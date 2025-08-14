Ft
08. 14.
csütörtök
Az út közöttünk: dokumentumfilm Torontói Filmfesztivál Hamász

Öncenzúra? – a Torontói Filmfesztivál levette programjáról a Hamász mészárlásáról szóló dokumentumfilmet

2025. augusztus 14. 17:33

Arra hivatkoztak, hogy a terrorszervezet nem engedélyezte a filmben látható felvételek használatát.

2025. augusztus 14. 17:33
null

A Torontói Filmfesztivál levette őszi programjáról a Barry Avrich kanadai filmes, Az út közöttünk: A végső megmentés című dokumentumfilmjét – írja a deadline.  Az Út Köztünk: A Végső Megmentés című film Noam Tibon az izraeli védelmi erők nyugalmazott tábornokáról szól, aki hősies küldetésre indult, hogy megmentse családját, köztük két unokáját, akiket 2023. október 7-én Hamasz terroristák vettek körül. Tibon a zenei fesztivál mészárlásának túlélőit is kimentette, és sebesült izraeli katonákat is segített családja megmentésére irányuló útján. Történetéről eredetileg a 60 Minutes című műsor számolt be 2023 októberében.

A filmfesztivál szóvivője kedden a Deadline magazinnak jogi problémákról beszélt, szerinte A The Road Between Us: The Ultimate Rescue című filmet a fesztivál azért utasította el, mert állításuk szerint „nem mutattak be engedélyt a felvételek felhasználására”, és 

a szervezők „attól tartanak, hogy a Hamász szerzői jogi pert indít”. 

„A kért feltételek célja a TIFF jogi következményektől való védelme, valamint a rendkívül érzékeny témájú film vetítésével kapcsolatos előre látható és ismert kockázatok kezelése és enyhítése volt, beleértve a jelentős zavarok potenciális veszélyét is” – fogalmazott a szóvivő, hozzátéve: „a fesztiválon való részvételre vonatkozó feltételeink értelmében a TIFF kizárhatja a fesztiválon való részvételből azokat a filmeket, amelyekről a TIFF saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a fesztiválon való szerepeltetése nem a TIFF érdekeit szolgálja.”

A film mögött álló csapat a következőket nyilatkozta a Deadline-nak: „Megdöbbenéssel és szomorúsággal tölt el minket, hogy egy tiszteletreméltó filmfesztivál dacolt küldetésével és cenzúrázta saját programját azzal, hogy elutasította ezt a filmet. Végső soron a film egy olyan művészeti forma, amely minden nézőpontból vitát vált ki, ami egyszerre szórakoztathat és kellemetlen helyzetbe hozhat minket. A filmfesztivál rendezi a lakomát, és a közönség dönti el, hogy mit akar és mit nem akar megnézni. 

Mi nem politikai filmesek vagyunk, és nem is aktivisták; történetmesélők vagyunk. 

Továbbra is dacosak maradunk, be fogjuk mutatni a filmet, és felkérjük a közönséget, a műsorszolgáltatókat és a streamereket, hogy miután látták, döntsék el saját véleményüket.”

Nyitókép: VALERIE MACON / AFP
 


 

frankie-bunn
2025. augusztus 14. 17:44
Vannak a jó mészárosok és a rossz mészárosok... Lásd még, két láb, négy láb
