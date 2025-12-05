Ft
Lilu Curtis – A legismertebb senki dokumentumfilm Pride Curtis

A híresen ellenzéki Lilu beleszállt Curtisbe – a rapper válasza mindent elsöprő

2025. december 05. 06:23

Az ellenzéki műsorvezető valószínűleg már bánja, hogy ebbe beleállt.

2025. december 05. 06:23
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, „Curtis – A legismertebb senki” címen készül dokumentumfilm a rapperről, amelyet várhatóan 2026 harmadik negyedévében mutatnak majd be.

A filmről szóló hírre a legutóbbi Pride házigazdája, az Orbán-gyűlölő Lilu korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban reagált. Azt írta:

„Hiánypótló… Muri Enikő felkészül. Krasznahorkai kivárja a sorát.”

Aláfestő zenének pedig Curtis Pezsgő Kaviár Kurvák című számát választotta.

A megjegyzés nem maradt válasz nélkül. Saját közösségi oldalán Curtis csak annyit reagált:

„Drága Lilukám, nekem te ne” 

– írta, és megosztott egy Liluról készült videót, még a VIVA TV-s időszakából.

A felvételen a műsorvezető adáson kívül káromkodik, miközben mindkét középső ujjával bemutat.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

