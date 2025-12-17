Romániában a legalacsonyabb az IQ Európában

Románia helyzete az európai IQ-rangsorban

A World Population Review módszertana szerint az adatok az International IQ Test 2024-es eredményeire épülnek, amely során világszerte több mint 1,35 millió résztvevő töltötte ki ugyanazt a standardizált tesztet. Az oldal ugyanakkor megjegyzi, hogy az országos IQ-mérések körül komoly szakmai viták zajlanak, mivel sok szakértő szerint a tesztek elsősorban a fejlett nyugati oktatási rendszerekhez igazodnak.

Ennek ellenére a rangsor készítői kiemelik, hogy az IQ-pontszámok jellemzően tükrözik az oktatás minőségét és az adott régió fejlettségét, és gyakran egybevágnak más, oktatási teljesítményt mérő mutatókkal, például a PISA-felmérésekkel.

A román Gândul nevű lap részletesen foglalkozott azzal, hogyan jutott Románia az Európai Unió legalacsonyabb IQ-átlagáig. A lapnak nyilatkozott Aida Ivan pszichoterapeuta, aki az oktatás állapotát és a közösségi média túlzott használatát nevezte meg fő okként. A szakember szerint: