Erre kevesen számítottak: magyar húzónév a szaúdi ligában!

2025. augusztus 11. 13:26

Már a női sztárfocistákat is képesek elcsábítani az überelhetetlen gigafizetéseket kínáló arab klubok.

2025. augusztus 11. 13:26
Már a női futballba is betette a lábát az arab olajvagyon: vasárnap a női labdarúgás egyik legnagyobb sztárjának számító Marozsán Dzsenifer jelentette be, hogy a szaúdi ligába igazol. 

A magyar származású, de német színekben olimpiai és Európa-bajnok klasszist 

Németországban háromszor is a legjobb játékosnak választották korábban, az elmúlt kilenc évét az Olympique Lyonnál töltötte, a francia kirakatcsapattal összesen hatszor nyerte meg a női Bajnokok Ligáját és nyolcszor a francia bajnokságot.

A 33 éves ikon a hétvégén jelentette be, hogy csaknem egy évtized után elhagyja a Lyont, és a 2022-ben alapított szaúdi ligában érdekelt al-Kvadszija együtteséhez igazol.

A férfi futballistáknál az utóbbi években megszokott jelenséggé vált, hogy a zenitjükön túl lévő világsztárok az újabb szakmai kihívások helyett inkább a szaúdi szuperligában vezessenek le felfoghatatlan pénzösszegekért. Sőt, a kiapadhatatlan forrásokkal rendelkező arab klubok újabban már a bőven versenyképes korú klasszisok közül is sokakat képesek megszerezni az átigazolási díjak ki- vagy túlfizetésével és a csillagászati játékosfizetésekkel – 

lásd a liverpooli reményeket be nem váltó Darwin Núnez, akiért a hétvégén 53 millió eurót csengetett ki a Theo Hernándezt, Joao Cancelót, Rúben Nevest és Alekszadr Mitrovicsot is a soraiban tudó al-Hilal.  

(Nyitókép: Villar Lopez / POOL / AFP)

robertdenyiro
2025. augusztus 11. 13:46
Burkában fociznak, vagy hogy csinálják ezt ott?
