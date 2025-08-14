„Felsültek az informátoraid, Lenin-fiú!” – olyan sallert kapott Magyar Péter, hogy még mindig keresi a helyét

A székesfehérvári kórházban rendezett jelenetet csütörtökön Magyar Péter, aki képviselői mandátumát felhasználva kért felvilágosítást a kórház főigazgatójától, milyen fertőzés van a kórház vízvezeték rendszerében és melyik felügyeleti szerveket értesítették, valamint járt-e a kórházban Takács Péter egészségügyi államtitkár.

A kormánypárti politikus Facebook-oldalán reagált, azt írta:

az öngól is gól, elvtárs!”,

miután Magyar Péter arról érdeklődött, megszakította-e Takács a nyaralását.

Te, aki ahelyett, hogy a magyar gazdák tönkretétele ellen szavaztál volna a szakbizottságban, quadozol, aurát farmolsz, szalmabálán fetrengsz, robogózol, sétarepülőzöl egész nyáron?”

– folytatta Takács, majd megjegyezte: „amúgy felsültek az informátoraid, Lenin-fiú! Nem volt mit megszakítani, mert el sem utaztam – a rendkívüli helyzetre tekintettel. 3 délután a Balcsinál, az idén nyáron ez jutott... ez van, meló van”, majd megkérdezte: