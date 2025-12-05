Kisorsolták a foci vb-csoportjait: nem akármilyen rangadók várnak ránk

A 4. kalap után:

A: Mexikó, Dél-Korea, Dél-Afrika, európai pótselejtezős csapat (Csehország, Írország, Dánia, Észak-Macedónia)

B: Kanada, Svájc, Katar, európai pótselejtezős csapat (Wales, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Észak-Írország)

C: Brazília, Marokkó, Skócia, Haiti

D: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay, európai pótselejtezős csapat (Törökország, Románia, Szlovákia, Koszovó)

E: Németország, Ecuador, Elefántcsontpart, Curacao

F: Hollandia, Japán, Tunézia, európai pótselejtezős csapat (Ukrajna, Svédország, Lengyelország, Albánia)

G: Belgium, Irán, Egyiptom, Új-Zéland

H: Spanyolország, Uruguay, Szaúd-Arábia, Zöld-foki-szigetek

I: Franciaország, Szenegál, Norvégia, interkontinentális pótselejtezős csapat (Suriname, Irak, Bolívia)

J: Argentína, Ausztria, Algéria, Jordánia

K: Portugália, Kolumbia, Üzbegisztán, interkontinentális pótselejtezős csapat (Kongó, Jamaica, Új-Kaledóna)

L: Anglia, Horvátország, Panama, Ghána

Fotó: fifa.com

A Village People zárja a show-t a Y.M.C.A című slágerével.

A világbajnokság 2026. június 11-én rajtol el, a döntőt július 19-én rendezik. A FIFA ígérete szerint a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok szombatra készülnek el.

Előzmények – amit a sorsolásról tudni kell

Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek – írta előzetesen a Magyar Távirati Iroda.

Magát a sorsolást Rio Ferdinand, az angol válogatott egykori csapatkapitánya vezeti Samantha Johnson díjnyertes műsorvezetővel. A kalapokból a tengerentúli négy profi liga egy-egy világsztárja húzza majd ki a golyókat. Az amerikaifutballt (NFL) a rekorderként hétszeres bajnok Tom Brady, a jégkorongot (NHL) a sportágban minden idők legjobbjának tartott Wayne Gretzky, a kosárlabdát (NBA) a négyszeres bajnokként a sportági Hírességek Csarnokába választott Shaquille O’Neal, míg a baseballt (MLB) Aaron Judge, a New York Yankees hétszeres All Star-válogatott játékosa képviseli. Különleges vendégként pedig az esemény vörös szőnyeges házigazdája lesz Eli Manning, aki kétszeres bajnok az NFL-ben.

De nem csak világhírű sportolók lépnek színpadra az eseményen, amelynek házigazdája Heidi Klum német szupermodell és színésznő, valamint Kevin Hart amerikai színész és humorista lesz. A programban szerepet kap Andrea Bocelli olasz tenorista, fellép Robbie Williams énekes és Nicole Scherzinger énekesnő, valamint Village People együttes is.

A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sorsolásra a házigazda Egyesült Államok, Kanada és Mexikó válogatottja az első kalapba került, a további 39, már biztos résztvevő együttest pedig a világranglista alapján sorolták a négy, egyenként 12 csapatos kalapba. Az európai pótselejtezőből jövő márciusban továbbjutó négy alakulat, illetve az interkontinentális pótselejtező két nyertese a negyedik kalapba kapott besorolást.

Az már most biztos, hogy a három rendező ország közül Mexikó az A-, Kanada a B-, az Egyesült Államok pedig a D-csoportban fog játszani. Az első kalap fennmaradó kilenc csapatát sorsolják majd a többi kvartett első helyére, ugyanakkor nem teljesen véletlenszerűen. Mivel a világranglistán első Spanyolország ellentétes ágra kerül a második Argentínával, a harmadik Franciaország pedig a negyedik Angliával, azaz amennyiben ez a négy a válogatott megnyeri a csoportját, az elődöntő előtt nem találkozhat egymással.

Szintén alapelv, hogy egyetlen csoportba sem kerülhet egynél több csapat ugyanabból a konföderációból, kivéve az európaiból, mivel azt 16 együttes képviseli a vb-n.

A nemzetközi szövetség (FIFA) ígérete szerint a helyszínbeosztás és a pontos kezdési időpontok másnapra készülnek el.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása