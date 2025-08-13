Milliárdok forognak kockán a Fradi következő BL-meccsein – ennyi pénzt kereshet a főtáblára jutással

A Ferencváros labdarúgócsapata kedd este 3–0-ra legyőzte a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, így egyetlen lépésre került attól, hogy története során harmadszor is feljusson a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára – a playoffkörben az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele.

Ha az FTC sikerrel veszi a következő párharcát is, az rekordbevételt jelentene, korábban ugyanis egyik szezonjában sem keresett annyi pénzt a nemzetközi porondon, mint amennyit most az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kifizethetne neki – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idény pénzdíjait, de az előzetes becslések alapján

a BL alapszakaszába bejutó 36 klub mindegyike 18.62 millió eurós (mintegy 7.4 milliárd forintos) garantált díjazásban részesül.

Ekkora összeg lesz a tét a Qarabag elleni két meccsen.