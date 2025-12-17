Orbán Viktor: „No Viktor, no party!” (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)
Eredményesek voltak a kedd esti küzdelmek.
A videón látható, ahogy a belga miniszterelnök elmondja, valamit még mindenképp meg kell beszélnie a magyar kormányfővel.
Belgium miniszterelnökéről osztott meg egy videót a közösségi oldalán Orbán Viktor. A videón látható, ahogy a belga miniszterelnök elmondja, valamit még mindenképp meg kell beszélnie a magyar kormányfővel.
Ezt is ajánljuk a témában
Eredményesek voltak a kedd esti küzdelmek.
No Viktor, no party!”
– írta a videó alá Orbán Viktor.
Nyitókép forrása: Armend NIMANI / AFP