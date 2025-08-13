Milliárdok forognak kockán a Fradi következő BL-meccsein – ennyi pénzt kereshet a főtáblára jutással

Bulgáriában váltig állítják: a bírók miatt jutott tovább a Ferencváros
Edzőjük szerint nem volt jobb a Fradi, míg a bolgár lapok botrányos játékvezetésről írnak, és szinte már csalást kiáltanak.
A Ferencváros 18.62 millió eurós (mintegy 7.4 milliárd forintos) díjazásban részesülne, ha feljutna a Bajnokok Ligája főtáblájára.
A Ferencváros labdarúgócsapata kedd este 3–0-ra legyőzte a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, így egyetlen lépésre került attól, hogy története során harmadszor is feljusson a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára – a playoffkörben az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele.
Ha az FTC sikerrel veszi a következő párharcát is, az rekordbevételt jelentene, korábban ugyanis egyik szezonjában sem keresett annyi pénzt a nemzetközi porondon, mint amennyit most az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kifizethetne neki – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.
Az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idény pénzdíjait, de az előzetes becslések alapján
a BL alapszakaszába bejutó 36 klub mindegyike 18.62 millió eurós (mintegy 7.4 milliárd forintos) garantált díjazásban részesül.
Ekkora összeg lesz a tét a Qarabag elleni két meccsen.
A Ferencváros 2019 óta minden évben feljutott valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, de annyi pénzt még sosem keresett, mint amennyi most forog majd kockán az azeri bajnok ellen. A jelenlegi rekordot a 2020-as BL-csoportkörös szereplés jelenti, amikor 17.2 millió eurót kapott a Fradi, de ebben az összegben már benne volt a főtáblán megszerzett egy pontért – a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlenért (2–2) – járó bónusz is.
Most csak a Qarabag elleni továbbjutás érne 18.62 millió eurót, ami az FTC tovább gyarapíthatna a Bajnokok Ligája ligaszakaszában, ahol minden győzelem 2.1 millió eurót és minden döntetlen 700 ezer eurót érne, plusz a végső helyezésért is járna pénz, adott esetben még az utolsó is kaphatna újabb 275 ezer eurót.
Ennyit fizetett az UEFA a Ferencvárosnak az elmúlt években
2024–2025: 8.1 millió euró
2023–2024: 6.3 millió euró
2022–2023: 8.9 millió euró
2021–2022: 9.7 millió euró
2020–2021: 17.2 millió euró
2019–2020: 5.7 millió euró
Forrás: football-coefficient.eu
A Bajnokok Ligája és az Európa-liga (valamint a Konferencia-liga) pénzdíjazása között nagy a különbség. A Fradi a 2022–2023-as évadban nyolcaddöntős volt az El-ben, és tavaly is bejutott az egyenes kieséses szakaszba a második számú nemzetközi sorozatban, de ezekért az eredményeiért hozzávetőlegesen csak feleannyi pénzt kapott, mint amennyit most kereshetne a BL-ben a főtáblára jutással.
A Magyar Nemzet megjegyzi, a Ferencváros–Qarabag párharc vesztese 4.29 millió eurót keresne azzal, hogy eljutott a BL playoffköréig, plusz 4.31 milliót kapna az Európa-liga főtáblájáért, ahol folytathatja a szereplését, vagyis
összesen 8.6 millió euróval gazdagodna, ami körülbelül tízmillió euróval kevesebb annál az összegnél, mint ami a BL-ért járna.
A Qarabag elleni párharc első mérkőzését jövő kedden (augusztus 19.) 21 órától rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágót egy héttel később, augusztus 27-én 18.45 órától játsszák Azerbajdzsánban.
