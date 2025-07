Szoboszlaiéknak mégis sikerült megbolondítani a Premier League egyik legjobb csatárát

Csakhogy az arab tulajdonosi hátterű, jelenleg a világ leggazdagabb futballcsapatának számító Newcastle nincs rászorulva a pénzre, helyette fő prioritásként Isak megtartását jelölte meg. Ez az ő részükről teljesen érthető, elvégre a világfutball egyik legtöbbek által körbeudvarolt topcsatáráról beszélünk, félelmetes statisztikákkal a háta mögött, akinek ráadásul még három év van hátra a szerződéséből 2028 júniusáig – aligha csoda, hogy a klubvezetés a megjelölt 150 milliós ár alatt szóba sem áll senkivel.

Alexander Isak a 2025-ös Ligakupa-döntőben is elszomorította a liverpooliakat: akkor győztes gólt szerzett a svéd sztárcsatár / Fotó: AFP/Glyn Kirk

A Liverpool így az előző két idényben 64 bajnokin összesen 44 gólt szerző svéd sztár helyett B-opcióként lecsapott arra a támadóra, akit éppen a Newcastle is élénken figyelt: az Eintracht Frankfurt francia üdvöskéjére, Hugo Ekitikére. Az átigazolást hivatalosan szerdán jelentette be a klub, az üzlet értelmében a Mersey-parti alakulat 91,5 millió euróért kaparintotta meg Európa egyik legizgalmasabb csatárígéretét, aki azóta már csatlakozott is a liverpooliak ázsiai túrájához.

Ez elsőre talán még a mai eszement árak mellett is soknak tűnhet egy olyan szemtelenül fiatal, 23 éves utánpótlás-válogatott játékosért, aki eleddig egyetlen jó Bundesliga-idényt tud felmutatni: a 2023–2024-es kiírásban még csak 14 bajnokin lépett pályára 4 gól mellett, legutóbb viszont már 33-at nyomott le 15 találattal és további nyolc gólpasszal (Isak az elmúlt két idényben 23, illetve 21 bajnoki találatot szállított a Newcastle-nek).

A kulcs viszont ez esetben alighanem az idő és a játékosban rejlő potenciál: ha ezt vesszük alapul, akkor Slot és a klub befektetése hosszú távon sokszorosan megtérülhet.

Az nem kérdés, hogy jelen pillanatban Alexander Isak a jobb, érettebb, komplettebb-komplexebb játékos. A legfontosabb statisztikai mutatók közül szinte az összesben felülmúlja Ekitikét: az előző idényben a 90 percre vetített gólok (0,8 vs. 0,6), az akciógólok (0,7 vs. 0,5) és a tizenegyesgólok számában (0,2 vs. 0,1), valamint a lövéspontosságot (60,53 százalék vs. 55,17 százalék) és a helyzetkihasználási arányt (30,26 százalék vs. 17,24 százalék) illetően is ő a jobb. De valószínűleg pont annyival, mint amennyi időbeli előnye van: a svéd szeptemberben lesz 26 éves, míg Ekitiké egy hónapja töltötte be a 23-at.

Ráadásul van még egy tényező, amiben Ekitiké jobban passzolhat Arne Slot kreatív rendszerébe. Ez a helyzetkialakítási faktor. a francia ígéret ugyanis a gólpasszokban, kiugratásokban és a helyzetek kialakításában már most jobb Isaknál (még ha csak minimálisan is), vagyis a gólok szállítása mellett egyben kiváló csapatjátékossá is forrhatja ki magát – egyes szakértők és szurkolók már most a hasonló stílusban hengerelő egykori klubkedvenc, Roberto Firmino utódját látják benne.

És ne feledjük, Hugo Ekitiké olyan extraklasszisokkal lesz körülvéve, mint Mohamed Szalah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, vagy éppen Szoboszlai Dominik, ami igencsak gyümölcsöző kétirányú kapcsolattá nőheti ki magát a mesterpedagógus Arne Slot kezei alatt. Ekitikében tehát minden potenciál megvan, hogy beváltsa a hozzá fűzött reményeket. Ha ez így lesz, és a fentebb említett nevek ki tudják belőle hozni a maximumot, úgy a francia ennyi pénzért is kiváló befektetés lehet, aki hosszú-hosszú évekre megoldhatja a liverpooli csatárkérdést.

