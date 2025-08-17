Szörnyű baleset történt Budapesten: egy fiatal nő a Duna partjánál lévő kövekre esett

Vasárnap éjjel 1 óra körül a Duna alsó rakpartján, Budapest V. kerületében, az Idősebb Antall József rakpartnál, a Zoltán utca közelében a vízparti kövekre esett egy ember – közölte a Katasztrófavédelem a Facebookon.

A tűzoltók hordágyra fektették a fiatal lányt, majd a járdaszintre emelték, ahol átadták a mentőknek.

Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala