Csökkentették a tanárok fizetését Romániában – bojkott és tüntetéshullám jöhet a tanévkezdés helyett

2025. augusztus 11. 15:30

Az egyik szakszervezet vezetője szerint a tanévnyitó helyett 30 ezer pedagógus fog a kormány székháza előtt tüntetni, és ha a kormány nem vonja vissza a megszorító intézkedéseket, nagyobb szabású szakszervezeti megmozdulásokra számíthat.

2025. augusztus 11. 15:30
null

Bojkottálni készülnek Romániában a tanévkezdést és nagyszabású tüntetést rendezek szeptember 8-án a bukaresti kormánypalota előtt a megszorításokkal elégedetlen oktatási szakszervezetek – jelentették be hétfőn az érdekképviseleti vezetők, miután Ilie Bolojan miniszterelnökkel és Daniel David oktatási miniszterrel egyeztettek.

Nem fog megkezdődni a tanév szeptember 8-án. Az oktatást nem lehet könyvelői szempontok alapján kezelni”

– idézte Marius Nistort, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnökét az Adevarul című hírportál. A szakszervezeti vezető szerint a tanévnyitó helyett 30 ezer pedagógus fog aznap a kormány székháza előtt tüntetni, és ha a kormány nem vonja vissza a megszorító intézkedéseket, nagyobb szabású szakszervezeti megmozdulásokra számíthat.

Simion Hnacescu, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) elnöke szerint a találkozón rámutattak: mind a kötelezőóraszám-, mind az osztálylétszám-növelés, mind az óraadó tanárok órabérének csökkentése súlyos következményeket von maga után nemcsak a pedagógusok, hanem a diákok számára is.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormány által kiadott közlemény szerint az egyeztetéseken Ilie Bolojan elmondta a szakszervezeti vezetőknek, hogy ezeket az intézkedéseket a szűkös költségvetési források és az oktatási rendszer realitásai indokolják. Emlékeztetett arra, hogy a kötelező heti óraszám 18-ról 20 órára emelésével Románia az európai átlaghoz zárkózott fel.

Több munka lesz ugyanazért a pénzért. Ez az igazság. De nyitottak vagyunk az oktatási rendszer egyszerűsítésére, hogy a tanárok ideje és energiája az oktatásra összpontosulhasson”

– idézte a miniszterelnököt az Agerpres hírügynökség.

Romániában július végén lépett hatályba a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány csökkentését célzó kormányzati intézkedések első csomagja.

A törvény 2026-ra is befagyasztotta a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket, két százalékponttal emelte az általános áfakulcsot, csökkentette az adókedvezmények mértékét és alkalmazási körét, 10 százalékkal emelte az üzemanyagok, a szeszesitalok és a dohányáru jövedéki adóját, az oktatásra fordított állami kiadások csökkentése érdekében pedig az ösztöndíjalap és órabér lefaragását, a kötelező óraszám és osztálylétszám emelését irányozta elő.

(MTI)

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

