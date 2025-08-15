Itt a legújabb leleplezés: így játszik össze a Telex-szel Magyar Péter

Telex: „És amúgy milyen állapotokat látott itt? Mondta, hogy ez egy modern kórház, de hogy körülnézett? Hogy néztek ki a szobák, a folyosó, mosdók?”

Magyar: (…) „Ez egy modern épület, elvileg minden kórterem klimatizált, és amely két mosdót én megtekinthettem, az az országos átlaghoz képest tiszta volt, és kétfajta alkoholos fertőtlenítő is volt, és egy papírlapra, amit lefotóztam, ki is van nyomtatva, hogy nem ivóvíz. Ez így nézett ki (fotót mutat), ott a nem ivóvíz, de tisztálkodásra alkalmas, és láthatóan van két fertőtlenítő.

Én ilyennel még más kórházakban nem találkoztam, mikor bejártuk nagyon sok magyar kórház épületeit. Úgyhogy szerintem önmagában a körülmények kívülről vagy belülről nézve optimálisak, sokkal optimálisabbak, mint a magyar kórházakban. Itt a vezetékrendszerrel lehet a probléma.”

Telex: „Köszönöm szépen.”