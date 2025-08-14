Öncenzúra? – a Torontói Filmfesztivál levette programjáról a Hamász mészárlásáról szóló dokumentumfilmet

A filmfesztivál szóvivője kedden a Deadline magazinnak jogi problémákról beszélt, szerinte A The Road Between Us: The Ultimate Rescue című filmet a fesztivál azért utasította el, mert állításuk szerint „nem mutattak be engedélyt a felvételek felhasználására”, és

a szervezők „attól tartanak, hogy a Hamász szerzői jogi pert indít”.

„A kért feltételek célja a TIFF jogi következményektől való védelme, valamint a rendkívül érzékeny témájú film vetítésével kapcsolatos előre látható és ismert kockázatok kezelése és enyhítése volt, beleértve a jelentős zavarok potenciális veszélyét is” – fogalmazott a szóvivő, hozzátéve: „a fesztiválon való részvételre vonatkozó feltételeink értelmében a TIFF kizárhatja a fesztiválon való részvételből azokat a filmeket, amelyekről a TIFF saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a fesztiválon való szerepeltetése nem a TIFF érdekeit szolgálja.”

A film mögött álló csapat a következőket nyilatkozta a Deadline-nak: „Megdöbbenéssel és szomorúsággal tölt el minket, hogy egy tiszteletreméltó filmfesztivál dacolt küldetésével és cenzúrázta saját programját azzal, hogy elutasította ezt a filmet. Végső soron a film egy olyan művészeti forma, amely minden nézőpontból vitát vált ki, ami egyszerre szórakoztathat és kellemetlen helyzetbe hozhat minket. A filmfesztivál rendezi a lakomát, és a közönség dönti el, hogy mit akar és mit nem akar megnézni.

Mi nem politikai filmesek vagyunk, és nem is aktivisták; történetmesélők vagyunk.

Továbbra is dacosak maradunk, be fogjuk mutatni a filmet, és felkérjük a közönséget, a műsorszolgáltatókat és a streamereket, hogy miután látták, döntsék el saját véleményüket.”

