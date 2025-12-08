Ezek az űrkutatás legizgalmasabb fejleményei (X)

A témákat kommentálta Neil deGrasse Tyson nemzetközileg elismert amerikai asztrofizikus is. Beszélt például azon megoldásokról, amelyeket az űr sajátosságai okozta problémák kiküszöbölésére alkalmaznak. Tyson elmondta, mint azt a sci-fikben is láthatjuk, az űrhajók forgatásával mesterséges gravitációt idézhetünk elő. Dr. Hirn Attila mérnök-fizikus hozzátette, hogy bár ez a megoldás elméleti síkon létezik, mégis gazdaságosabb az űrhajósokat rehabilitálni Földre való visszatérésük után. Zábori Balázs űripari szakember ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy a megoldás elvileg működhet, de amíg néha autók beindítása is problémát okoz számunkra, addig nem lehetünk biztosak abban, hogy képesek vagyunk egy több ezer tonnás, óriási űrhajó folyamatos forgatását megoldani.

Az emberek Marsra költöztetése elérhető célnak tűnik, jobban tesszük, ha robotokat használunk. „A robotok sokkal alkalmasabbak arra, hogy tudósok legyenek egy bolygó felszínén, mint maguk a tudósok. Ha megnézed az éppen a Marson lévő rovert, tele van műszerekkel és elvégzendő tudományos kísérletekkel. Ha én elmennék a Marsra, az egyik ilyen műszert használnám a mérésekhez. Szóval igazából emiatt nem is kell ott lennem” – mondta Tyson. „A legnehezebb tényező az ember lesz, megfelelően életben tartani, és fenntartani az egészségi állapotát” – tette hozzá Dr. Boross Katalin űrorvostan-kutató, aki az űrutazás emberi testre és elmére gyakorolt hatását boncolgatta. Zábori Balázs szerint ugyanakkor elkerülhetetlen lesz, hogy más bolygók felé terjeszkedjünk, mert a Föld erőforrásai végesek, ahogy a férőhely is. Bár az élelmiszer mellett az áramellátás és a pontos landolás, valamint a sugárzás is kihívást jelent jelenleg, Zábori úgy gondolja, még a mi életünkben ember lép majd a Marsra.

Fotó: MVM Zrt.

Markovics Botond (Brandon Hackett) sci-fi író közreműködésével a műsor résztvevői megvitatták, mi az, ami az űrben a valóságban is úgy történik, ahogy a filmekben látjuk, és miért probléma, hogy a tűz másképp viselkedik súlytalanságban. „Alacsonyabb hőmérsékleten kezd égni a láng [...], sőt, néha olyan alacsony hőmérsékleten ég (mert nem olyan hatékony az égés), hogy ennek következtében szinte nem is látható szabad szemmel. És mivel alacsonyabb hőmérsékleten ég, ezért tovább fog égni, mert lassabban fog lezajlani az égési folyamat” – mondta Zábori, aki megjegyezte, ez azért gond, mert előfordulhat, hogy egy űrállomáson tűz keletkezik, és azt nem látják. Szó esett továbbá az űrliftről, amit a Japánok már fejlesztenek, de a műsor szakértői egyetértenek abban, hogy felesleges és megvalósíthatatlan – sőt, jó eséllyel előbb fogunk teleportálni, mint működő űrliftet fejleszteni. A térhajtómű is szuper lenne, de egyelőre az újrahasznosítható űrrakéták jelentik az űrutazás fejlesztésének következő lépcsőfokát. Markovics és Zábori kitértek a generációs hajókra is, amelyekkel emberek generációi utazhatnak, egyetlen emberöltő alatt elérhetetlen távolságokba, és arra, miért nem lenne baj, ha az embrióként űrbe küldött embereket robotok nevelnék fel.

A műsor második felében Dr. Kristóf Péter űrgazdasági szakértő, Horváth Gyula műholdfejlesztő, és Dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapítója léptek színre, hogy az űrbányászatról, az űr meghódításának gazdasági és jogi aspektusáról értekezzenek. Véleményük szerint nem csak az űrszemét jelent problémát, hanem a műholdak is. „Amikor a MASAT-1 műholdat építettük, akkor gyakorlatilag ütközési előrejelzés, ami potenciális kereszteződés műholdpályák között, havonta volt 2-3. Most naponta van ennyi, merthogy menet közben a Starlinkek is felmentek, 16000 aktív műholdunk van fönt. Ehhez képest 180 ezer van előjegyezve, és még 2 millió van talonban. [...] Ha nem vigyázunk, ennyivel több űrszemét lesz” – emelte ki Horváth Gyula.