Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
világbajnokság FIFA Irán pride lmbtq Egyiptom

Áll a bál a VB pride-meccse körül: Egyiptom és Irán is tiltakozik

2025. december 10. 09:25

A muszlimok szerint az LMBTQ összeegyeztethetetlen a kultúrájukkal.

2025. december 10. 09:25
null

Irán és Egyiptom hivatalosan felszólította a FIFA-t, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon ne rendezzenek úgynevezett „Pride-meccset” (az LMBTQ-közösséget ünneplő tematikus mérkőzést) azon a napon, amikor a két ország válogatottja egymás ellen lép pályára Seattle-ben. A The Guardian értesülései szerint az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség (EFA) kedden levélben kérte a világbajnokság szervezőit, hogy változtassák meg a 2026. június 26-ra tervezett programot.

Ezen a napon zajlana ugyanis az Egyiptom-Irán csoportmérkőzés, amelyet a helyi szervezők éppen Pride-nappá nyilvánítottak volna:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után

Készenlétben az Európai Parlament: így üzenhetnek Magyar Péternek az elmúlt hetek kudarcai után
Tovább a cikkhezchevron

szivárványos díszítéssel, LMBTQ-üzenetekkel és a közösség kiemelt ünneplésével.

Az egyiptomi szövetség álláspontja szerint egy ilyen tematikus mérkőzés összeegyeztethetetlen a két részt vevő csapat kulturális és vallási értékrendjével, és szükségtelen feszültséget szülne.

Levelükben ezért „tiszteletteljesen, de határozottan”, hogy a FIFA biztosítson semleges, minden résztvevő számára elfogadható környezetet. A homoszexualitás mindkét országban büntetendő (Iránban halálbüntetéssel is sújtható), a Pride-események pedig tiltottak. A FIFA és a 2026-os vb amerikai szervezőbizottsága egyelőre nem kommentálta a megkeresést, és jelenleg továbbra is tervben van a „Pride-meccs” megtartása. Hasonló konfliktus már a 2022-es katari világbajnokságon is előfordult: a FIFA akkor szigorúan megtiltotta a szivárványos karszalagok viselését, több európai válogatott kapitánya pedig végül büntetéstől tartva lemondott a szivárványos karszalagról.

Nyitókép forrása: Roberto SCHMIDT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vitez-laszlo
2025. december 10. 11:13
Akik ezt a Pride szarságot erhőltetik, rosszabbak, kegyetlenebbek, erőszakosabbak mint a nácik! Undorító mocskos társaság!...:( Még hogy ők az elfogadás hívei......Az anyátok hátsóját! Erőszakos aberrált nácik!
Válasz erre
1
0
Vata Aripeit
2025. december 10. 10:42
Ez mókás lesz :-))
Válasz erre
0
0
knvelt
2025. december 10. 10:36
Egy biztos, annak a meccsnek meg van a reklámja! Biztosan megnézem! (+ kávé)
Válasz erre
0
0
google-2
2025. december 10. 10:06
Bármilyen kultúrával összeegyezhetetlen az lmbtq, nemcsak a muszlimmal.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!