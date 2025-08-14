Öncenzúra? – a Torontói Filmfesztivál levette programjáról a Hamász mészárlásáról szóló dokumentumfilmet

A Hamász videóra vette, hogy megásatják a saját sírját egy izraeli tússzal
A Nova fesztiválról elrabolt fiatalt a palesztin terrorszervezet már lassan két éve embertelen körülmények között tartja.
Arra hivatkoztak, hogy a terrorszervezet nem engedélyezte a filmben látható felvételek használatát.
A Torontói Filmfesztivál levette őszi programjáról a Barry Avrich kanadai filmes, Az út közöttünk: A végső megmentés című dokumentumfilmjét – írja a deadline. Az Út Köztünk: A Végső Megmentés című film Noam Tibon az izraeli védelmi erők nyugalmazott tábornokáról szól, aki hősies küldetésre indult, hogy megmentse családját, köztük két unokáját, akiket 2023. október 7-én Hamasz terroristák vettek körül. Tibon a zenei fesztivál mészárlásának túlélőit is kimentette, és sebesült izraeli katonákat is segített családja megmentésére irányuló útján. Történetéről eredetileg a 60 Minutes című műsor számolt be 2023 októberében.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nova fesztiválról elrabolt fiatalt a palesztin terrorszervezet már lassan két éve embertelen körülmények között tartja.
A filmfesztivál szóvivője kedden a Deadline magazinnak jogi problémákról beszélt, szerinte A The Road Between Us: The Ultimate Rescue című filmet a fesztivál azért utasította el, mert állításuk szerint „nem mutattak be engedélyt a felvételek felhasználására”, és
a szervezők „attól tartanak, hogy a Hamász szerzői jogi pert indít”.
„A kért feltételek célja a TIFF jogi következményektől való védelme, valamint a rendkívül érzékeny témájú film vetítésével kapcsolatos előre látható és ismert kockázatok kezelése és enyhítése volt, beleértve a jelentős zavarok potenciális veszélyét is” – fogalmazott a szóvivő, hozzátéve: „a fesztiválon való részvételre vonatkozó feltételeink értelmében a TIFF kizárhatja a fesztiválon való részvételből azokat a filmeket, amelyekről a TIFF saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a fesztiválon való szerepeltetése nem a TIFF érdekeit szolgálja.”
A film mögött álló csapat a következőket nyilatkozta a Deadline-nak: „Megdöbbenéssel és szomorúsággal tölt el minket, hogy egy tiszteletreméltó filmfesztivál dacolt küldetésével és cenzúrázta saját programját azzal, hogy elutasította ezt a filmet. Végső soron a film egy olyan művészeti forma, amely minden nézőpontból vitát vált ki, ami egyszerre szórakoztathat és kellemetlen helyzetbe hozhat minket. A filmfesztivál rendezi a lakomát, és a közönség dönti el, hogy mit akar és mit nem akar megnézni.
Mi nem politikai filmesek vagyunk, és nem is aktivisták; történetmesélők vagyunk.
Továbbra is dacosak maradunk, be fogjuk mutatni a filmet, és felkérjük a közönséget, a műsorszolgáltatókat és a streamereket, hogy miután látták, döntsék el saját véleményüket.”
Nyitókép: VALERIE MACON / AFP