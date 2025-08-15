Megint változott a Ferencváros BL-kerete – ez a játékos került ki a csapatból

A Ferencváros a hivatalos honlapján közzétette a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharcra leadott keretét. A névsorban egyetlen változás van a Ludogorec elleni mérkőzésekre benevezett csapathoz képest:

Habib Maiga helyére a nyáron szerződtetett Daniel Arzani került be a keretbe.

Ha nem valamilyen sérülés áll a háttérben, akkor az elefántcsontparti középpályás kimaradása meglepetésnek mondható, hiszen Robbie Keane vezetőedző számított rá a selejtezősorozat eddigi szakaszában, mind a négy BL-meccsen csereként küldte pályára (a Noah elleni két meccsen összesen 25, a Ludogorec elleni találkozókon 28 percet játszott). A most benevezett Arzani múlt szombaton a Nyíregyháza elleni bajnokin debütált az FTC-ben.

A zöld-fehérek jövő kedden (augusztus 19.) itthon játszanak a Qarabaggal a Bajnokok Ligája playoffkörének első mérkőzésén, míg a visszavágóra egy héttel később, augusztus 27-én kerül sor Azerbajdzsánban. A párharc győztese feljut a BL főtáblájára, a vesztes pedig az Európa-liga alapszakaszában szerepelhet az ősszel.