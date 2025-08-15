Itt a legújabb leleplezés: így játszik össze a Telex-szel Magyar Péter

A kormánynak folyamatosan beszólogató noÁr már Magyar Péteréket is figyelmezteti (VIDEÓ)
A kétharmados Tisza-győzelemben reménykedő színész száz napot ad Magyar Péteréknek.
Kocsis Máté rámutatott, hogy a Tisza-Párt elnöke álhír-kampányt indított a fehérvári kórházzal szemben.
„Amikor a Telex szerint még Magyar Péter sem mocskolja eléggé a kormányt” – olvasható Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének legújabb bejegyzésében. A frakcióvezető szerint, a Tisza-Párt elnöke
álhír-kampányt indított a fehérvári kórházzal szemben, és tegnap személyesen is odament kötözködni, de szembesült vele, hogy mindeddig hazudott az intézményről.
Kocsis Máté a bejegyzésben felidézte azt a beszélgetést ami a Telex-újságírója és Magyar Péter között zajlott le, amit a lap a frakcióvezető bejegyzése szerint, még azóta sem tett közzé.
Telex: „És amúgy milyen állapotokat látott itt? Mondta, hogy ez egy modern kórház, de hogy körülnézett? Hogy néztek ki a szobák, a folyosó, mosdók?”
Magyar: (…) „Ez egy modern épület, elvileg minden kórterem klimatizált, és amely két mosdót én megtekinthettem, az az országos átlaghoz képest tiszta volt, és kétfajta alkoholos fertőtlenítő is volt, és egy papírlapra, amit lefotóztam, ki is van nyomtatva, hogy nem ivóvíz. Ez így nézett ki (fotót mutat), ott a nem ivóvíz, de tisztálkodásra alkalmas, és láthatóan van két fertőtlenítő.
Én ilyennel még más kórházakban nem találkoztam, mikor bejártuk nagyon sok magyar kórház épületeit. Úgyhogy szerintem önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, sokkal optimálisabbak, mint a magyar kórházakban. Itt a vezetékrendszerrel lehet a probléma.”
Telex: „Köszönöm szépen.”
Nem volt elég terhelő a kórházra, vagy a kormányra nézve, szóval még a MAN szavait is elhallgatják, ha felkenődik a falra”
– hangsúlyozta végül a frakcióvezető.
Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd