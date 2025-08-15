Ft
08. 15.
péntek
faktum létminimum nyugdíjas nyugdíjprémium Magyar Péter

Alátámasztható-e Magyar Péter állítása a nyugdíjasok tömeges elszegényedéséről?

2025. augusztus 15. 12:20

Magyar Péter állítása a hivatalos statisztikák hiányában nem ellenőrizhető.

2025. augusztus 15. 12:20
Nagy Eszter
Faktum

„A Balatonfenyvesi fórumon Magyar Péter azt állította, hogy az elmúlt években ötszörösére nőtt a létminimum alatt élő nyugdíjasok száma. Bár hivatalos statisztika évek óta nem készült erről, a vizsgált időszakban számos, a nyugdíjasok anyagi helyzetét javító kormányzati intézkedés valósult meg, köztük a 13. havi nyugdíj visszaállítása, a nyugdíjprémium bevezetése és az inflációkövető emelések.

A balatoni rendezvényen elhangzott kijelentés szerint a létminimum alatt élő nyugdíjasok száma az elmúlt években ötszörösére emelkedett. A pontos mérték azonban hivatalos statisztikák hiányában nem ellenőrizhető, mivel a KSH 2015 óta nem készít ilyen számítást. Érdemes ezért áttekinteni, milyen tényezők befolyásolták a nyugdíjasok helyzetét az elmúlt másfél évtizedben, és hogyan változott a nyugdíjak értéke ebben az időszakban.

A létminimum mérése nem pusztán gazdasági kérdés, hanem politikailag is érzékeny terület. A mutató értelmezése attól függ, milyen fogyasztási szintet tekintünk alapvetőnek, és miként értelmezzük a statisztikai adatokat. A fogalom azt a jövedelmi szintet jelöli, amely minimálisan szükséges egy háztartás alapvető szükségleteinek fedezéséhez – ideértve az élelmiszert, a lakhatást, a ruházkodást, a közlekedést, az egészségügyi és kulturális alapszolgáltatásokat, valamint az oktatást. A Központi Statisztikai Hivatal 2015-ig minden évben közzétette a létminimum értékét, amelyet egy normatív élelmiszerkosárra és az ahhoz kapcsolódó fogyasztási kiadásokra alapozott. A hivatal azonban 2015-ben megszüntette a számítást, mert a módszert elavultnak ítélte, és úgy vélte, már nem tükrözi pontosan a megváltozott társadalmi-gazdasági viszonyokat. Azóta bármilyen ezzel kapcsolatos összehasonlítás csak független becsléseken alapulhat, amelyek módszertana eltérő és nem egységes, ezért az így kapott adatok nem vethetők össze közvetlenül a korábbi hivatalos számításokkal.

A 2010 előtti években, a Gyurcsány-kormány idején a nyugdíjak vásárlóereje több alkalommal is csökkent, és a gazdasági megszorítások az időseket is érzékenyen érintették. Ekkor került sor a 13. havi nyugdíj eltörlésére is, ami jelentős jövedelem-kiesést okozott a nyugdíjasoknak. A 2010 utáni időszakban ezzel szemben a nyugdíjak értéke összességében emelkedett, a kifizetések stabilabbá váltak, és a nyugdíjasok jövedelmi helyzete kedvezőbben alakult, mint a korábbi kormányzati ciklusokban.

Az elmúlt másfél évtizedben számos, kifejezetten a nyugdíjasok anyagi biztonságát erősítő intézkedés született. A 13. havi nyugdíj, amelyet a Gyurcsány-kormány idején megszüntettek, 2022 és 2024 között fokozatosan került vissza a jogosultakhoz. Előbb negyed-, majd fél-, később háromnegyed havi összegben, végül 2024-ben már teljes havi kifizetésként. 2017-ben bevezették a nyugdíjprémium intézményét is, amely lehetővé teszi, hogy gazdasági növekedés idején az idősek egyszeri, plusz juttatásban részesüljenek a rendes nyugdíjemelésen felül.

A nyugdíjak értékmegőrzését a kormány törvényben garantált inflációkövető emeléssel biztosítja, ami azt jelenti, hogy az ellátások minden évben a pénzromlás mértékével arányosan növekednek, szükség esetén évközi kiegészítéssel. A rezsicsökkentés fenntartása különösen a fix jövedelmű nyugdíjas háztartásoknak nyújt érezhető segítséget, hiszen csökkenti a lakhatási költségeket és mérsékli az energiaárak emelkedésének hatását. Emellett az elmúlt években többször is sor került egyszeri juttatásokra, mint például az Erzsébet-utalványok, valamint rezsi- és élelmiszertámogatások, amelyek közvetlenül segítették a mindennapi megélhetést.

Magyar Péter állítása tehát nem támasztható alá olyan, egységesen elfogadott statisztikával, amely pontos képet adna a létminimum alatt élő nyugdíjasok számának változásáról. A rendelkezésre álló független becslések között jelentős módszertani eltérések vannak, ami megnehezíti a hosszú távú, hiteles összehasonlítást.Ugyanakkor tény, hogy az elmúlt másfél évtizedben a nyugdíjak nominális értéke számottevően emelkedett, a kifizetések kiszámíthatóbbá váltak, és több olyan intézkedés is megvalósult, amelynek célja az idősek anyagi biztonságának erősítése volt. Mindez arra utal, hogy a nyugdíjasok helyzetének értékelése árnyaltabb megközelítést igényel annál, mint amit egyetlen, forrásmegjelölés nélküli arányszám sugallhat.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

fidelcastro
2025. augusztus 15. 14:00
""Bár hivatalos statisztika évek óta nem készült erről, """ A kormány részéről nincs igény rá.
rasdi1
2025. augusztus 15. 13:51
Óhatatlan adott nyugdíjasok nyugdíjának relatív értéktelenedése. Tekintettel arra, hogy az átlagos jövedelmek már csak a foglalkoztatotti struktúra átalakulásával is a nyugdíjemelkedések mértékénél jobban növekednek. Ráadásul a tényleges infláció mindig magasabb a tervezettnél, ami az évváltáskori nyugdíjemelés alapja, az évvégi korrekció nehezen pótolja a korábban esedékes fizetendők problémáját. (Képzeljük el, hogy hitelt kellene felvenni a korrekció idején történő megfizetéssel:))))). Továbbá a korrekció nem segít azokon, akik azt már nem élvezhetik (mivel előtte elhunytak). A pontos adatokat megint nem tudom, de ismereteim szerint a képviselői juttatások növekedési üteme rendszeresen meghaladja a nyugdíjakét
rasdi1
2025. augusztus 15. 13:39
"Azóta bármilyen ezzel kapcsolatos összehasonlítás csak független becsléseken alapulhat, ..." Kár volt beletenni a "független" szót. Ez már amúgy is teljesen lejáratódott, és a hiánya magának a gondolatnak a teljességét nem érintené.
harcimarci-9-9
2025. augusztus 15. 13:32
A mostani nyugdíjasok 1960 előtt születtek, tudnak különbséget tenni a régi és a jelenlegi rendszer között. Pl nekik nem lehet beadni, hogy most diktatúra van.
