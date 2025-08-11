Erre kevesen számítottak: magyar húzónév a szaúdi ligában!

Már a női futballba is betette a lábát az arab olajvagyon: vasárnap a női labdarúgás egyik legnagyobb sztárjának számító Marozsán Dzsenifer jelentette be, hogy a szaúdi ligába igazol.

A magyar származású, de német színekben olimpiai és Európa-bajnok klasszist

Németországban háromszor is a legjobb játékosnak választották korábban, az elmúlt kilenc évét az Olympique Lyonnál töltötte, a francia kirakatcsapattal összesen hatszor nyerte meg a női Bajnokok Ligáját és nyolcszor a francia bajnokságot.

A 33 éves ikon a hétvégén jelentette be, hogy csaknem egy évtized után elhagyja a Lyont, és a 2022-ben alapított szaúdi ligában érdekelt al-Kvadszija együtteséhez igazol.

A férfi futballistáknál az utóbbi években megszokott jelenséggé vált, hogy a zenitjükön túl lévő világsztárok az újabb szakmai kihívások helyett inkább a szaúdi szuperligában vezessenek le felfoghatatlan pénzösszegekért. Sőt, a kiapadhatatlan forrásokkal rendelkező arab klubok újabban már a bőven versenyképes korú klasszisok közül is sokakat képesek megszerezni az átigazolási díjak ki- vagy túlfizetésével és a csillagászati játékosfizetésekkel –

lásd a liverpooli reményeket be nem váltó Darwin Núnez, akiért a hétvégén 53 millió eurót csengetett ki a Theo Hernándezt, Joao Cancelót, Rúben Nevest és Alekszadr Mitrovicsot is a soraiban tudó al-Hilal.