Az izraeli hadsereg bejelentette: megkezdi a gázai városrészek kiürítésének előkészítését, hogy a lakosságot biztonságosabb zónákba telepítse – siránokzik a Guardian.

A döntés azután született, hogy a hadsereg

újabb nagyszabású hadműveletet tervez Gázaváros ellen, amely mára a Hamasz egyik legfontosabb erődítményének számít.

Az IDF (Israel Defense Forces) hangsúlyozta: a civilek átirányítása elsődlegesen „az ő biztonságukat szolgálja”. A Gázában működő egészségügyi szervek és az ENSZ ugyanakkor szokás szerint az izraeli hadsereget bírálják, és a Guardianhez hasonló médiumok máris a „genocídium” szót használják.

Ugyanakkor az IDF rendre kiemeli:

a Hamasz tudatosan civil területekről indít rakétatámadásokat, iskolák és kórházak mögé rejtve fegyveres egységeit.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök világossá tette: „Izraelnek kötelessége megszüntetni a Hamasz jelenlétét Gázában, különben a terror soha nem ér véget.”

Az izraeli hatóságok szerint az áttelepítések előkészítése során sátrakat és más menedékhelyeket biztosítanak, amelyeket nemzetközi szervezetek – például az ENSZ – közreműködésével juttatnak el a lakosságnak.

Ez is cáfolja azokat a vádakat, hogy Izrael „szándékosan kínozza” a civileket.

A valóság inkább az, hogy miközben a Hamasz emberi pajzsként használja saját népét, Izrael még így is igyekszik minimalizálni a veszteségeket és alternatív szálláshelyeket biztosítani.