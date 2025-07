Bezzeg Románia, sokadik rész: a románok kétharmada szerint Ceaușescu jó vezető volt

Egy, az INSCOP Research és a Kommunizmus Bűneit és a Száműzöttek Emlékét Ápoló Intézet (IICCMER) által 2025 júliusában végzett szociológiai kutatás szerint a román lakosság közel kétharmada, pontosan 66,2 százaléka úgy véli, hogy Nicolae Ceaușescu jó vezetője volt Romániának – írta a maszol.ro.

A „Lakossági percepció a kommunizmusról. A nosztalgia mérföldkövei” című felmérés 1500 fős reprezentatív mintán készült, ±2,5 százalékos hibahatárral. A kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy a válaszadók tudása vagy hallomása alapján Ceaușescu jó vagy rossz vezető volt-e.

A válaszok megoszlása szerint 24,1 százalék rossz vezetőnek tartja, 7,8 százalék bizonytalan, míg 2 százalék nem adott választ.

Remus Ștefureac, az INSCOP Research vezérigazgatója kiemelte, hogy

az eredmények mély szakadékot mutatnak a történelmi tények és a román társadalom kommunista rezsimről alkotott percepciója között.

Véleménye szerint ez a torzított emlékezet egy olyan társadalmat tükröz, amely szinte teljesen védtelen az információs, hibrid és kognitív hadviseléssel szemben. Ștefureac szerint az adatok helyenként megdöbbentőek, és egy olyan kollektív nosztalgia alapjait tárják fel, amely féligazságokra és nyílt hazugságokra épülő mítoszokon keresztül gyengítheti a demokratikus rendszer stabilitását.

Hozzátette, hogy ezek a narratívák több mint egy évtizede erősödtek fel egy olyan hibrid támadássorozat részeként, amelyet belső tényezők és külső, ellenséges entitások koordináltak. Céljuk a társadalmi törésvonalak mélyítése, a polarizáció fokozása, valamint a bizalmatlanság és krónikus bizonytalanság előidézése a román társadalomban.

A kutatás eredményeit részletesen 2025. július 22-én, kedden 10 órától mutatják be egy IICCMER által szervezett eseményen, ahol szociodemográfiai csoportok szerinti elemzéseket is közölnek. A News.ro beszámolója szerint a tanulmány nemcsak a nosztalgia mértékét, hanem annak társadalmi hatásait is alaposan vizsgálja, kiemelve a demokratikus értékekre és a történelmi emlékezetre gyakorolt veszélyeket.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP