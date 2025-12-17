Romániában a legalacsonyabb az IQ Európában
Egy friss európai rangsor újra reflektorfénybe helyezte az oktatás szerepét az országok teljesítményében. Románia az átlagos intelligenciaszintet vizsgáló listán az utolsó helyre került, miközben a hazai oktatási rendszer problémáiról korábban is súlyos adatok láttak napvilágot.
Európában Románia rendelkezik a legalacsonyabb átlagos IQ-értékkel egy friss, 2025-re vonatkozó nemzetközi összesítés szerint. A World Population Review rangsora alapján Románia 96,3 pontos átlaggal az európai lista utolsó helyére került, miközben több nyugat- és dél-európai ország 100 pont feletti eredményt ért el.
A rangsor élmezőnyében
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
- Spanyolország 102 ponttal,
- valamint Franciaország,
- Olaszország
- és Szerbia 101 pontos átlaggal szerepel.
A lista középmezőnyében található Magyarország 99,5 ponttal, Németország (99,6) és Észtország (99,4) között. A World Population Review adatai szerint az IQ-értékek az oktatás minőségével és az elérhető erőforrásokkal is szoros összefüggésben állnak.
Románia helyzete az európai IQ-rangsorban
A World Population Review módszertana szerint az adatok az International IQ Test 2024-es eredményeire épülnek, amely során világszerte több mint 1,35 millió résztvevő töltötte ki ugyanazt a standardizált tesztet. Az oldal ugyanakkor megjegyzi, hogy az országos IQ-mérések körül komoly szakmai viták zajlanak, mivel sok szakértő szerint a tesztek elsősorban a fejlett nyugati oktatási rendszerekhez igazodnak.
Ennek ellenére a rangsor készítői kiemelik, hogy az IQ-pontszámok jellemzően tükrözik az oktatás minőségét és az adott régió fejlettségét, és gyakran egybevágnak más, oktatási teljesítményt mérő mutatókkal, például a PISA-felmérésekkel.
A román Gândul nevű lap részletesen foglalkozott azzal, hogyan jutott Románia az Európai Unió legalacsonyabb IQ-átlagáig. A lapnak nyilatkozott Aida Ivan pszichoterapeuta, aki az oktatás állapotát és a közösségi média túlzott használatát nevezte meg fő okként. A szakember szerint:
Elsősorban az oktatási rendszer nagyon gyenge, ugyanazokra az elvekre épül, mint száz évvel ezelőtt, vagyis a memorizálásra, nem pedig a kritikus gondolkodásra és a kreativitásra. A színvonal nagyon alacsony.
A pszichoterapeuta hangsúlyozta, hogy azok a román diákok, akik nemzetközi tanulmányi versenyeken sikeresek, nem a rendszer hatékonyságának köszönhetik eredményeiket:
Azok a kivételes tehetségek és gyerekek, akik olimpiákat nyernek, azért érnek el sikereket, mert rengeteget fektetnek beléjük, nem azért, mert az oktatási rendszer jó, hanem mert nagyon sok különórán és évekig tartó magántanuláson vesznek részt.
Funkcionális analfabetizmus Romániában
A Mandiner korábban részletesen beszámolt arról is, hogy Románia felnőtt lakosságának több mint egyharmada funkcionálisan analfabéta. A bukaresti oktatási minisztérium által 2023-ban megrendelt felmérés szerint a vizsgálat során hétköznapi élethelyzetekhez kapcsolódó feladatokkal tesztelték a résztvevők szövegértési és matematikai készségeit.
A kutatás megállapította, hogy a résztvevők 20,1 százaléka nem érte el az alapvető szövegértési szintet, további 17 százalék pedig csak részlegesen értette az olvasott szöveget.
A matematikai alapkészségek terén még rosszabb eredmények születtek: 27,5 százaléknál teljes, 10,9 százaléknál részleges hiányosságokat mértek. A vizsgálat szerint a falusi lakosság körében a helyzet különösen súlyos: a szövegértés terén csaknem kilenc százalékponttal rosszabb eredményt értek el, mint a városiak, míg a matematikai készségek esetében hat százalékpontos volt a lemaradás.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner arról is írt korábban, hogy Romániában csökkentették a tanárok fizetését, ami bojkottot és tömegtüntetéseket vetített előre. Az oktatási szakszervezetek szerint a kötelező óraszám emelése, az osztálylétszámok növelése és az órabérek csökkentése súlyos következményekkel járhat. Marius Nistor, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnöke így fogalmazott:
Az oktatást nem lehet könyvelői szempontok alapján kezelni.
A kormány álláspontja szerint a megszorításokat a költségvetési hiány és az oktatási rendszer „realitásai” indokolják, ugyanakkor a pedagógus-szervezetek szerint ezek az intézkedések tovább rontják az oktatás színvonalát.
Ezt is ajánljuk a témában
Csökkentették a tanárok fizetését Romániában – bojkott és tüntetéshullám jöhet a tanévkezdés helyett
Az egyik szakszervezet vezetője szerint a tanévnyitó helyett 30 ezer pedagógus fog a kormány székháza előtt tüntetni, és ha a kormány nem vonja vissza a megszorító intézkedéseket, nagyobb szabású szakszervezeti megmozdulásokra számíthat.
A Gândul cikke arra is emlékeztetett, hogy Románia a PISA-felmérésekben sem teljesít jól. A 2022-es adatok szerint a szövegértési mutató 1284 pont volt, míg az Egyesült Államokban 1468 pontot mértek.
Az Európai Unióban csak Bulgária és Moldova ért el gyengébb eredményt.
A szakértők szerint az alacsony oktatási színvonal, a tanári pálya leértékelődése, valamint az alapkompetenciák hiánya együtt vezethetett oda, hogy Románia az európai IQ-rangsor végére szorult.
Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP