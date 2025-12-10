Áll a bál a VB pride-meccse körül: Egyiptom és Irán is tiltakozik

Irán és Egyiptom hivatalosan felszólította a FIFA-t, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon ne rendezzenek úgynevezett „Pride-meccset” (az LMBTQ-közösséget ünneplő tematikus mérkőzést) azon a napon, amikor a két ország válogatottja egymás ellen lép pályára Seattle-ben. A The Guardian értesülései szerint az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség (EFA) kedden levélben kérte a világbajnokság szervezőit, hogy változtassák meg a 2026. június 26-ra tervezett programot.

Ezen a napon zajlana ugyanis az Egyiptom-Irán csoportmérkőzés, amelyet a helyi szervezők éppen Pride-nappá nyilvánítottak volna: