08. 17.
vasárnap
Hamasz Guardian izraeli hadsereg

Izrael biztonságba helyezné a civileket, a baloldali sajtó szerint ez etnikai tisztogatás

2025. augusztus 17. 15:09

Az izraeli hadsereg újabb műveletre készül Gázavárosban, és a civilek biztonságát szem előtt tartva sátrakat, menedéket biztosít nekik. A Hamasz közben továbbra is civil lakóövezetekből támad – a Guardian szerint viszont a hibás fél természetesen Izrael.

2025. augusztus 17. 15:09
null

Az izraeli hadsereg bejelentette: megkezdi a gázai városrészek kiürítésének előkészítését, hogy a lakosságot biztonságosabb zónákba telepítse – siránokzik a Guardian.

A döntés azután született, hogy a hadsereg 

újabb nagyszabású hadműveletet tervez Gázaváros ellen, amely mára a Hamasz egyik legfontosabb erődítményének számít. 

Az IDF (Israel Defense Forces) hangsúlyozta: a civilek átirányítása elsődlegesen „az ő biztonságukat szolgálja”. A Gázában működő egészségügyi szervek és az ENSZ ugyanakkor szokás szerint az izraeli hadsereget bírálják, és a Guardianhez hasonló médiumok máris a „genocídium” szót használják. 

Ugyanakkor az IDF rendre kiemeli: 

a Hamasz tudatosan civil területekről indít rakétatámadásokat, iskolák és kórházak mögé rejtve fegyveres egységeit.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök világossá tette: „Izraelnek kötelessége megszüntetni a Hamasz jelenlétét Gázában, különben a terror soha nem ér véget.”

Az izraeli hatóságok szerint az áttelepítések előkészítése során sátrakat és más menedékhelyeket biztosítanak, amelyeket nemzetközi szervezetek – például az ENSZ – közreműködésével juttatnak el a lakosságnak. 

Ez is cáfolja azokat a vádakat, hogy Izrael „szándékosan kínozza” a civileket. 

A valóság inkább az, hogy miközben a Hamasz emberi pajzsként használja saját népét, Izrael még így is igyekszik minimalizálni a veszteségeket és alternatív szálláshelyeket biztosítani.

Természetesen a gázai civil áldozatok híre újra végigsöpört a világsajtón, a Hamasz kommunikációs gépezete pedig gondoskodott róla, hogy minden eltalált sátor azonnal címlapra kerüljön. Az IDF válasza: amíg a Hamasz fegyveresei civil területekről harcolnak, mindig fennáll a veszély, hogy ártatlanok is megsérülnek. 

Az izraeli katonai szóvivő tömören fogalmazott:

A Hamász bűne, ha a saját lakosságát áldozatnak használja.”

Az izraeli társadalom közben a saját tragédiáival is szembesül: több tucat izraeli túsz továbbra is a Hamasz fogságában van, családjaik pedig országos sztrájkot hirdettek a hétvégére, hogy felhívják a figyelmet szenvedésükre. 

Ők is attól tartanak, hogy a Hamasz a civilekhez hasonlóan a túszokat is pajzsként használja. A helyzet tehát kettős: Izrael egyszerre küzd a terror felszámolásáért, a saját állampolgárai kiszabadításáért és a gázai civilek biztonságának garantálásáért – miközben a Guardian és társai kényelmes londoni irodákból kiabálják a „népirtás” szót.

Nyitókép: Cris Faga / AFP

 

