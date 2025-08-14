„Felsültek az informátoraid, Lenin-fiú!” – olyan sallert kapott Magyar Péter, hogy még mindig keresi a helyét

Lázár János elárulta, mi a tiszás pökhendiség ellenszere (VIDEÓ)
A miniszter szerint a 2026-os választások szlogenje az lehetne: „hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”
Az öngól is gól, elvtárs – üzenték meg a Tisza elnökének.
A székesfehérvári kórházban rendezett jelenetet csütörtökön Magyar Péter, aki képviselői mandátumát felhasználva kért felvilágosítást a kórház főigazgatójától, milyen fertőzés van a kórház vízvezeték rendszerében és melyik felügyeleti szerveket értesítették, valamint járt-e a kórházban Takács Péter egészségügyi államtitkár.
A kormánypárti politikus Facebook-oldalán reagált, azt írta:
az öngól is gól, elvtárs!”,
miután Magyar Péter arról érdeklődött, megszakította-e Takács a nyaralását.
Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?”
– folytatta Takács, majd megjegyezte: „amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam – a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van”, majd megkérdezte:
Neked hogy telik a 80 napos életed nyara?”