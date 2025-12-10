Áll a bál a VB pride-meccse körül: Egyiptom és Irán is tiltakozik

Kisorsolták a foci vb-csoportjait: nem akármilyen rangadók várnak ránk
A muszlimok szerint az LMBTQ összeegyeztethetetlen a kultúrájukkal.
Irán és Egyiptom hivatalosan felszólította a FIFA-t, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon ne rendezzenek úgynevezett „Pride-meccset” (az LMBTQ-közösséget ünneplő tematikus mérkőzést) azon a napon, amikor a két ország válogatottja egymás ellen lép pályára Seattle-ben. A The Guardian értesülései szerint az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség (EFA) kedden levélben kérte a világbajnokság szervezőit, hogy változtassák meg a 2026. június 26-ra tervezett programot.
Ezen a napon zajlana ugyanis az Egyiptom-Irán csoportmérkőzés, amelyet a helyi szervezők éppen Pride-nappá nyilvánítottak volna:
szivárványos díszítéssel, LMBTQ-üzenetekkel és a közösség kiemelt ünneplésével.
Az egyiptomi szövetség álláspontja szerint egy ilyen tematikus mérkőzés összeegyeztethetetlen a két részt vevő csapat kulturális és vallási értékrendjével, és szükségtelen feszültséget szülne.
Levelükben ezért „tiszteletteljesen, de határozottan”, hogy a FIFA biztosítson semleges, minden résztvevő számára elfogadható környezetet. A homoszexualitás mindkét országban büntetendő (Iránban halálbüntetéssel is sújtható), a Pride-események pedig tiltottak. A FIFA és a 2026-os vb amerikai szervezőbizottsága egyelőre nem kommentálta a megkeresést, és jelenleg továbbra is tervben van a „Pride-meccs” megtartása. Hasonló konfliktus már a 2022-es katari világbajnokságon is előfordult: a FIFA akkor szigorúan megtiltotta a szivárványos karszalagok viselését, több európai válogatott kapitánya pedig végül büntetéstől tartva lemondott a szivárványos karszalagról.
