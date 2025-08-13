Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
UEFA pénzdíj Qarabag Bajnokok Ligája Ludogorec Ferencváros BL-selejtező FTC

Milliárdok forognak kockán a Fradi következő BL-meccsein – ennyi pénzt kereshet a főtáblára jutással

2025. augusztus 13. 15:21

A Ferencváros 18.62 millió eurós (mintegy 7.4 milliárd forintos) díjazásban részesülne, ha feljutna a Bajnokok Ligája főtáblájára.

2025. augusztus 13. 15:21
null

A Ferencváros labdarúgócsapata kedd este 3–0-ra legyőzte a Ludogorecet a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában, így egyetlen lépésre került attól, hogy története során harmadszor is feljusson a legrangosabb európai kupasorozat főtáblájára – a playoffkörben az azeri Qarabag lesz a zöld-fehérek ellenfele.

Ha az FTC sikerrel veszi a következő párharcát is, az rekordbevételt jelentene, korábban ugyanis egyik szezonjában sem keresett annyi pénzt a nemzetközi porondon, mint amennyit most az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kifizethetne neki – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az UEFA hivatalosan még nem hirdette ki a 2025–2026-os idény pénzdíjait, de az előzetes becslések alapján 

a BL alapszakaszába bejutó 36 klub mindegyike 18.62 millió eurós (mintegy 7.4 milliárd forintos) garantált díjazásban részesül.

Ekkora összeg lesz a tét a Qarabag elleni két meccsen.

Ezt is ajánljuk a témában

A Ferencváros 2019 óta minden évben feljutott valamelyik európai kupasorozat főtáblájára, de annyi pénzt még sosem keresett, mint amennyi most forog majd kockán az azeri bajnok ellen. A jelenlegi rekordot a 2020-as BL-csoportkörös szereplés jelenti, amikor 17.2 millió eurót kapott a Fradi, de ebben az összegben már benne volt a főtáblán megszerzett egy pontért – a Dinamo Kijev elleni hazai döntetlenért (2–2) – járó bónusz is.

Most csak a Qarabag elleni továbbjutás érne 18.62 millió eurót, ami az FTC tovább gyarapíthatna a Bajnokok Ligája ligaszakaszában, ahol minden győzelem 2.1 millió eurót és minden döntetlen 700 ezer eurót érne, plusz a végső helyezésért is járna pénz, adott esetben még az utolsó is kaphatna újabb 275 ezer eurót.

Ennyit fizetett az UEFA a Ferencvárosnak az elmúlt években
2024–2025: 8.1 millió euró
2023–2024: 6.3 millió euró
2022–2023: 8.9 millió euró
2021–2022: 9.7 millió euró
2020–2021: 17.2 millió euró
2019–2020: 5.7 millió euró

Forrás: football-coefficient.eu

A Bajnokok Ligája és az Európa-liga (valamint a Konferencia-liga) pénzdíjazása között nagy a különbség. A Fradi a 2022–2023-as évadban nyolcaddöntős volt az El-ben, és tavaly is bejutott az egyenes kieséses szakaszba a második számú nemzetközi sorozatban, de ezekért az eredményeiért hozzávetőlegesen csak feleannyi pénzt kapott, mint amennyit most kereshetne a BL-ben a főtáblára jutással.

Ezt is ajánljuk a témában

A Magyar Nemzet megjegyzi, a Ferencváros–Qarabag párharc vesztese 4.29 millió eurót keresne azzal, hogy eljutott a BL playoffköréig, plusz 4.31 milliót kapna az Európa-liga főtáblájáért, ahol folytathatja a szereplését, vagyis 

összesen 8.6 millió euróval gazdagodna, ami körülbelül tízmillió euróval kevesebb annál az összegnél, mint ami a BL-ért járna.

A Qarabag elleni párharc első mérkőzését jövő kedden (augusztus 19.) 21 órától rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágót egy héttel később, augusztus 27-én 18.45 órától játsszák Azerbajdzsánban.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

A Ferencváros–Ludogorec mérkőzés összefoglalója

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2025. augusztus 13. 16:14
Píz
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. augusztus 13. 16:06
Rajta,van bőven magyar focista a keretben Csányi Sándornak köszönhetően. Együtt dobban a szív,ha magyar! Kint döntetlen, itthon győzelem! Hajrá Fradika!
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. augusztus 13. 15:41
Inkább arra kellene gondolni, hogyan lehet elkerülni az olyan meccskezdést, mint a tegnapi volt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!