A híresen ellenzéki Lilu beleszállt Curtisbe – a rapper válasza mindent elsöprő

Az ellenzéki műsorvezető valószínűleg már bánja, hogy ebbe beleállt.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, „Curtis – A legismertebb senki” címen készül dokumentumfilm a rapperről, amelyet várhatóan 2026 harmadik negyedévében mutatnak majd be.
A filmről szóló hírre a legutóbbi Pride házigazdája, az Orbán-gyűlölő Lilu korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban reagált. Azt írta:
„Hiánypótló… Muri Enikő felkészül. Krasznahorkai kivárja a sorát.”
Aláfestő zenének pedig Curtis Pezsgő Kaviár Kurvák című számát választotta.
A megjegyzés nem maradt válasz nélkül. Saját közösségi oldalán Curtis csak annyit reagált:
„Drága Lilukám, nekem te ne”
– írta, és megosztott egy Liluról készült videót, még a VIVA TV-s időszakából.
A felvételen a műsorvezető adáson kívül káromkodik, miközben mindkét középső ujjával bemutat.
Nyitókép: Képernyőfotó