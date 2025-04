Társadalmi robbanás készülődik Gázában, vége lehet a Hamásznak?

Aztán bekövetkezett az október 7-i terrortámadás, amely után a Hamász védekezésre kényszerült, miközben a lakosság életkörülményei drámaian tovább romlottak. Több alkalommal is előfordult, hogy a gázaiak kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat, sok esetben véglegesen. Sayfo kiemelte:

a háború nyomán a Hamász társadalmi támogatottsága tovább csökkent.”

A szervezet pozícióit meggyengítette, hogy 2006 óta nem tartottak választásokat, így a legitimitásuk is kérdéses.

Sayfo Omar szerint a Hamászt valójában a lakosság mintegy egyharmada támogatta – ők jellemzően azok a családok, amelyek valamely tagja a szervezethez tartozik, az adminisztrációban dolgozik, vagy kapcsolatai révén részesül a nemzetközi segélyekből, amiket jellemzően a Hamász oszt szét Gázában.

Ez a réteg aránylag jobb helyzetben van, és lojalitásuk inkább az előnyök megőrzéséről szól, mintsem ideológiai elkötelezettségről.

A Hamász népszerűségének csökkenése számszerűen is megmutatkozik. „Még október 7-én is a lakosság 57 százaléka gondolta úgy, hogy helyes döntés volt a támadás. Ez az arány mára 39 százalékra csökkent” – hangsúlyozza Omar. A szervezet most nemcsak az izraeli hadsereggel, hanem saját társadalmával is szemben találja magát.