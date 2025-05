Brutális ajánlattal rukkolt elő a Liverpool, Kerkez lehet a következő nagy bejelentés

Az idény álomcsapatába is beválasztott magyar válogatott szárnyvédővel a személyes feltételekben már dűlőre jutottak a felek, és a Bournemouth-szal is jól haladnak a tárgyalások, miközben a The Athletic éppen arról ír, hogy a 'Pool egy elképesztő, a bónuszokkal együtt 130 millió euróra rúgó második, megemelt ajánlatot küldött a német klubnak Wirtzért, amire ugyancsak nehéz lenne nemet mondani.