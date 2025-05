Óriási elismerés a világ legjobb bajnokságában: magyar válogatott játékos Anglia álomcsapatában!

2025. május 30. 16:55

Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra is szavazhattak a szurkolók a Premier League idei legjobbjai versenyben – utóbbi végül be is került az álomcsapatba.

A szavazás lezárása után péntek délután közzétették az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League (PL) idei szurkolói álomcsapatát. A legjobb 11 a drukkerek leadott voksai alapján alakult ki, mégpedig úgy, hogy a liga tíz kapusra,

öt-öt jobb- és balhátvédre,

tíz középhátvédre,

tíz középpályásra,

tíz szélsőre vagy támadóra, valamint

tíz középcsatárra szűkített névsorából választhattak. Erre a listára mindkét magyar PL-játékos, a Liverpoollal bajnoki címet nyerő Szoboszlai Dominik, valamint a Bournemouth-szal egyéni és csapatszinten egyaránt pazar idényt futó Kerkez Milos is felkerült. Kettejük közül utóbbi a legjobbak között is helyet kapott, ami komoly elismerés, de egyáltalán nem váratlan. Kerkez ugyanis alaposan rászolgált idei teljesítményével: a védelem bal oldaláról indulva két góllal és hat gólpasszal egészítette ki együttese nyolc kapott gól nélküli bajnokiját – ezek közül két asszisztot a címvédő Manchester City emlékezetes legyőzése alkalmával osztott ki.

Mint azt már sokszor megírtuk, Kerkez Milos produkciója a világ legnagyobb topklubjai figyelmét is felkeltették: a Real Madrid és a Liverpool versenyfutásából egyre inkább utóbbi tűnik a befutónak, így ha minden jól megy, a két magyar PL-sztár a következő évadnak már csapattársként futhat neki.

Ezt is ajánljuk a témában Végre megtörtént: Kerkez és a Liverpool megegyezett egymással! Már csak a két angol klubnak kell dűlőre jutnia egymással.

(Nyitókép: Oli Scarff/AFP)

