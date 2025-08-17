Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
08. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
dunapart rakpart Budapest baleset

Szörnyű baleset történt Budapesten: egy fiatal nő a Duna partjánál lévő kövekre esett

2025. augusztus 17. 15:40

A mentésben a tűzoltók segítségére is szükség volt.

2025. augusztus 17. 15:40
null

Vasárnap éjjel 1 óra körül a Duna alsó rakpartján, Budapest V. kerületében, az Idősebb Antall József rakpartnál, a Zoltán utca közelében a vízparti kövekre esett egy ember – közölte a Katasztrófavédelem a Facebookon.

A tűzoltók hordágyra fektették a fiatal lányt, majd a járdaszintre emelték, ahol átadták a mentőknek.

Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sróf
2025. augusztus 17. 16:15
Brutális. Pár napja egy orosz influenszer lány csúszott meg súlyosan és zuhant le a konyhapultjáról ("Új TikTok-trend miatt törte el a gerincét egy fiatal anyuka"), előző nap egy magyar férfi csúszott meg súlyosan és zuhant le a Gellért-hegyen ("Leesett egy férfi a Gellért-hegyen"), most meg ez a szegény lány csúszott meg súlyosan és zuhant az Antall József rakparti kövekre. Fölfoghatatlan.
Válasz erre
1
0
SyncBaer
•••
2025. augusztus 17. 15:53 Szerkesztve
Vasárnap éjjel? Úgy kellett volna írni, hogy "vasárnap, éjjel ..." Vagy egy hete történt? Sajnálom szerencsétlent. Eltévedt? Belökték a maligánok?
Válasz erre
0
0
Dunhill67
2025. augusztus 17. 15:43
a rumos kóla droggal nem jó kombó
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!