump Belgrádban tárgyalt Vucsiccsal, miközben a szerb főváros utcáin tömegek tiltakoztak a kormányzat állítólagos korrupciója és inkompetenciája ellen. Vucsics ekkor szívélyes beszélgetésről számolt be, amely a kétoldalú kapcsolatokat érintette – olyan megfogalmazással, amely a Guardian szerint elmosta az üzleti és geopolitikai határokat.
Ezt is ajánljuk a témában
A NATO-által 1999-ben lebombázott negyedben terjeszkedne Jared Kushner. Azonban nem túl jó a szerbiai optikája a dolognak, írja a Politico.
A lap megjegyzi: Donald Trump visszatérése óta a család fiai sorra kötötték az üzleteket a Perzsa-öböltől Vietnámig, ami az idei év első felében becslések szerint 864 millió dollárral növelte a család bevételeit.
Bár formálisan ifjabb Donald Trump és Eric Trump irányítja a Trump Organizationt, a pénzügyi kimutatások szerint a nyereség továbbra is az elnökhöz áramlik.
A kritikusok ezt „pay to play” rendszernek nevezik, vagyis olyan gyakorlatnak, amely szerint az elnöki család gazdagítása politikai kedvezményeket eredményezhet.
A Fehér Ház ezt határozottan visszautasította, hangsúlyozva, hogy sem az elnök, sem családja nem vett részt, és nem is fog részt venni összeférhetetlenségben.
A Trump-torony tervének bukását a kulturális örökségvédelmi intézet egyik tisztviselője, Esztela Radonyics Zsivkov üdvözölte, aki korábban ellenállt az állambiztonság nyomásának. A Guardiannek úgy nyilatkozott:
Ez a döntés azt mutatja, hogy a közérdek, a jogállamiság és a szakmai integritás nem írható felül tartósan politikai akarattal és magánérdekekkel.
Vucsics eközben továbbra is úgy véli, hogy a beruházás ellenzői Szerbia elpusztítására törekednek, miközben az ország komoly energiaválsággal néz szembe, miután az amerikai kormány szankciókat vetett ki az orosz tulajdonú szerb olajfinomítóra.
Nyitókép: Timothy A. CLARY / AFP