Fotó: Andrew Powell/liverpoolfc.com

Ami pedig a Newcastle-t és Alexander Isakot illeti, noha eleinte úgy tűnt, ebben az átigazolási ablakban jó eséllyel sikerülhet megtartani a svéd sztárt, a hangulat most mégis messze van a hurráoptimistától. A Sky Sports bennfentesei ugyanis borították a bilit azzal, hogy információik szerint

a liverpooli megkeresés alaposan megkavarta Isak fejét, aki állítólag tudatta is a klubbal, hogy szeretné megvizsgálni az „egyéb lehetőségeit” is (mint ismert, az angol mellett például arab megkeresések is befutottak érte).

Hogy ez nem csupán uborkaszezonbeli tucatpletyka, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maga Eddie Howe vezetőedző ismerte el, Isak azért került ki a múlt hétvégi, a Celtic elleni csúfos 0–4-gyel végződő felkészülési meccs keretéből, mert a körülötte zajló spekulációk komoly hatással voltak rá, emiatt nem tudott rendesen a játékra koncentrálni. Ráadásul később a csapat szingapúri túrájára sem tartott a társakkal, amit ugyan hivatalosan kisebb combsérüléssel magyaráztak, de ez sem nyugtatja meg túlságosan a Newcastle-szurkolókat. Tovább erősíti a szóbeszédeket, hogy a klub nyíltan megkezdte a csatárkeresést, a kérdés csak az, hogy Isak mellé, vagy már az Isak utáni időkre készülve. Ekitiké Liverpoolba igazolása után egy elutasított ajánlatot tettek mindenesetre a Brentford-támadó Yoane Wissáért, de ő valószínűleg második számú csatárnak jönne a svéd mögé,

a Sky Sports viszont csütörtökön már a Leipzig-sztár Benjamin Seskóról is írt a 'Castle kapcsán – a szlovén pedig egyértelműen Isak-pótléknak érkezne.

Noha a Newcastle egy ideje lázasan dolgozik Isak szerződéshosszabbításán, a dolog úgy tűnik, megrekedt. Ennek most már számos oka van: nemcsak a játékos elbizonytalanodása és a folyamatos átigazolási pletykák, hanem Isak magas bérigénye is nehézséget jelent. A svéd jelenleg heti 120 ezer fontot keres, ami ezen a szinten és egy ilyen kaliberű klasszis esetében aprópénznek minősül (csak összevetésként: Mohamed Szalah 400 ezret, Erling Haaland 525 ezret visz haza úgy, hogy utóbbi eggyel kevesebb gólt lőtt Isaknál a mögöttünk hagyott bajnoki idényben).

A svéd a hírek szerint szeretné is durván feltornázni a gázsiját, heti 120-ról heti 300 ezerre, ami nyilván fejfájást okoz a klubvezetésnek; már csak azért is, mert egy ekkora fizetésemelés teljesítésével már komoly sakkozásra lenne szükség, hogy beleférjenek a pénzügyi fairplay-szabályokba.

A The Athletic ki is számolta, hogy egy klubnak nagyjából bruttó 250 millió fontjába fájna Isak megszerzése a transzferdíjjal, bónuszostul, jutalékostul, fizetésestül, mindenestül, ezzel pedig eleve minimálisra szűkül azon csapatok köre, akik ezt egyáltalán megengedhetnék maguknak.

Akárhogy is, miközben a Liverpool lassan hátra dőlhet, a Newcastle-nél Eddie Howe rághatja a körmét: ha Isakot végül sikerül is maradásra bírni szépen vagy erővel, az angol trénernek minden pedagógiai érzékére szüksége lesz, hogy egy ilyen őrült nyár után valahogy rendet tegyen legjobb játékosa fejében. Azt ugyanis éppen a végül a nagy rivális Arsenalhoz szerződő Viktor Gyökeres és a Sporting Lisszabon esetében láthattuk, hová tud fajulni, ha egy klub nem akarja elengedni elvágyódó sztárját. Noha Isak története itt még azért nem tart, simán lehet, hogy jelenleg élete elszalasztott lehetőségeként értékeli a kútba esett Liverpoolba igazolást – ha így van, az akár tudat alatt is kihathat a jövőbeli newcastle-i motivációjára és teljesítményére. Pedig itt sincs rossz helyen, elvégre a 'Castle is ott lesz a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján, de azért egy Liverpool mégiscsak egy Liverpool...