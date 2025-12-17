Ft
bart de wever belgium miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor: „No Viktor, no party!” (VIDEÓ)

2025. december 17. 19:22

A videón látható, ahogy a belga miniszterelnök elmondja, valamit még mindenképp meg kell beszélnie a magyar kormányfővel.

2025. december 17. 19:22
Belgium miniszterelnökéről osztott meg egy videót a közösségi oldalán Orbán Viktor. A videón látható, ahogy a belga miniszterelnök elmondja, valamit még mindenképp meg kell beszélnie a magyar kormányfővel.

No Viktor, no party!”

 – írta a videó alá Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Armend NIMANI / AFP

 

Náthás hal
2025. december 17. 19:47
Ebben a kis videóban az a legszörnyűbb, hogy magyar petire pedig nem vár a kutya sem... :(
RWG1
2025. december 17. 19:41
Mindenki azt gondolja hogy a belgák valamiféle korrektség okán vonakodnak az orosz pénz átadásától. Szerintem egyszerűen arról van szó hogy jobb nekik ha náluk van.
ügyvéd
2025. december 17. 19:35
Elszigetelődött....
Lami
2025. december 17. 19:35
kurva nagy! tetszik.
